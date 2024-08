Nederlandse chefs brengen een ode aan hun bikkelende afwassers

Het is het eerste bijbaantje van heel veel pubers: afwassen. Je bent een jaar of vijftien, wil stiekem sigaretten roken, maar kan daarvoor geen geld vragen aan je ouders. Dus duik je voor een euro of vier per uur de spoelkeuken in.

Als je kijkt naar films als Het Schnitzel Paradijs of Ratatouille zie je dat afwassers niet altijd met evenveel respect worden behandeld. De spoelkeuken wordt vaak geportretteerd als het afvoerputje van het restaurant. Volgens veel koks is dat echter bullshit. Afwassers zijn retebelangrijk voor het soepeltjes laten lopen van het service.

