Nederlandse Pornhub-amateurs over harde knaken, geldproblemen en Kanye als fan

Disclaimer: dit artikel bevat naaktheid.

Pornhub heeft al tien jaar een partnerprogramma voor amateurmodellen. Om je in te schrijven als amateurmodel moet je een foto van je ID-kaart uploaden, zodat Pornhub kan checken of jij echt de persoon bent die je beweert te zijn. Daarna ben je een geverifieerd pornhubmodel en ben je vrij om video’s te uploaden en stapels poen bij elkaar te acteren. Je kunt bijvoorbeeld geld verdienen met de hoeveelheid views van je video’s, via de advertenties, door video’s te verkopen en door bepaalde video’s alleen beschikbaar te maken voor je ‘Fan Club’, waarvoor de kijkers een maandelijks bedrag – van 99 cent tot 99 dollar – betalen. De pornosite heeft meer dan 100 miljoen bezoekers per dag, dus de markt is enorm.



Maar kun je als gemiddelde Nederlander ook een beetje lekker geld verdienen op de Amerikaanse pornosite? Het is de vraag of je kunt opboksen tegen de grotere pornostudio’s en hun geijkte acteurs en actrices. Ik vroeg me af wat je kunt doen om naamsbekendheid op te bouwen en views te krijgen, en hoeveel geld er in deze amateurpornowereld omgaat.



Ik benaderde een aantal Nederlanders met geverifieerde accounts op Pornhub om te vragen naar hun ervaringen met de amateurporno-industrie.



Maria Alive (25), maakt onder andere body inflation fetisj-video’s en kan van Pornhub alleen niet rondkomen



VICE Money: Ha Maria, wanneer en hoe ben je hiermee begonnen?

Maria Alive: Sinds april 2016. Ik had destijds een bijbaantje bij de Lidl, maar het beleid veranderde en ik kwam niet meer aan mijn uren. Toen heb ik voor de lol een mukbang-filmpje gemaakt op YouTube. Ik kan namelijk enorm veel eten. Binnen een dag had ik meer dan duizend abonnees en kwam ik erachter dat er een enorme fetisjwereld achter zit. Ik ben geverifieerd op Pornhub, maar dat is niet mijn primaire bron van inkomsten.

Verdient Pornhub dan niet zo goed?

Ik gebruik Pornhub al twee jaar, maar ik ben vorige maand pas voor het eerst uitbetaald: omgerekend zo’n 150 euro. In Nederland zijn er namelijk minder uitbetaalmogelijkheden dan in Amerika. Ik koos er destijds voor om uitbetaald te worden via Paypal, maar dat bleek niet te kunnen. Het moest met Western Union. Prima. Ik kreeg om de twee maanden een papiertje binnen van Western Union waarmee ik het geld kon innen, maar dat lukte niet. Western Union zei dat ik een code nodig had van Pornhub, maar Pornhub werkte niet mee om die code te verschaffen, waardoor ik constant in een soort circle jerk met Pornhub en Western Union zat en ik nooit betaald heb gekregen. Ik krijg nu nog 1050 dollar van ze.



Dat klinkt niet geweldig.

Op het gebied van promotie is Pornhub fantastisch. Ik raad ieder model aan om lid te worden. Mensen stelen namelijk je content om er zelf geld mee te verdienen, en ik heb enorm veel hulp gehad van hun klantenservice om gestolen content van de site te krijgen. Ook is het een goede manier om naamsbekendheid op te bouwen, maar ik verdien mijn geld vooral met het verkopen van fetisjfilmpjes via Clips4Sale.



Heb je verder nog ander werk?

Ik was hiervoor een tijd illustrator, maar ik ben voornamelijk de porno ingegaan omdat ik een auto-immuunziekte heb en dit vanuit huis kon doen – als je je een dag ziek voelt, is er dus niks aan de hand. En ik kan er prima van rondkomen.



Zou je ook filmpjes van jezelf uploaden als je er geen geld voor zou krijgen?

Niet met de kwaliteit die ik nu heb. In een video zit soms dik veertig uur werk, en dat kun je niet doen als je er niks mee verdient. Per week ben ik er al snel zo’n tachtig tot honderd uur aan kwijt.



Waar gaat al die tijd in zitten?

Het filmen, bewerken, de foto’s maken, previews plaatsen op social media, een paar uur livestreamen en heel veel communiceren met mijn fans. Dat laatste vind ik erg leuk, omdat ik de mensen die mijn werk waarderen beter leer kennen.



