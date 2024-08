In de Nederlandse vechtsportschool op een Thais eiland

Aan een rustig straatje op het Thaise eiland Koh Samui ligt een Nederlandse vechtsportschool: Superpro Samui. De gym werd daar in 2006 opgericht door de Nederlanders Remon Daalder en Edwin van Os. Sindsdien wordt het bezocht door grote kickboksers en MMA-vechters, van Alistair Overeem tot Tayfun Ozcan.

Maar ook amateurs reizen af naar de Nederlandse vechtsportschool, om daar te trainen op Thaise bodem. Zo ook fotograaf David Meulenbeld. Hij was onlangs twee weken in Superpro Samui om zelf te kickboksen, en schoot in die periode een fraaie fotoserie van het leven in de gym. Zie hieronder Superpro Samui door de ogen van David:

Trainer Chai zit in de ring op zijn telefoon, wachtend op de volgende privéles.

Superpro heeft vier ringen.

Met deze bel wordt het begin van de les aangekondigd.

Autobanden worden klaargelegd voor de groepsles. Springen op autobanden hoort bij de warming-up.

Een buddha bedekt met handwraps, vlak voor de training.

Trainer Dew steekt zijn duim omhoog.

Trainer Neung tijdens een privétraining op de pads.

Een muurschildering bij het zwembad.

De jeep van de gym voor de deur.

Wedstrijdvechters Marvin en Nicholas rekken elkaars benen op tijdens een vroege ochtendtraining.

Trainer Noi drukt nog even extra aan tijdens een rekoefening.

De training eindigt met respect. Iedereen sluit zijn handen en zegt ‘khob khun krab’ (bedankt in Thai) en schudt alle trainers de hand.

Tussen de trainingen door is het veel wachten, chillen en vooral grappen maken.

