Wat bezielt de Nederlandse fans van Trump en Biden?

Morgen zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het lijkt me nogal een opgave om te kiezen tussen de twee rechtse oude mannen Donald Trump en Joe Biden. Ik ben dan ook blij dat ik niet mag stemmen en dat ik geen fan hoef te zijn van één van de twee.

Wat ik fascinerend vind is dat er een heleboel Nederlanders wél ontzettend geïnvesteerd zijn in een verkiezingsspektakel waar ze geen enkele invloed op hebben — zodanig dat ze zich openbaar via social media uitspreken als fan. Ik sprak een aantal uitgesproken Trump- en Biden-aanhangers om erachter te komen waarom.

Videos by VICE

Foto met dank aan Henry, achtergrond via Getty: © Aaron Graubart 2015​

Henry (27), vindt dat de wereld Trump nodig heeft.

Hoi Henry, volg je Trump al lang?

Ik hoopte in 2016 al dat hij gekozen zou worden, maar toen was ik nog niet echt fan, zoals nu. Ik dacht in het begin: dit is een grap, het wordt helemaal niks met hem. Maar hij blijkt het geweldig te doen. Hij belooft natuurlijk heel veel, maar hij maakt zijn woorden ook echt waar, in vergelijking met al die andere politici.

Waar doel je dan bijvoorbeeld op?

De handelsoorlog met China, een ontmoeting met die meneer van Noord-Korea, belastingverlaging voor Amerika, en zelfs een begin met de muur. Hij gaat ook echt in de aanval tegen alle mensen achter de schermen: de deep state, de Verenigde Naties, noem maar op. Dat waardeer ik heel erg aan Trump.

Je kunt niet op Trump stemmen.

Nee, helaas niet.

Waarom support je hem dan wel voor de verkiezingen?

Alles wat in Amerika gebeurt, gaat ook onze kant op. Ik heb het idee dat als het Amerika van Trump weer normaal gaat doen, West-Europa dat ook gaat doen. De Amerikaanse verkiezingen zijn allesbepalend.

Wat bedoel je met normaal doen?

Het normale leven oppakken. Trump heeft gezegd: we moeten weer normaal doen, we moeten leren leven met het coronavirus. Dat zeggen andere leiders niet. Joe Biden zegt: lockdown, lockdown, lockdown. Alle leiders in Europa: ook lockdown. Alleen daarom al is Trump nodig voor de wereld.

En verder?

Vrijheid van meningsuiting vind ik ook heel belangrijk. Biden is natuurlijk een speelbal van China, en China is niet zo van vrijheid van meningsuiting. Dus dan vind ik het niet verstandig om Biden zo’n belangrijke baan te geven.

Een speelbal van China?

China investeert geld in Biden en in de zoon van Biden. Je weet wel, die supercorrupte zoon die miljardendeals met Oekraïne heeft, en met China. Dat is gewoon belangenverstrengeling. Ik hoop natuurlijk dat als Biden wint, dat ik het helemaal mis heb, maar het vermoeden is wel sterk aanwezig bij mij.

Is Trump niet een beetje een speelbal van Rusland?

Dat is allemaal lulkoek, dat wordt al vier jaar gezegd, blijkt niks van waar te zijn.

Oké… Hoe ga jij de presidentsverkiezingen beleven?

Gelukkig ben ik vrij. Misschien blijf ik de hele nacht op om alle uitslagen te volgen. Ik denk dat er enorm wordt gefraudeerd in bepaalde staten en het zou nog wel eens heel close kunnen worden, dus of dat wijs is, moet ik nog overwegen.

Gaan jouw aanmoedigingen op de socials nog iets veranderen aan de uitslag, denk je?

Het is meer mijn persoonlijke mening. Ik heb niet het idee dat ik vanuit Nederland kan helpen. Maar op social media laten merken dat er ook Nederlandse Trumpfans zijn, is alleen maar goed. En als er mensen voor Biden zijn, hoor ik het graag. Ik sta daar altijd voor open.

Bedankt, Henry!

Foto met dank aan Luuk, achtergrond via Getty: © Aaron Graubart 2015​

Luuk (18), baalt dat hij geen Biden-merch kon vinden.

Hoi Luuk, jij bent fan van Biden?

Ik ben best wel fan van Biden.

Hoe dat zo?

