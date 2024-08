Nederlandse paaseitjes smaken naar lucht vergeleken met dit Finse chocowonder

Laten we wel wezen: de meeste paaslekkernijen zijn troep, vooral chocolade-eitjes. Misschien had je het nog niet door, maar de meeste paaseitjes zijn gewoon hol vanbinnen. Je betaalt letterlijk voor lucht in een dunne chocoladeschaal. Het is eigenlijk een soort fraude in snoepvorm.

Maar er bestaat één paasei dat echt de moeite waard is. Hij komt uit Finland en is zo stevig en smakelijk dat je nooit meer iets anders wil.

Het Mignon-ei heeft een schaal van een echt kippenei en is gevuld met nougat – niet met chocolade. Bij elke hap schrik je haast dat je een mondvol romige amandel-hazelnoot nougat tegenkomt, in plaats van lucht. En het ei geeft je de meest intense suikerkick van je leven.

Dit paasei begint zijn reis zoals elk gewoon ei, dus bij een echte kip. Er wordt met een diamantboor een klein gaatje in de eierschaal gemaakt, vervolgens wordt de binnenkant eruit gezogen en de schaal gereinigd (ik weet niet wat er met de binnenkant gebeurt – waarschijnlijk eindigen ze in de pan). Elk jaar worden er ongeveer 1,6 miljoen lege eierschalen – dat zijn ongeveer 23 vrachtwagenladingen aan toekomstige Mignon-eieren – naar de Fazerfabriek in Vantaa in Finland gebracht. Vanwege de delicate aard van de lege schalen worden alle Mignon-eieren met de hand gemaakt. Elk ei wordt gevuld met 52 gram nougat, waarna de eieren worden gekoeld en geseald. Het Mignon-ei ziet er uiteindelijk uit als een perfecte replica van een kippenei.

Het Mignon-ei bestaat al sinds 1896 en Finnen kunnen er geen genoeg van krijgen. Vorig jaar met Pasen waren de Mignon-eieren bijna overal uitverkocht. Bijna twee miljoen eieren – allemaal weg.

Ikzelf eet meestal één Mignon-ei per jaar. Niet twee, niet drie, maar een. Technisch gezien zou ik er wel meer van kunnen eten, maar ik beheers me. Als het moment komt dat ik er een neem gaat de hemel voor me open. Ik pel hem en geniet ervan met volle teugen, verslind ‘m als een lomp beest, misschien zelfs met een glaasje port ernaast. De hoeveelheid suiker is genoeg om me Pasen door te helpen. En de kerst erna.

Mijn liefde voor de Mignon-eieren begon al vroeg. Op een dag, toen ik ongeveer tien jaar oud was, hield mijn peetvader me in de gaten. Grote kans dat ik weer strontvervelend was, omdat ik wist dat er ergens in huis een Mignon-ei was. Mijn peetoom besloot me te slim af te zijn door ei te verbergen in een rek met echte eieren. Maar dat hield me niet tegen: ik kieperde de hele doos op de grond om het Mignon-ei te vinden.

Ik heb hem gevonden en het was absoluut de moeite waard.