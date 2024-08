Hoe het er aan toe gaat op de datediners van Nederlandse studentenverenigingen

Mijn wereld bestaat uit verjaardagen, familiefeesten en Kerst. Mijn eendimensionale leven zonder vereniging kent veel minder tradities dan de corporale wereld. Naast wekelijkse huisavonden, de ontgroeningen, hospiteeravonden en 21-diners zijn er ook de datediners.

Bij datediners zie ik mannen in pak en vrouwen in cocktailjurken aan lange, met wit beklede tafels zitten. Wijn en champagne vloeit er rijkelijk en de jeugd praat er beschaafd onder het genot van culinaire hoogstandjes. Misschien vindt iemand hier de liefde van zijn leven die net zoveel van bootschoenen houdt als hij.

Niets is minder waar.

Het is een ordinair seksistisch zuipfestijn – vaak in kelders – waar iedereen op zoek is naar iemand om te regelen. Ook is het een ongeschreven regelen dat er een verkleedthema is, een soort indoor carnaval. Om voor leken dit onbekende fenomeen begrijpbaar te maken, bestookte ik wat studenten met vragen.

Leander (22), Tweedejaars bij het corps

MUNCHIES: Hoe ziet een datediner er bij jullie uit?

Leander: Er wordt een ruimte afgehuurd, een thema afgesproken en dan moet iedereen een date regelen. Je kunt iemand vragen waar je al een tijdje een oogje op hebt, of een safeje meenemen. Een safeje is iemand die gewoon voor de gezelligheid meezuipt, zonder bijbedoelingen. Je kunt ook iemand anders je date laten regelen, maar dat kan nogal kut uitpakken als je maten met je willen fucken. Dan zadelen ze je op met een dikke chick ofzo. Verder zuip je je samen de tering in en ga je je dan misdragen in de stad.

Hoeveel diners heb je er dit jaar al opzitten?

Vijf.

“Ik vond hem daarna huilend op de wc in de kroeg.”

Wat voor thema had jouw laatste diner?

Superhelden. Ik was verkleed als Batman, mijn date als Catwoman.

Wat is de meest ongemakkelijke situatie waar je getuige van was?

Wat ik leuk vind, is dat van die haantjes die normaal als een dominante zilverruggorilla opscheppen over de wijven die ze neuken opeens stilvallen tegen hun date. Dat het overduidelijk ongemakkelijk is, weetjewel. Dan zie je opeens dat die jongen met praatjes helemaal geen game heeft. Er was een keer een jongen, ook zo’n machootje, die door de ongemakkelijke situatie bier begon te tanken. Best normaal. Maar ik vond hem daarna huilend op de wc in de kroeg.

Welke etiquette of regels worden er gehanteerd bij datediners binnen jouw kringen?

Je moet voor je date betalen. Dat is het eigenlijk wel. Iedereen mag je date zijn, er wordt gedronken, gegeten, uitgegaan en hopelijk beland je bij iemand in bed. Sommige verenigingen hanteren ook dat je niet je vriend of vriendin mag meenemen. Zodat je niet saaie stelletjes krijgt. Zo is er gelijk meer vrije vis in de vijver.

Tim (23), derdejaars bij een studentenvereniging

MUNCHIES: Wat is jouw verwachting van een datediner?

Zuipen in een grimmige kelder van een restaurant en een meisje regelen. Dat is wel een uitdaging, iedereen ziet er altijd debiel uit. Maar dat breekt het ijs ook wel weer.

Welke thema’s staan jou nog bij?

Nationale feesten: elk koppel kreeg een feestdag toebedeeld. Sommige hadden carnaval, sommige Koninginnedag of Sinterklaas.

Is er een duidelijk verschil tussen een datediner dat wordt gegeven door mannen of vrouwen?

Vrouwen maken er meestal meer werk van. Mannen regelen een zuipkelder, nemen bier mee en bestellen een goedkope pizza. De vrouwen organiseren vaker iets wat dichter bij het begrip diner staat.

“Sharken is dat je de date van iemand anders steelt.”

Denk jij dat vrouwen er ook met een ‘regelmentaliteit’ instaan?

Weet ik niet. Jezus, eigenlijk nooit over nagedacht. Misschien zijn ze inderdaad wel meer op zoek naar potentiële vriendjes dan een onenightstand; niks van gemerkt. Bij mannen is het eigenlijk best wel een lomp gebeuren. Mannen sharken ook sneller dan vrouwen.