Ik vind Biden een politieke figuur – zo noem ik het even – die met een enorm open en pragmatische blik naar de politieke actualiteit kijkt. Hij zet zichzelf niet in de spotlights, maar zet de spotlights op de belangrijke zaken. Hij trekt brede coalities, met mede-Democraten, linksere Democraten dan hijzelf en veel Republikeinen. En daarmee weet hij verbinding mee te maken. Hij heeft niet zo’n groot charisma maar juist dat helpt hem verder. Hij zegt: ik ben hier niet voor mezelf, ik ben er om de VS beter te maken. Het trekt me ontzettend aan dat hij een progressieve agenda heeft die hij heel goed weet te vertalen.

Jouw steun aan Biden is dus vooral rationeel en minder een gevoelsding?

Je kunt het rationeel noemen, ik weet niet of dat het juiste woord vind. Ik zou het meer pragmatisch noemen, of iets dergelijks.

Heb je wel Biden-merch?

Ik heb mijn best gedaan om aan Biden-merch te komen, maar dat is niet te koop in Nederland. Als je geen Amerikaans staatsburger bent, mag je geen merch kopen. Dat wordt gezien als inmenging, en in de VS heb je daar hele strenge wetgeving voor.

Wel gek dat veel Nederlanders op het internet wel een Trump-petje hebben.

Dat wordt volgens mij door een private partij verkocht. Ik had natuurlijk wel een shirtje kunnen laten bedrukken met Biden erop, maar dat is het nou ook weer niet waard. Ik zou wel officiële merchandise willen. Maar uiteindelijk gaat het niet om Biden. Biden is een geweldig persoon, maar het gaat om die achterliggende gedachte: het streven naar verbinding.

Denk je dat jij ook maar iets kan betekenen bij zijn verkiezing?

Ik promoot zijn persoon met het idee aan zijn gedachte dat zijn verbinding het beste is voor Amerika en daarmee ook voor de rest van de wereld. Misschien bereik ik daar één persoon mee in Amerika die dan op Biden gaat stemmen.

Waarom vind jij het überhaupt belangrijk om de Amerikaanse verkiezingen te volgen?

Als kind zei ik: eigenlijk zou de hele wereld op de Amerikaanse president moeten mogen stemmen. Omdat ik toen eigenlijk al inzag, dat wat Amerika besluit best wel van invloed is op de rest van de westerse wereld. Ze zijn echt de aanvoerders van de westerse wereld. Tenminste, zo zie ik ze. We zijn bondgenoten met Amerika. Dus de keuzes die Amerika maakt hebben niet alleen gevolgen voor henzelf, maar ook voor de handel en de NAVO. Dat is waarom ik de verkiezingen zo van belang vindt, nog los van het hele krachtige van de Amerikaanse politiek en het spel.

Moeten we niet eens een keer af van dat idee van Amerika als aanvoerder van de westerse wereld?

Je kunt dat natuurlijk vinden, en op grote vlakken ben ik het er wel mee eens dat Amerika niet de grootste speler zou moeten zijn. Maar nu is het wel zo. Je kunt niet ineens zeggen: Amerika is niet belangrijk. We moeten het erkennen dat Amerika deze rol heeft om de verandering te kunnen maken.

Ga je nog wat speciaals doen met de verkiezingen?

Het zou leuk zijn om naar een watchparty te gaan, maar dat is met corona wat lastig. Ik ga de verkiezingsavond in ieder geval zelf kijken en er heel erg mee bezig zijn.

Bedankt en veel plezier!

Foto met dank aan Eva, achtergrond via Getty: © Aaron Graubart 2015​

Eva (44), ziet wat van zichzelf in Trump.

Hoi Eva, jij bent dus Trump-fan?

Fan? Ik ben nooit echt fan geweest. Ik was fan van New Kids on the Block in die tijd. Maar ik steun wel waar Trump mee bezig is.

Hoe lang al?

Sinds begin dit jaar, toen ik met de Q-movement in aanraking kwam. Ik kende Trump natuurlijk al langer, en ik houd wel van die Amerikaanse mentaliteit. Mijn favoriete slogan is ook ‘fake it till you make it’: alles kan, alles is mogelijk. Die instelling heeft Trump gewoon. Hij is het voorbeeld van hoe je de American Dream echt manifesteert. Trump wordt vaak weggezet als een gek, als een idioot, als een vrouwenhater, maar dat is allemaal de schuld van de media.

