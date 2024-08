Nederlandse celebs in thuisisolatie, gerangschikt

Zelfs celebrities zijn niet immuun voor het coronavirus, en velen van hen zitten in zelfisolatie. Hoewel roem en succes vaak een comfortabele levensstijl met zich meebrengt, garandeert dat niet dat de sterren deze medische Apocalyps gaan overleven. Dat is even slikken, natuurlijk. Een groep internationale beroemdheden is nu al zó doorgedraaid dat ze dachten dat het een goed idee was om een zoetsappige cover van John Lennons Imagine de wereld in te helpen. Komen onze eigen celebs hun quarantaine wel een beetje waardig door? En wie heeft het allermeeste stijl? We namen de insta-stories van een aantal Nederlandse celebs eens grondig onder de loep.

6. Brainpower

De quarantaine-uitrusting van Brainpower.



Hiphopveteraan Brainpower maakt het zich gemakkelijk tijdens zijn quarantaine: hij unboxt een paar nieuwe Timberland-wandelschoenen – handig, zo krijgt hij geen blaren tijdens het ijsberen door de huiskamer.



Daarnaast blijkt hij de trotse eigenaar van iets wat een ‘Masticating Juicer’ van Philips heet. Dit is iets anders dan een ordinaire sapcentrifuge: in dit apparaat worden de groente en/of het fruit dat je erin stopt langzaam tot pulp gekauwd, waardoor je maximale sap-opbrengst hebt. Zo kun je fijn smoothies maken met moeilijke groenten als selderij. Brainemans zal tijdens zijn quarantaine een eersteklas weerstand opbouwen, maar lijkt zich dan weer totaal niet druk te maken over het op peil houden van zijn – excuus – brainpower. Brullend kijkt hij een aflevering van de Canadese serie Kings of Pain waarin iemand zich vrijwillig laat bijten door een piranha. Lieve Brain: laat eens een stapel goede boeken bij je thuis bezorgen. Toen je meedeed aan de De Slimste Mens verloor je namelijk ook al na één aflevering – van Angela de Jong, nota bene.





5. Patty Brard

Patty’s Quarantaine



La Brard gaat helemaal #backtobasic. Zelfs in een bescheiden villaatje op Ibiza weet ze haar quarantaine enigszins draaglijk te houden: dichtbij je geliefden zijn is uiteindelijk toch het belangrijkste. Pat laat zich wekken door haar man Antoine, die een bakje havermout brengt. Ze knuffelt wat met haar hondje. Maar dan maakt Patty een grote fout: ze wandelt een rondje door haar bloesemtuin zodat de mediterrane wind haar gezichtsmaskertje droog kan blazen. Weet ze dan niet dat het virus zich óók via luchtstromen verspreidt? Er hoeft maar één buurman over de tuinmuur te niezen om deze romantische idylle te doen veranderen in een rochelende koortsdroom. Stay strong Patty!

4. Carice van Houten

Carice in quarantaine.



De grootste Hollywood-actrice van Nederland heeft ongetwijfeld alle films over cabin fever gezien. Dat zal haar niet overkomen: in plaats van in een ingesneeuwd hotel, of een afgelegen vuurtoren heeft ze zich (als ik het goed zie) verschanst in haar driedubbele bovenwoning van 242 vierkante meter in Amsterdam Oud-Zuid. Te midden van prettige lichtinval en een opgeruimd, wit interieur, verwerken Carice en haar zoontje Monte de pandemie in kleine insta-toneelstukjes. Die laten goed zien de vlag erbij hangt in huize Van Houten.

Halverwege deze week zat de stemming er nog prima in: met een plastic dokterssetje brachten moeder en zoon een ode aan ons dappere zorgpersoneel. Cute! De dag erna volgde een memento mori: Carice liet een paradijsvogelbloem een monoloog houden tegen twee dode rozen. De bloem begint met wat ijdel gedraai (“Leuk zie ik eruit hè?”), en gaat meteen daarna op de filosofische toer: “Als je dood bent, is je ziel er dan nog wel?” Het was goed om te zien hoe de onvermijdelijkheid van de dood niet tot paniek lijdt bij Carice en Zn.

Toch lijkt sinds vandaag de wanhoop te hebben toegeslagen. Carice filmde minutenlang apathisch een bakje mandarijnen. “Ik proef niet de vitamine C!” dreint Monte, terwijl hij ongeduldig een nieuwe vrucht pelt in een poging zichzelf te beschermen tegen Het Virus. Laten we hopen dat er niet ergens een bijl in huis ligt. Heeeere’s Monte!



