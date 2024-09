Nederlandse dj’s vertellen over hun mooiste Ed Banger-herinneringen

Mijn nachtleven begon in 2011 – ik was net achttien jaar oud en mocht eindelijk de club betreden. De allereerste keer vond plaats in Trouw op het feestje Rauw, waar allerlei voor mij onbekende dj’s draaiden. Ik had geen idee wie Joost van Bellen, Brodinski en Gesaffelstein waren, maar mijn vrienden zeiden dat het cool zou worden. Daar stond ik dan, als klein meisje tussen de schuimbekkende jongens in een kolkende moshpit, onder het toeziend oog van de spierwitte dj SebastiAn. Alle bezoekers droegen zwarte zonnebrillen en slurpten aan druppelende Raketjes, terwijl de scheurende electro mijn piepjonge oortjes beschadigde. Ik snapte geen snars van clubcultuur.



Later leerde ik dat de meeste dj’s die ik die avond zag afkomstig waren van het Franse label Ed Banger. Ik ging me verdiepen in de herrie van onder meer Justice, Kavinsky en Mr. Oizo. We zijn zes jaar verder en de discografie van Ed Banger puilt inmiddels uit. Morgen breng het label zijn honderdste release uit: een compilatie met daarop een hele rits liedjes van de familie Banger. In de hoogtijdagen van bloghouse, fidget en electroclash werden ook een hoop Nederlandse artiesten beïnvloed door het Franse geluid.



Ik vroeg aan dj’s Joost van Bellen, Sjamsoedin en Max Bedeker (RipTide) of het label er nog een beetje toe doet en wat voor leuke herinneringen zij er allemaal aan hebben.



Joost van Bellen



THUMP: Ha Joost! Door welke plaat werd jij fan van Ed Banger?

Joost van Bellen: Pop the Glock van Uffie. Die plaat was zo cool en klonk totaal anders, het vermengde het Daft Punk-geluid met rap.



Wat is de beste release die ooit is uitgekomen op het label?

Lastig, dat zijn er zoveel! Ham van Mr. Oizo is denk ik mijn favoriet, ook vanwege de video.



DJ Mehdi overleed in 2011 en daarom organiseerde je met Rauw en Ed Banger een eerbetoon in Trouw. Hoe was dat?

Dat was heel mooi gedaan. Ik weet nog dat ik achter Busy P in de booth stond, die bezig was met zijn set. Op het laatst brak hij en liep hij huilend een hoek in. Hij stond te schudden van verdriet en we hebben hem toen getroost. Dat was een van de mooiste en meest intense Rauw-avonden ooit.



Is Ed Banger veranderd sinds zijn overlijden?

Het label heeft eventjes in een dip gezeten, want Busy P was erg aangeslagen door Mehdi’s overlijden. Ed Banger wilde de wereld veroveren, maar na deze gebeurtenis leek die ambitie op een lager pitje te staan. Er zijn belangrijkere dingen in het leven dan succes.



Videos by VICE

Sjam Sjamsoedin



Hoi Sjam, wat heeft Ed Banger voor jou betekend?

Sjam Sjamsoedin: Ed Banger was voor mij een beetje een gateway drug, door hen ben ik meer elektronische muziek gaan checken. Zo heb ik bijvoorbeeld het toen nog onbekende Boys Noize en Crookers ontdekt. Daarvoor draaide ik meer de bekende dingen zoals Daft Punk en Basement Jaxx.



Weet je nog door welk liedje je in aanraking kwam met Ed Banger?

Ja, dat was Rainbow Man van Busy P. Toen volgden er meer tracks van DJ Mehdi, Sebastian en het debuutalbum van Justice. Die plaat maakte heel veel indruk. Ik vond het met die overstuurde drums en dat nieuwe geluid heel gewaagd geproduceerd. Die energie van al die artiesten was heel vet en ik had niet door dat het een heel label was.

Wanneer kreeg je dat in de smiezen?

In 2007 ging ik naar Dour en daar hostten ze een eigen podium. Ik weet nog goed hoe dat festival fucking slecht was georganiseerd; er overstroomden dixies, mensen gingen slecht op drugs, er was geen droog plekje te vinden, er waren eindeloze rijen. De avond die Ed Banger mocht invullen was echt madness met Sebastian, Busy P, Justice, Uffie, Feadz en DJ Mehdi. De sound was nieuw, bruut en superhard. Iedereen wilde bij hun stage zijn, het ging helemaal los. Ze presenteerden het goed, als een soort familie. Sindsdien ben ik fan.