Dat doet hij toch zelf ook een beetje met zijn tweets?

Dat leg jij mij nu in de mond. Ik vind dat niet. Hij is gewoon provocerend, hij is duidelijk, en daar kunnen mensen niet tegen. Hij lijkt ook heel erg op mij, vaak. Omdat ik ook duidelijk en direct ben. Het licht op iets laten schijnen, dat doet die man als geen ander.

Wat vind je van zijn beleid van de afgelopen vier jaar?

Ik weet niet alle ins en outs van de Amerikaanse politiek. Wat ik wel weet is dat hij een heleboel verdragen heeft getekend die ervoor zorgen dat ze bezig zijn met mensenhandel, kinderhandel. Dat hij daar een einde aan wil maken. Dat lijkt mij een goede zaak. En de corrupte politiek pakt hij aan, zoals hij het zelf zegt: ‘drain the swamp’.

Waarom ben je zo betrokken bij Trump? Ik merk dat ik zelf vaak denk: het boeit me niet, het is Amerika.

Dan heb jij niet in de gaten wat er nu wereldwijd speelt. Je ziet niet het hele plan. Want als dit verkeerd gaat… maar dat gaat het niet. Je hebt echt geen idee.

Vertel!

Dit zul je horen van iedereen die je hierover interviewt: do your own research, zoek het zelf uit. Dit is zó’n groot verhaal, dat kun je niet in één gesprek boven water halen. Je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen. Vooral in deze tijd. Je kunt wel klakkeloos geloven wat de media zeggen, artsen, virologen, de wetenschappers. Maar we worden gewoon voor de gek gehouden. Je kijkt nu naar een film. Een hele goede film, waarin jij de hoofdrol speelt, als mens.

Heb je tips, qua research?

Kijk naar The Fall of the Cabal van Janet Ossebaard, kijk naar Lange Frans, waarom wordt die verwijderd van YouTube? Omdat ‘ie de waarheid spreekt. Trump spreekt ook de waarheid. Het gaat over, letterlijk, de wereld redden. Daar zijn we nu mee bezig. Dat verhaal gaat je waarschijnlijk helemaal boven je pet, maar we gaan van de derde dimensie naar de vijfde dimensie. We zitten in de grootste evolutiestroom van de mens ooit: we gaan van de homo sapiens naar de homo galacticus, homo universalis. We zijn klein gehouden, we worden onderdrukt. We zitten in een oorlog. Dit is letterlijk de Derde Wereldoorlog, een informatieoorlog. Daar mag je je in verdiepen.

En Trump gaat ons bevrijden?

Nee, je mag jezelf gaan bevrijden.

Oké, maar even terug naar de presidentsverkiezingen.

Dat heeft hier alles mee te maken! Waarom denk je dat het virus de wereld is ingebracht? Als je jezelf een journalist noemt mag je echt beter je research gaan doen. Je bent geen journalist nu. Je wilt dat ik jou antwoorden ga geven. Dat is geen journalistiek! Ga op onderzoek uit. Gebruik niet alleen je hoofd, maar ook je gevoel.

Ik zal mijn best doen. Fijne verkiezingsavond!

Foto met dank aan Auke, achtergrond via Getty: © Aaron Graubart 2015​

Auke (22), kijkt op tegen Biden.

Hoi Auke, jij bent Biden-fan?

Klopt. Ik behoor tot de paar Biden-fans die in onze verkiezings-appgroep aanwezig zijn. Bij ons waren vooral mensen fan van Bernie Sanders [de Democratische kandidaat die het opnam tegen Biden, red.], die is het in de voorverkiezing uiteindelijk niet geworden.

Jij vindt Biden een betere kandidaat dan Bernie?

Ja, eigenlijk wel. Twee dingen zijn wel belangrijk bij Joe Biden: hij weet dingen voor elkaar te krijgen. Hij loopt al lang mee in de politiek, vanaf 1970 ofzo. Hij is ook senator geweest en vicepresident en heeft in die posities daadwerkelijk dingen voor elkaar gekregen. Hij weet alle ins en outs van de politiek en heeft op moeilijke momenten verantwoordelijkheid gedragen. Dat maakt hem geschikter voor de job dan iemand als Trump, of Sanders.

