Diepgaande analyses van Nederlandse mascottes in rouw

Het ritueel bij een minuut stilte in een voetbalstadion is simpel. Op de tribune houdt iedereen z’n mond, terwijl de spelers rond de middencirkel met een strak gezicht voor zich uit staren. Maar wat nou als jouw gezicht maar één stand heeft? En wat nou als die stand superblij is?

Dat is het probleem waarmee mascottes te maken hebben tijdens een minuut stilte. Om het sociaal ongemak hiervan aan te kaarten, richtte de Britse jongen Donnaugh een twitteraccount op dat uitsluitend foto’s deelt van Engelse mascottes tijdens rouwmomenten. We doken wat Nederlandse voorbeelden op, en vroegen Donnaugh die te analyseren.

VICE Sports: Wat voel je bij deze foto?

Donnaugh: Hé! Die mascotte ken ik. Is dat de vrouw van Storky van ADO Den Haag? Hij staat vaker bij minuten stilte, maar haar had ik nog niet gezien. Of is dit Storky verkleed als vrouw? Dat kan natuurlijk ook.

Ik geloof dat dit de vrouw van Storky is, Stricky.

O, oké.

Hoe vind je dat ze het doet?

Ze heeft het team in de steek gelaten door haar outfit niet af te stemmen op de rest van het team.

Wat voel je bij deze foto van FC Eindhoven, met mascotte Woutje?

De mascotte staat sterk, dus dat gaat goed. Maar toch gaat hier iets mis. Het is pas perfect als de mascotte het hoofd buigt. Ik geef deze daarom een zesje.

Het valt op dat de speler naast de mascotte hier geen arm om de mascotte heen slaat. Wat denk je daarvan?

Ja, dat kan dus niet. Daar moeten harde maatregelen tegen genomen worden. Ik vind dat die speler een boete van twee weken salaris moet krijgen, plus een maand trainen met het tweede elftal. Dit doe je niet.

Waarom ben jij eigenlijk foto’s gaan delen van dit soort momenten?

Ik zag jaren geleden eens een artikeltje langskomen, met een paar foto’s van dit soort momenten in Engeland, zonder verdere context. Dat vond ik fascinerend. Ik vond dat dit fenomeen een eigen twitterpagina verdiende. Het zou eigenlijk niet grappig moeten zijn, maar het werkt.

Hier maken we een uitstapje naar België. Dit is een minuut stilte bij Sint-Truiden. Hoe gaat het hier?

Wow, deze mascotte lijkt wel een familielid van Honey Monster. Als je goed kijkt, zie je hier dat de speler aan de linkerkant van de keeper naar de mascotte kijkt met een blik van “what the fuck gebeurt hier?”.

Opvallend is hier ook dat de mascotte op de middenlijn staat, los van het elftal. Wat denk je daarvan?

Schande. De mascotte moet altijd bij het elftal staan.

Hier zien we het einde van een minuut stilte bij Ajax, met Lucky de Lynx.

Haha, hier gaat een hoop verkeerd! Zijn schoenen zitten goed, maar Lucky heeft allebei zijn armen in zijn zij, en kijkt de verkeerde kant op. Respectloos.

Deze oogt ook wat minder ongemakkelijk misschien, omdat het met kinderen in plaats van volwassenen is.

Zeker. Dat is eigenlijk wel essentieel bij dit soort foto’s. Het werkt sowieso beter als de mascotte naast een volwassen man staat, iemand met een hypotheek en zo.

Goed, deze dan. Hier zien we Koelie van VVV-Venlo, naast Dennis Gentenaar.

Hahaha! Dit is de beste! Hij ziet er oprecht verdrietig uit. Ik vraag me af hoe de spelers het voor elkaar krijgen om een strak gezicht te houden in deze situatie. Kijk hem daar nou staan.

Ik vind ook dat de mascotte het zelf erg goed doet. Waarom klopt deze?

Het zit hier vooral in de ogen. Ik weet niet of ze dat expres zo gedaan hebben, of het hier toevallig zo lijkt, maar zijn wenkbrauwen lijken op huilstand te staan. Verder doet Koelie alles goed. Een arm om de speler heen en zijn hoofd licht gebogen. Deze is perfect.