Krijg je veel donaties?

Ja, bijna wekelijks. Soms betalen mannen mijn wekelijkse boodschappen, zodat ik genoeg kan eten in mijn video’s. Soms krijg ik geld om een dildo te kopen en dan een filmpje te maken voor die persoon. Ooit kreeg ik een grote donatie: toen stond mijn wereld wel even stil. Ik was toen net een half jaar bezig en ik heb er een nieuwe camera, een pc en kleding van gekocht, om betere content te maken. Ik zie het geld als een investering en ik laat ook altijd zien waarvoor ik het gebruik.



Heb je ook een echte harde kern in je fanbase?

Ja, mijn hardcore fans zijn voornamelijk geïnteresseerd in body inflation en aankomen door veel te eten. Ik zou durven zeggen dat ik ongeveer vijfhonderd diehard fans heb, die me bijna dagelijks berichten sturen of wekelijks geld geven.



Zou je ooit de professionele porno-industrie in willen gaan?

Ik heb er vaak over nagedacht, maar ik zou het contact met mijn kijkers gaan missen, want dan zit er een studio of een bedrijf tussen. Dan is het ook gewoon niet meer helemaal van jezelf. Ik vind het juist erg leuk om zelf te beslissen hoe de grafische kant eruit komt te zien en hoe het script wordt geschreven. Die beslissingen kun je niet zelf maken als je bijvoorbeeld met Brazzers gaat werken.



Denk je dat je ook succes kunt hebben zonder je gezicht te laten zien, zoals veel amateurs doen?

Ik denk dat je zeker een leuk zakcentje kunt verdienen zonder je gezicht te laten zien als je bijvoorbeeld een vreemd talent hebt, zoals enorm goed kunnen squirten. Als je herkenbaar kunt worden door middel van je lichaam, dan kun je zeker succes hebben.



En welke fetisj is het lucratiefst?

Farting is op dit moment gigantisch.



Kelly (24), heeft nu een uitkering en wil in de toekomst geld verdienen met Pornhub



VICE Money: Ha Kelly, hoe lang doe jij dit al?

Kelly: Ik ben in 2013 uit huis gegaan en een poosje dakloos geweest. Toen heb ik twee à drie maanden escortwerk gedaan – wat ook best goed verdiende. Ik heb ook een tijdje als camgirl gewerkt, maar dat vond mijn vriend niet chill.

Weet hij wel van je Pornhub-account af?

Ja, dat wel. Zolang ik geen een-op-een-interactie heb met mannen, vindt hij het oké. Ik zou het leuk vinden als hij meedeed, en als ik in de toekomst geen relatie meer met hem heb, wil ik met veel andere modellen samenwerken. Ik vind Pornhub erg leuk en ik krijg ook veel leuke berichtjes. Ik heb nu een uitkering omdat ik reuma heb, dus ik ben vooral bezig met revalideren. Zodra ik me beter voel, zou ik graag een BDSM-webshop opstarten, maar ik vind het ook prima om weer als model mijn geld te verdienen.



Is filmpjes maken voor Pornhub een hobby of zie je het als werk?

Het is een combinatie. Ik vind het geweldig om te doen: ik heb geen schaamte over mijn lichaam en ik vind het leuk als mensen naar me kijken.



Heb je dat ook nodig om financieel succesvol te worden in deze business?

Je moet het niet voor het geld doen. Als je alleen maar geld ziet, ga je vroeg of laat over je grenzen heen. Dat moet je nooit toelaten, want dan kun je alleen maar in een diepe depressie vallen.



Hoe bewaak je die grenzen?

Je moet hard kunnen zijn. Soms krijg je minder leuke berichten, en je wordt vaak enorm geobjectificeerd. Dat maakt mij niet uit, maar iemand met minder zelfvertrouwen kan kan dat vervelend vinden. Het kan ook enorm verslavend zijn. Ik ben in mijn jeugd verwaarloosd op het gebied van liefde, en nu vind ik die liefde en aandacht wel. Ik weet niet of ik dat ooit nog los kan laten.



Je blijft anoniem in je filmpjes. Waarom?

Een beetje uit veiligheid op dit moment. Ik heb niet zoveel geld of bescherming om mij heen. Ik woon in een stad, en als mensen mijn gezicht herkennen, is er een kans dat ik lastig gevallen word op straat. Dat lijkt mij niet zo’n goed idee.



