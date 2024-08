Drie Nederlandse vrouwen vertellen hoe ze met OnlyFans de macht terugnemen

OnlyFans groeit maandelijks met zo’n 15 miljoen nieuwe gebruikers en dagelijks komen er zo’n achtduizend nieuwe accounts bij die daadwerkelijk content maken. De site waar je tegen betaling ongecensureerde content kan kopen, is dus razend populair. Geen wonder dat dat je nu af en toe een oud klasgenootje of een vage werkkennis reclame ziet maken voor hun exclusieve OnlyFans-account.

Dat je er foto’s kan plaatsen die binnen een fractie van een seconde van Facebook en Instagram geveegd zouden worden, betekent dat het een populaire plek is om geile plaatjes te delen. Vanaf het begin was OnlyFans populair bij sekswerkers als platform waarop ze klanten kunnen bereiken, maar inmiddels vind je er ook andere mensen die er hun creatieve, ongecensureerde ei kwijt kunnen. Daardoor is OnlyFans ook een plek geworden waarop mensen die in hun dagelijks leven geseksualiseerd worden de controle over hun lichaam terug kunnen nemen. Ze posten er wat ze willen, onder hun eigen voorwaarden, en krijgen er daadwerkelijk wat voor terug – onder andere in de vorm van dikke knaken.

VICE sprak drie Nederlandse vrouwen die geld verdienen door naaktfoto’s te delen op OnlyFans, en op die manier de macht terug nemen over hun eigen seksualiteit.

Lotte

Lotte (24)

“Instagram beperkt mij heel erg in wat ik wel en niet kan posten, omdat het een ontzettend vetfobisch platform is. Als ik een naaktfoto online plaats waarop m’n tepels en vulva bedekt zijn, word ik er alsnog afgegooid of krijg ik de melding dat mijn account verwijderd zal worden. Ik ben een fotograaf en mijn lichaam is kunst. Dat wil ik laten zien. Ik wil dat andere mensen ernaar kunnen kijken, zichzelf erin kunnen herkennen. Daarom zocht ik naar een ander platform waarop ik zonder restricties kan posten.

Zo kwam ik bij OnlyFans. Er heerst een enorm stigma op sekswerk, en daar moest ik me dus ook een beetje overheen zetten. Maar al snel besefte ik dat het helemaal niet gek is om geld te vragen voor je foto’s. Ik maak vaak genoeg gratis beeld, waar heel veel mensen wat aan hebben en veel bij voelen, maar waar ikzelf niets aan verdien. En dat terwijl Instagram eigenlijk gewoon mijn werk is. Ook krijg ik geregeld berichten van mannen die om naaktfoto’s vragen. Die kan ik nu doorverwijzen naar m’n OnlyFans.

Ik zie het als een protest tegen het patriarchaat. Mensen vinden het normaal om op het internet een naakte vrouw te bekijken, maar zodra die vrouw het naakt zelf post en er geld mee verdient, is dat ineens een probleem.

Hoewel ik natuurlijk zelf de baas ben over mijn lichaam, vond ik het wel belangrijk om met mijn vriend te bespreken waar zijn grens ligt. Ik wil hem uiteraard geen pijn doen. Hij vindt het oké dat ik dit doe, maar het kan hem soms wel onzeker maken. Hij is soms bang dat ik iemand die mij via OnlyFans berichtjes stuurt leuker ga vinden dan hem. Maar voor mij zijn mensen die van mij foto’s kopen iets heel anders dan mijn lief.

In het begin wilde ik op OnlyFans gewoon de ongecensureerde versies plaatsen van de foto’s die ik op Instagram zet. Maar ik merk dat ik het ook fijn vind om te experimenteren met mijn vriend. Op die manier wordt het ook een seksueel spel tussen ons. We bespreken samen of we het oké vinden om mij te filmen terwijl ik squirt, of terwijl ik masturbeer. Het is ergens ook opwindend om samen beelden te maken en daar geld aan te verdienen. Ik merk daarbij dat er ook veel vraag is naar eerlijke beelden van dikke mensen en hun seksualiteit. Ik wil beelden laten zien die ik nooit eerder zag van vrouwen zoals ikzelf.

Big Beautiful Women is de term voor porno met dikke vrouwen. Daarin draait het altijd om het gewicht: vrouwen zitten op mannen tot ze niet meer kunnen ademhalen, of je ziet beelden van dikke vrouwen die naakt eten. Mannen vragen me of ik foto’s wil maken van hoe ik naakt op een weegschaal zit. Dat wil ik niet, en dat ben ik niet. Ik wil vooral mijn dikke lichaam laten zien op een niet-fetisjerende manier. Ik heb controle over het beeld, mijn seksualiteit.

Nu verdien ik er ongeveer vijfhonderd euro per maand mee. Het doel is uiteindelijk om het op te bouwen naar zo’n kleine duizend euro per maand: dan hoef ik me niet meer druk te maken over mijn vaste lasten. Dat zou vet zijn.”

Elise

Elise (21)

“Op mijn zeventiende kwam ik uit de kast als trans vrouw, en op mijn achttiende kwam ik in contact met de genderpolikliniek van het VUmc. Nu zit ik sinds een jaar aan de hormonen. In het begin wist ik niet goed tot wie ik ik me nou eigenlijk aangetrokken voelde, maar sinds ongeveer een jaar is het voor mij duidelijk dat ik me vooral aangetrokken voel tot mannen. Ik heb nu zeven maanden een vriend, met wie ik mijn identiteit kan ontdekken. Met hem maak ik sinds enkele maanden filmpjes voor op OnlyFans.

