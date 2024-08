Nederlandse pornosterren over de meest gênante momenten op de set

De eerste keer dat ik porno zag, was op het speelplein toen ik twaalf jaar was. Een klasgenootje had een filmpje op zijn telefoon waarop je ziet hoe een vrouw de anus van een man uitlikt. Op een gegeven moment laat hij een zodanig dikke scheet, dat zijn anus even open en dicht gaat.

Vele jaren later staat de pornoblooper nog haarscherp in mijn geheugen. Niet omdat ik het zodanig geil of traumatiserend vond, maar omdat het zo idioot, grappig en kneuterig was. Het ongemak en de plaatsvervangende schaamte werkte enorm op mijn lachspieren.

Een pornoset lijkt mij een uitstekende plek waarin missers, mislukkingen en bloopers tot hilarische situaties kunnen leiden, dus belde ik een aantal Nederlandse pornosterren op en vroeg ze naar hun meest gênante scènes.

Ik was 19, net begonnen met porno, en het was de dag dat ik Kim Holland voor het eerst ontmoette. Ze had een hotelkamer gehuurd en drie mooie tegenspelers voor me uitgezocht. Eerst moest ik wat met mezelf spelen met een glazen dildo. Dat ging helemaal goed en ik was lekker bezig. Op een gegeven moment moest er een jongen bij komen. Hij heette Diego en zag er goed uit, jong en een beetje verlegen.

Ik had dus wat zitten spelen met die dildo, toen Kim zei: “Jongens, val maar aan”. Diego wilde me beginnen te likken, maar toen liet ik een hele lange, natte kutscheet in zijn gezicht. Het hield maar niet op. Diego zei: “Nou bedankt hè”. We moesten even stoppen met filmen zelfs. Iedereen maakt het wel eens mee, maar die van mij staat dus op tape. Gelukkig hebben ze het niet in de film gemonteerd; althans, dat denk ik. Daarna ging het hartstikke goed en iedereen had nog steeds een erectie. Iedereen ging er luchtig mee om. Snap je het woordgrapje? Ik ben het nooit vergeten, maar lach me er nu kapot om.

Ivey Passion (30)

Ivey in gras zonder rode mieren

Ooit heb ik eens een scène moeten draaien in de natuur. Ik was anderhalf uur bezig, toen ik opeens overal rood werd en immense jeuk kreeg. Ik lag op een pallet en dacht dat ik misschien kleine brandwondjes kreeg. Plots zag ik op mijn tegenspeler een rode mier kruipen – bleek dat we in een rode-mierennest lagen.We moesten nog een half uur verder filmen, en konden niet opeens verplaatsen omdat we al zo lang bezig waren. Dus gingen we gewoon verder, tussen de rode mieren.

De cameraman moest op het einde nog even meedoen in een korte pijpscène. Hij is uiteindelijk in zijn lul gestoken, waardoor zijn eikel zo begon op te zwellen dat hij niet meer mee kon doen. Ik denk dat we de mieren aan trokken, want op het einde liepen er honderden rode mieren over ons heen.

Daphne (30)

Daphne vlak voordat ze de vloer ondersquirt.

Een tijdje geleden moest ik een scène filmen waarin ik seks had in een seksschommel met vijf mannen. Een van die mannen moest me squirtend doen klaarkomen. Voor de opname vertelde de cameraman me nog dat hij helemaal niet houdt van squirtende vrouwen, maar daar moest hij zich dus overheen zetten. Het was een lekkere scène, waardoor ik veel harder klaarkwam dan normaal. Ik squirtte over de hele vloer, vanuit de seksschommel. Ik dacht echt: wauw, dit is wel heel veel.

De cameraman had – om geen geluid te maken– geen schoenen aan, waardoor hij dus meerdere keren met zijn sokken door mijn squirt-sap liep. Op het einde waren zijn sokken doorweekt en gooide hij ze gewoon weg. Nu vind ik het echt hilarisch en ik kijk terug op die scène met heel veel plezier. Seks op een schommel is een origineel concept, dat vind ik er leuk aan. En wat ook grappig is, is dat de film Van het een komt het ander heet. Het past perfect bij het beeld dat die cameraman zegt dat hij squirten vies vindt en er dan in stapt.

Chels (27)

Ik ben in april pas begonnen als pornoactrice, maar heb nu al in twaalf films meegespeeld en in verschillende series. Tot nu toe is het heel erg leuk geweest, maar natuurlijk gaan er ook altijd wel dingen mis. Meestal zie je dat niet in de films zelf, maar op de set hebben we er veel lol over.

Ik moest eens een hartstikke leuke scène spelen over een inbreker. Mijn tekst was “of je neukt me of ik ga naar de politie.” Het scenario was dat de inbreker ontsnapt uit een kast, en dat hij vervolgens probeert te vluchten met een rubberen bootje. Maar die boot kon maar 45 kilo hebben, terwijl de ‘inbreker’ meer dan 80 kilo woog. Die boot klapte achterover, met hem erin. Ze filmden door, maar ik kon niet meer van het lachen.

Ook moest ik voor Secret Circle om acht uur ‘s ochtends neuken in een bos. Je denkt dat je niet veel mensen tegenkomt op dat tijdstip, maar geloof me: er gaan veel mensen hardlopen in een bos ‘s ochtends. Ik trek me daar niets van aan, want de camera draait door.

Het moment vlak voor de auto van Gekke Petertje ondergespoten werd

Ik maak nu vooral films, maar toen ik nog acteerde heb ik een keer seks gehad midden op de Erasmusbrug. Overdag, op een zondag. Er liepen constant toeristen rond. In de films die ik nu zelf maak, zoek ik constant de grens op tussen wat kan en wat niet. In Peter op Sexpad neem ik wat mensen mee voor gekke seks – ik heb bijvoorbeeld een pornofilm geschoten in een reuzenrad in Walibi, wat voor veel mensen te ver ging.

En natuurlijk gaat er ook vaak wat mis. In mijn reeks Parkeerplaatssex kunnen mannen zich opgeven om seks te hebben in en op mijn auto, met een model. Een man vond het eens zo leuk dat hij gelijk klaarkwam en op mijn motorkap spoot. Ik had drie dagen lang geen tijd om de sperma weg te vegen, en mijn buren vroegen: “Peter, wat is dat? Je moet je auto eens schoonmaken”. Ik deed maar alsof het van een vogel kwam.