Wat voor content doet het goed?

Ik merk dat ik op video’s waarin ik op iets zuig of mezelf penetreer, meer reacties krijg. Ik krijg ook weleens verzoeken om mijn voeten te laten zien, te roken en lippenstift dragen – soms schreef ik ook dingen op mijn lichaam met de lippenstift, maar dat doe ik liever niet meer, want het verpest de lippenstift.



Heb je een plan voor de toekomst?

Ik wil eerst volledig revalideren en ik zou graag kinderen willen. Na mijn bevalling wil ik er echt mijn geld mee gaan verdienen. Dat hoop ik voor mijn dertigste te bereiken.

Siswet/Elise (23) en haar vriend Chris (33), kunnen goed rondkomen van Chaturbate, Pornhub en Xvideos. Chris regelt de financiële kant van hun werk.



VICE Money: Jullie verdienen geld als stelletje?

Chris: Ik werd vooral achter de schermen. Soms doe ik wel een camshowtje mee, maar ik blijf liever op de achtergrond.

Wat doen jullie precies?

Chris: Elise heeft op Chaturbate, een grote Amerikaanse webcamsite, een van de grootste kanalen. Ze heeft bijna een miljoen volgers. Als ze online gaat, kijken er al gauw twintig à dertigduizend mensen.



Hoe verdien je geld met cammen?

Chris: Het webcammen werkt vooral met een fooi-systeem. Het grootste deel van de kijkers heeft geen geld – tokens – op hun account en kijkt gratis naar de show. Het is dus de kunst om mensen geld uit de zak te kletsen, zeg maar. Elise zegt dan bijvoorbeeld: “Voor 100 dollar trek ik mijn shirtje uit.” De mensen gaan dan gezamenlijk het potje vullen, hier en daar een paar dollar, en op het moment dat het bedrag is bereikt, ga je door naar de volgende stap, bijvoorbeeld door nogmaals 100 dollar te vragen om je broek uit te trekken.



Hoeveel verdien je gemiddeld met zo’n webcamsessie?

Elise: Bij een hele goede sessie kan het wel 2000 à 3000 dollar opleveren, maar dat heb ik slechts vier of vijf keer meegemaakt in de vier jaar dat ik het nu doe. Meestal verdien ik zo’n 700 à 800 dollar met een intensieve hardcoreshow van meerdere uren.



Jullie zijn ook geverifieerd op Pornhub, waarom?

Chris: Omdat ze zo bekend werd op Chaturbate, gingen mensen haar camshows opnemen en op Pornhub en Xvideos zetten.

Elise: We wilden dus geverifieerd worden zodat we de gestolen content konden laten verwijderen.

Chris: Toen kwam Pornhub met de suggestie om de content op ons eigen kanaal te plaatsen, want dan krijg je er geld voor. Er stonden op verschillende sites echt honderden video’s van haar online en die heeft Pornhub allemaal overgezet naar haar geverifieerde account, wat heel lucratief bleek te zijn. Op het moment dat we dat deden, werden we ineens betaald voor al die views. Op Pornhub krijg je voor een miljoen views tussen de 500 en 700 dollar. We verdienen nu alleen met Pornhub al zo’n 2000 tot 2500 dollar per maand.



Elise, heb je veel fans die je dingen sturen?

Elise: Ja, enorm. Ik ben binnenkort jarig, en ik heb één fan die me soms letterlijk honderd cadeautjes stuurt. Helemaal gek.



Noem eens iets bijzonders wat je hebt gekregen.

Elise: Ik kreeg laatst een neukmachine. En een tijdje terug kreeg ik een aanbod om een sekspop van me te laten maken, en die is nu in productie.



Jullie zijn eigenlijk gewoon heel succesvol! Het kan dus wel, als doorsnee Nederlander?

Chris: Ja. Ik wist een aantal jaar geleden amper hoe een laptop aan moest. Ik vraag me ook echt af hoeveel geld iemand hieruit kan halen die écht verstand van computers heeft. Maar ja, het is verder geweldig succesvol. Kanye West heeft Elises accountnaam Siswet ook genoemd.



Kanye West?

Chris: Ja! Hij kondigde tijdens de Pornhub-awardshow de genomineerden voor de categorie ‘best anal performer’ aan, en daar zat ze bij. Kanye riep haar naam. Ik kreeg echt kippenvel. Ik ben zo trots op haar.



Bedankt!