Ik vond het altijd al opwindend om bekeken te worden. Ik plaatste vroeger vaak filmpjes op andere websites. Ik hoorde dat je flink kan verdienen aan OnlyFans, dus voor mij lag het voor de hand om een account te maken. Ik doe hier ook niet geheimzinnig over: mijn vrienden weten dat ik dit doe. Ik plaats het zelfs op mijn Facebook. Ik ben trots op wie ik nu ben, en ik vind het dus ook niet gek om dat te laten zien. Mijn familie wil me, mede doordat ik uit de kast kwam, niet zien. Wat zij vinden, doet er niet meer toe voor mij.

Ik merk dat ik het fijn vind om nu te laten zien wie ik ben, ook al ben ik nog in transitie. Ik weet dat veel trans vrouwen het moeilijk kunnen vinden om zich te laten zien op zo’n moment, maar ik vind mezelf op m’n allermooist nu. Ik ga ook niet nog onder het mes, maar ik ga gewoon hormonen nemen: hoe ik er nu uitzie, is wie ik ben.

Ook vind ik het opwindend om filmpjes te maken samen met mijn vriend, waarop we bijvoorbeeld seks hebben. Ik kom volledig in beeld, hij blijft liever anoniem. Het is allemaal erg standaard en niets extreems. Ik vermoed dat ik vooral populair ben op OnlyFans omdat ik een trans vrouw ben. Daar trek ik me eigenlijk niets van aan. Wij halen hier plezier uit, en dat is het belangrijkste. Dat we berichten krijgen van mensen die zeggen dat ze het ontzettend lekker vinden om ons bezig te zien, vinden wij opwindend. En vreemd genoeg is OnlyFans voor mij een heel veilige manier om mijn seksualiteit te ontdekken: ik hoef niet echt in contact te komen met mannen en ik kan zelf kiezen hoe ik mezelf in beeld breng. Dat ik zoveel positieve reacties krijg op mijn video’s, doet me ook beter voelen over wie ik nu ben.

Idealiter zou dit mijn werk worden. Ik verdien voorlopig gemiddeld duizend euro per maand, maar mijn doel is om nog veel meer video’s te maken. Ik wil geen seks met andere mannen. Gewoon seks hebben met mijn vriend en daar geld aan verdienen, is voldoende.”

Malou, door Claudia Hendriks

Malou (29)

“Ik heb twee weken geleden mijn OnlyFans-account online gezet, nadat ik er al een tijdje over na had gedacht. Ik werd uiteindelijk geïnspireerd door Vaya Coco, een vrouw die ook ontzettend veel deelt via OnlyFans. Zij is net als ik erg spiritueel. Op mijn account wil ik naaktfoto’s combineren met het lezen van tarotkaarten of het verkopen van zelfgemaakte essentiële olie.

Een van de redenen waarom ik OnlyFans begon, is omdat ik steeds meer de behoefte kreeg om wat te doen met mijn seksualiteit. Ik heb mijn seksualiteit namelijk lange tijd onderdrukt, mede door mijn controlerende ex-partner. Hij wilde niet dat ik bepaalde kleding droeg, en stond het niet toe dat ik me op een sexy manier gedroeg. Als ik op vakantie ging zonder hem, moest ik op voorhand alle kleren laten zien die ik zou meenemen. Ik verloor de zeggenschap over mijn eigen lichaam.

Hoewel ik nu bevrijd ben van die relatie, merk ik dat mannen nog steeds controle willen over mijn lichaam. Wanneer ik bijvoorbeeld uit ga, gaan mannen ervanuit dat ik zin heb in seks, puur door de vorm van mijn lichaam. Op momenten dat ik daar geen behoefte aan heb, kan dat erg vervelend zijn. Zo vroeg iemand eens of ik hem wilde pijpen in ruil voor twintig euro. Het is normaal geworden dat mannen ongevraagd aan me zitten. Op zulke momenten merk ik dat ik het moeilijk vind om mijn grenzen aan te geven, en die ook te bewaken.

Met OnlyFans kan ik dat wel. Niet iedereen mag gratis zomaar naar me kijken. Ik ken mijn eigen waarde, en dat straal ik ook uit. Op OnyFans verwacht ik dat mannen me met respect benaderen, anders zijn ze niet welkom in mijn ruimte. Het grappige is dat ik nu wel weer berichten krijg op Facebook van mensen die geabonneerd zijn op mijn OnlyFans en zo mijn nummer willen krijgen. Ook hierin moet ik mijn grenzen weer bewaken.

Op social media heb ik altijd graag foto’s van mezelf gedeeld, maar nooit foto’s van mijn lichaam. Onbewust heb ik dat altijd verborgen. Naaktfoto’s zijn op een of andere manier nog steeds taboe. Ik werd gewaarschuwd: wat als je straks ander werk wilt, en je werknemer deze foto’s vindt? Ik vind het naakte lichaam juist ontzettend normaal, het is bizar hoezeer vrouwen online gecensureerd worden. Daarom wil ik mezelf laten zien. Door foto’s van mezelf online te zetten, wil ik zeggenschap over mijn eigen seksualiteit. Ik ontdek mijn seksualiteit op mijn voorwaarden.

Ik heb al wat foto’s klaar staan voor OnlyFans waarop ik topless ben. Ik weet nog niet zo goed hoe ver ik hierin wil gaan, maar mijn doel is wel om mijn eigen kinks te ontdekken. Ik vind het femdom, waarbij mannen gedomineerd worden en allerlei opdrachten vervullen, wel interessant. Wie weet ga ik die richting op.”