En het andere ding?

Omdat hij al zo lang meeloopt kent hij ook de juiste mensen in de politiek. Hij weet dat het presidentschap niet een onemanshow is, zoals Trump dat doet voorkomen. Je moet goede mensen om je heen verzamelen, en ik denk dat Biden dat veel beter kan. Dat zie je ook wel bevestigd als je ziet hoeveel mensen er onder Trump al zijn ontslagen of opgestapt, of door een schandaal weg moesten. Biden zou betere ministers weten te strikken voor die posten.

Voel je ook echt iets bij Biden?

Als persoon? Ik vind hem echt een staatsman. Hij is een man met aanzien, en ik vind dat hij betrokken overkomt. Hij is geïnteresseerd in verhalen van burgers, ik denk dat hij niet voor niks de bijnaam Uncle Joe heeft gekregen. Biden kan goed emotie overbrengen, als hij bijvoorbeeld vertelt over zijn overleden zoon en zijn overleden vrouw. Dat doet je wel wat. Het toch wel een persoon waar ik tegenop kijk.

Hoe uit jij jouw mening over Biden?

Voornamelijk in die appgroep en in discussies met anderen. Het is niet zo dat ik de straat op ga met vlaggen en petjes. Ik slaap niet in een pyjama van Biden.

Dat lijkt voor meer Biden-fans te gelden: ze zijn moeilijk te vinden. Terwijl Nederlanders massaal op hem zouden stemmen, als ze mochten stemmen.

Misschien heeft Biden veel minder diehard fans. Ik denk dat de aanhangers van Trump zich meer laten horen op social media, en dat de aanhangers van Biden dat iets minder doen.

Waarom ben je eigenlijk geïnteresseerd in verkiezingen waar je zelf niet kan stemmen?

Dat is best een goede vraag. Als lid van de Jonge Democraten, de jongerenafdeling van D66, heb ik sowieso interesse in de politiek. Je krijgt ook meer mee van de Amerikaanse verkiezingen in de media, dan bijvoorbeeld de Duitse verkiezingen. Er zit iets meer show-element in. Daardoor wordt het aantrekkelijk om erover na te denken en om over te discussiëren.

Maar voor de show kun je toch beter Trump hebben?

Dat is ook met een het probleem met deze verkiezingen: de politiek zou eigenlijk minder een show moeten zijn. Het wordt nu neergezet als twee oude mannen die strijden om de belangrijkste positie in de wereld. Trump zegt: ik ben de man die de hoofdrol krijgt in de show, Biden positioneert zich meer als een kandidaat die ook echt president gaat zijn van Amerika, en het goede gaat doen voor het land en iets te doen aan de problemen waar de burgers mee te maken hebben. Slechte gezondheidszorg, racisme, armoede.

Denk je dat de verkiezing van Biden ook in Nederland nog goede invloed gaat hebben?

Veel wereldwijde akkoorden waar Trump uitgestapt is of van plan is om uit te stappen, dat die wel heel veel impact gaan hebben op Europa en de rest van de wereld. Ik denk dat Biden daar logischere keuzes in maakt en er verstandiger mee omgaat. Na nog vier jaar lang Trump is Amerika zijn positie echt wel kwijt op het wereldtoneel, een land als India of China gaat dan die plek innemen. En China is niet zo’n vrij land. Dat gaat wel grote gevolgen hebben, ook voor ons.

Een Trump-fan zei dat Biden een marionet van China is. Geloof jij dat?

Ik denk eerder dat het andersom is, dat Trump volledig in de zak zit van China. Trump wilde een handelsdeal sluiten met China, en in aanloop naar die deal liep hij alleen maar de leider van China, Xi, te prijzen over zijn geweldige leiderschap.

Daarna maakte hij er toch een handelsoorlog van?

Vanuit Trumps perspectief is dat wel logisch, omdat hij uit de zakenwereld komt en je daar met gestrekt been onderhandelingen in kan gaan. Maar ik denk dat je in de politiek en het openbaar bestuur wat voorzichtiger en diplomatieker moet zijn. Het gaat hier niet alleen om geld, maar ook om internationale veiligheid. Als je de relatie met China zo op spanning zet om een iets betere deal voor jezelf te sluiten, verlies je volgens mij het grote geheel uit het oog.

Oké! Succes met supporten morgen.