Wat vind je er nu van?

Het is nu best wel anders. Die hele electrogolf met een overstuurde sound was op een gegeven moment op. Luister maar eens naar die nieuwste Justice-plaat, dat is een soort disco-achtige shit. Ik heb dat een weekje geluisterd, maar die glamrock spreekt me niet zo aan. Er heeft een hele shift plaatsgevonden, wat ook logisch is, want dat geluid uit 2007 is er wel een beetje af. De laatste tijd ben ik niet meer zo op de hoogte van wat ze uitbrengen.



Is dat een bewuste keuze?

Qua sound ben ik zelf een andere kant opgegroeid, ik vind andere labels interessanter eigenlijk. Ze staan niet meer op mijn radar, al glipt er af en toe nog wat tussendoor van Boston Bun en Busy P. De dingen die Busy P maakt zijn ook anders geworden, meer richting Chicago house en disco. Die electro-sound van toen doen ze niet meer echt. Ergens jammer, maar ook gewoon prima.



RipTide



Ha Max, door welke plaat van Ed Banger werd jij fan?

Max Bedeker: In Parijs werkte ik in een kapperszaak, waar elke vrijdag en zaterdag een dj draaide. Toen hij We Are Your Friends van Justice speelde, was ik meteen om. Zoiets had ik nog nooit gehoord.



Is dat ook je favoriete release?

Dat vind ik een heel moeilijke vraag! Ik ga dan toch voor SebastiAn met Walkman (Werol Alkman Edit). Die plaat is zó hard, gewoon genadeloos.

Heeft Ed Banger invloed gehad op jouw dj-carrière?

Jazeker! Ze brachten dance met een rockgevoel, iets wat ik altijd wel een beetje miste. Hoe zij dat neerzetten heeft ervoor gezorgd dat ik echt ben gaan draaien, en Waters of Nazareth van Justice is dé track waardoor ik dat wilde doen. Ik weet nog dat ik dat nummer draaide toen-ie pas net uit was en dat de geluidsman naar me toekwam. Hij vroeg of alles wel goed ging, omdat het geluidssysteem ‘kapot’ was – zo overstuurd en hard was dat nummer. Veel mensen hadden bij die plaat zoiets van, wat is dit joh?



Het label beleefde een mooie tijd toen electroclash zo groot was. Doet Ed Banger er tegenwoordig nog toe?

Het is inderdaad even wat minder, maar ik heb wel het idee dat ze aan het verfrissen zijn. Ik heb al wat nieuwe platen gehoord van de aankomende compilatie, zoals Temporary Secretary van Riton, en die vind ik echt heel lekker. Ook komt er een nieuwe SebastiAn aan waar ik heel blij van word. Ik zie het label als een totaalpakket: te gekke visuals, die hoezen van So Me, die sound – eigenlijk is het een ding op zichzelf. Er is niet echt een ander label waar die artiesten terechtkunnen.



Denk jij dat electroclash en Ed Banger ooit een grote comeback maken?

Ed Banger was vlak voor het socialmedia-tijdperk groot. Die hele electroscene was een hele uitbundige movement: mensen zagen er lelijk uit en er was veel drugs en alles. Er werden alleen maar bangers gedraaid. Tegenwoordig is iedereen veel zelfbewuster, want er worden foto’s gemaakt en er wordt gefilmd, dus die hele vlam in de pan is er wel uit.



Stop je desondanks nog weleens een Ed Banger-banger in je set?

Ja, er zijn nog veel liefhebbers van de muziek. Dat nieuwe Justice-album is bijvoorbeeld heel leuk, waarvan ik Alakazam! regelmatig draai. Eind vorig jaar speelde ik ook nog vaak die Walkman-edit en andere classics. Dat kan ook gewoon nog steeds, maar je moet er wel je momentje voor kiezen.



De nieuwe compilatie van Ed Banger komt op 12 mei uit en bevat tracks van Mr. Oizo, Justice, SebastiAn, Busy P en meer artiesten. Lees hier het interview dat THUMP US deed met Busy P (in het Engels).