Sharken?

Sharken is dat je de date van iemand anders steelt. Stel: het klikt helemaal niet met je date of je hebt een safeje en je hebt wel zin om te regelen – dan kun je proberen de date van een van je maten te sharken. Dat gebeurt wel, maar is eigenlijk niet de bedoeling.

Bij hoeveel procent van je datediner seal je de deal?

Ik heb vijf diners gehad, en op vier daarvan is er die avond iets gebeurd. Maar meer kan ik niet vertellen. Anders wordt het een beetje vulgair. Die ene waarbij er niet is gebeurd, lag het niet aan of ze niet wilde, hoor. Ik was bij een blinddatediner en het bleek dat een maat van me het al met haar had gedaan. Dat hoorde ik die avond en toen hoefde het niet meer zo van mij.

Heb jij wel eens een date voor een van jouw vrienden geregeld?

Nou, we hebben wel eens een maat genaaid daarmee. Hij was dertien maanden naar Australië geweest en net terug. Hij kende dus niemand om mee te vragen. Toen hebben wij iemand voor hem geregeld. Een halfuur in het diner klimt ze op een tafel en begint ze haar kleren uit te trekken en tegen hem aan te rijden. We hadden een prostituee ingehuurd. Je had zijn hoofd moeten zien.

Fleur (26), date en geen lid

MUNCHIES: Waarom doe jij mee aan deze studentikoze traditie?

Ik woonde in een verenigingshuis waar twee vrouwelijke clubgenootjes van mijn huisgenoot een datediner organiseerden. Ik ben toen gevraagd als date voor een jongen.

“In de regel is het sowieso als je beiden vrijgezel bent en het klikt wel dat er dan wat gebeurt die avond.”

Spannend, en toen?

Ik kreeg een mailtje van de commissie met mijn toebedeelde thema: ‘Waar is Wally?’ Daarbij stond een tijd en de locatie van een kroeg waar ik hem zou ontmoeten. Ik herkende hem meteen: Wally met wandelstok en al. Het diner zelf werd in de ruimte van een andere vereniging gegeven, er werden zeven gangen voor ons gekookt. Daarna deden we drankspelletjes: pinguin panick, stef stuntpiloot, strippoker maar dan met zuipen en andere kaartspelletjes. Bij verlies atte je een biertje.

“Je hebt weleens dat meerdere mensen samen een kamer in duiken. Twee stelletjes die dan wel met zijn vieren klikken. Dat kan gebeuren toch?”

Hoe was je date?

Het was een leuke jongen. In de regel is het sowieso als je beiden vrijgezel bent en het klikt wel dat er dan wat gebeurt die avond. Wally en ik zijn dus ook samen bij mij thuis beland.

Gebeurt er wel eens wat geks met al die lamme, geile mensen bij elkaar?

Niet echt spectaculaire dingen. Je hebt weleens dat meerdere mensen samen een kamer in duiken. Twee stelletjes die dan wel met zijn vieren klikken. Dat kan gebeuren toch?

Lotte (25), datediner-organisator en geen lid

MUNCHIES: Je bent nergens lid van, maar organiseert toch datediners, hoe zit dat? Het is voor iedereen hoor. Meestal geef je zoiets met je huis of vriendenclub. In huizen wonen zijn corpsleden, leden van andere studentenverenigingen en niet-leden door elkaar.

Hoe zag jouw eerste datediner eruit? Nou, ik woonde toen met vijf meiden samen, waarvan er drie vrijgezel waren. We wilde graag een date dinner geven maar hiervoor moesten we eerst de twee met een relatie overtuigen. Voor hen hebben we toen een safe date geregeld, dat betekent bij ons dat je beiden een relatie hebt. Niet dat dat altijd een garantie voor je relatie betekent. Alles kan kapot. Voor de rest moest iedereen voor de ander een date regelen. We hebben lekker vier gangen gekookt en drankspelletjes gespeeld.

Geregeld? Nee, hij was te jong voor mij.

Ben je w eleens bij een datediner in een kelder geweest? Klinkt spannend, maar nee. De diners waar ik ben geweest zijn altijd goed geregeld, daar zit ook wat geld en zorg in.