3. Boef

De prima keuken-situatie van Boef.



Boefs miljonairsvilla in Almere telt maar liefst 312 vierkante meter aan woonoppervlak – exclusief tuin met een langwerpige zwemvijver die de architect van de Taj Mahal jaloers zou maken. We hoeven dus niet bang te zijn dat Boef zijn hardbody kwijt zal raken door een gebrek aan lichaamsbeweging, mits hij lekker op en neer blijft lopen van de badkamer (met Netflix-scherm) naar de thuisbioscoop naar de keuken.

Die keuken is overigens de belangrijkste reden dat Boef vrij hoog op dit lijstje staat. Boef heeft geen halve maatregelen getroffen: hij heeft zowel milde zeep als schuurmiddel in huis gehaald om de bacillen mee te bestrijden. En dan is er nog die kraan! Matzwart en minimalistisch vormgegeven, waardoor hij een moderne touch aan het klassieke, marmeren aanrechtblad geeft. De kraan van Boef heeft bovendien een Quookerfunctie, zodat er geen waterkoker meer nodig is om een kopje quarantaine-thee te zetten. “Ik heb ook goed nieuws voor de Spa Rood-liefhebbers,” doet Boef er nog een schepje bovenop, terwijl hij op het rode ringetje van zijn kraan drukt en een glas onder de waterstraal houdt. “Water met bubbeltjes. Ik houd er niet van.”

Een professionele frituurpan was dan weer géén overbodige luxe geweest. Binnen blijven kan je dan beschermen tegen een virus, maar er gaan ook jaarlijks duizenden mensen dood tijdens lullige huis-tuin-en-keukenongelukken. Boef veroorzaakt door zijn culinaire onkunde een explosie van kokende olie als hij een bevroren hamburger in de pan gooit. Hij overleeft het maar net: “hele kaolo-hand verbrand.” Zo zie je maar: een goede kraan maakt nog geen goede quarantaine.

2. Wibi Soerjadi

Wibi Soerjadi’s droomwereld.



Pingelkoning Wibi Soerjadi woont in het sprookjesachtige Villa Peckendam te Diepenheim. Het is een door kristallen kroonluchters beschenen fantasiewereld waarin het coronavirus heel, heel ver weg lijkt. Wieb kan urenlang zijn verzameling Disney-figuren afstoffen, er is een pooltafel, arcadegames en een Jurassic Parc-flipperkast. Thuiswerken doet Wibi op een concertvleugel in een zaal met perfecte akoestiek, en om te ontspannen draait hij een mopje João Gilberto op zijn roze jukebox.

Wibi hoéft de deur dus niet uit, maar zadelt toch zijn paard en rijdt onverschrokken de Apocalyps tegemoet, samen met zijn dalmatiër. Dit is social distancing in stijl: op een paard ben je sowieso altijd anderhalve meter boven het hoestende voetvolk verheven.

1. Gordon

Gordon vanachter een brilmontuur.



Hoewel Gordon eerder op de dag nog zijn lege koffiebar in Blaricum aan het filmen was, heeft hij zichzelf nu thuis op gesloten, op advies van “een bevriende dokter van een bekend ziekenhuis dat ik niet zal noemen in verband met privacy”. Een echte gentleman.

Kan er een andere winnaar zijn dan Gordon? Natuurlijk niet! De tv staat aan, zodat hij niet van het corona-nieuws hoeft te missen. Hij heeft een mooie tros noodverlichting hangen, en de open haard en witte rozen zorgen voor sfeer. Gordons voorraadkast zit waarschijnlijk ramvol, aangezien hij gisteren zijn 650k volgers nog aanspoorde om boodschappen te doen voor meerdere weken.

We zien een vrije jongen met vastgoed, die het goed voor elkaar heeft. Dat is waarschijnlijk de reden dat hij zich recent een vierkant brilmontuur à la Prins Bernhard jr. heeft laten aanmeten. Elke vorm van kritiek zal als een vlieg tegen het goudomrande windscherm te pletter slaan, en ook ongewenste virussen zullen uit Gordons buurt blijven. Als ze niet afgeschrikt zijn door de bril, blijven ze wel hangen in het ringbaardje dat elk mondkapje overbodig maakt. Het moge duidelijk zijn: als één iemand als laatste overblijft na de massale corona-sterfte is het Gordon Heuckeroth.