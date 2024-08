Nee, de hipster is niet dood, hij heeft gewoon een upgrade gehad

De hipster uit je vaders verleden heeft zijn laatste exclusieve IPA al lang opgedronken. RIP.

Ja, er was ooit een periode dat hippe jonge mensen op fixies reden en vingersnor-tattoos lieten zetten; toen ze brillen zonder sterkte droegen en bewust de keuze maakten om uit oude jampotten te drinken. Maar dat was 2007. Tegen de tijd dat presentatoren van avondshows het over flat whites hadden (een soort koffie die al sinds 2009 bij Starbucks verkrijgbaar is) werd het al lang niet meer als pretentieus gezien om “gezichtshaar te hebben”.

Ergens begin jaren 2010 werd alles wat ook maar een beetje als alternatief werd gezien door je voornaamste winkelstraat geadopteerd, werd ironie door internetmemes overgenomen en werden fluorescerende zonnebrillen door Amerikaanse dubstep-fans toegeëigend. En toch, om de een of andere reden, is het mentale beeld van een hipster nog steeds “iemand in een ruitjesblouse die over je muzieksmaak zeikt”.

Hipsters bestaan natuurlijk nog steeds – jonge, coole, hippe mensen dragen nog steeds rare kleren, luisteren nog steeds naar rare muziek, jagen nog steeds oude bewoners uit buurten die op hoog tempo gentrificeren – maar de definitie is breder en vager geworden, en niemand noemt ze nog hipsters*.

Let op, wat 15 jaar geleden gebeurde is nu weer gebeurd: in een poging om alles behalve normaal te zijn nemen jonge mensen bepaalde stijlen en soorten gedrag over, dit bereikt een kritieke massa en herkenbare “Hipster Basic”-kenmerken beginnen zich voor te doen. Weg met de skinny jeans, kom maar door met die cargopants die impliceren dat je een fervent grachtvisser bent.

De hipsters van 2023 zijn misschien minder oordelend dan ze ooit waren, maar in den ouden steijl des hipsters heb je hier wel een oordelende lijst met slechts een paar dingen die je Hipster Basic maken.

*Ik realiseer me dat er letterlijk “hipster” in de titel van dit artikel staat, maar geen van de nieuwe termen die we hebben bedacht om deze mensen te beschrijven – alto’s, antinorms, copsters – dekt de lading van hipster. (“Nipsters” – afgeleid van nieuwe hipsters – kan ermee door, maar helaas hebben de nazi’s het zich al eigen gemaakt.)

Jorts, ook wel jeans shorts (in de zomer)

Apart dat het zo lang heeft geduurd voordat juggalo’s zo’n impact hebben gemaakt op heteromannenmode. Volgende stap: deze gozers eindigen hun GRWM-TikToks (waarin ze zich opmaken of aankleden) af met een gezicht vol clownschmink.

Techy jaren nul-zonnebrillen

Ja, oké, cool man – je “hart heeft een BPM van 140”. Maar even serieus, die Oakleys zijn echt niet nodig in de club, het is er al donker genoeg.

Lekker, oranje wijn. Foto: VICE

Natuurwijn

Vijf jaar geleden heeft iemand bepaald dat “goeie smaak” betekent dat je wijn drinkt die naar verrot sap smaakt. Was die persoon een illustrator die de oranje wijn-labelmarkt heeft gemonopoliseerd? Een drinksfluencer die daadwerkelijk geniet van flink wat geld uitgeven aan rare en zeer matige piswijn? Een simpele ja of nee zal volstaan.

Performatief op Fred Again haten

Er kan een hoop gebeuren in een jaar tijd – specifiek de periode tussen de Boiler Room van Fred Again en het moment dat iemand zich realiseerde dat hij naar een kostschool is gegaan. Dus ja, ga vooral door met het “wist je dat Brian Eno zijn peetvader is?”-riedeltje op een afterparty om indruk te maken op wat meiden, maar ga niet doen alsof je niet huilde toen je “Marea (We’ve Lost Dancing)” voor het eerst hoorde.

Paddo-chocola. Foto: VICE

Paddo’s (met name paddo-chocola of paddo-olie)





Paddo’s in je thee verkruimelen is voor losers. Een handjevol ervan in z’n geheel opeten is voor psychopaten. Hedendaagse hipsters knagen ofwel op paddo-chocola of druppelen direct paddo-olie op hun tong. De laatste van de twee opties smaakt buitengewoon ranzig, maar het is best leuk om je trip te beginnen met het gevoel alsof je een 19e-eeuwse apotheker bent.

Tooth gems: super voor insta, minder super voor je tandglazuur. Foto: VICE

Tooth gems

Hoe chique ze ook mogen zijn, als ze niet goed worden aangebracht kunnen tandjuwelen er helaas uitzien alsof je aluminiumfolie aan je tanden hebt zitten. Daarnaast is de tandartsrekening om ze er weer af te laten halen ook om te janken.

Maxirokken met baby t-shirts (het liefst een Brasil-t-shirt in een kindermaat)

Maxirokken, ooit iets wat in stand werd gehouden door hippiecommunes die aan interpretatieve dans doen, hebben een glorieuze ommekeer gemaakt als het gaat om culturele allure. De enige regel is dat je ze met een piepklein t-shirt moet dragen, als het even kan een Brasil-t-shirt in een kindermaat, want om de een of andere reden is het nog niet ongepast geworden.

Tatoeages van stekelige aliententakels

We snappen het, je gaat naar Berlijn verhuizen.





(Witblond) geverfde wenkbrauwen

Oké! Prima!

Een glorieus matje. Foto: VICE



Het matje 3.0

Toegegeven, de matjesrenaissance is al een tijdje bezig, zeker als je a) een 15-jarige jongen op een Britse kostschool bent of b) Australisch bent. Maar de laatste tijd hebben mensen die meer aan de avant garde-kant van het kunstacademie-spectrum zitten de haarstijl tot zijn meest verdorven conclusie geleid. Denk aan: een volledig geschoren hoofd, afgezien van een piepkleine kuif en een dubbele rattenstaart.

‘Bristol sober’ zijn (alleen ketamine doen)

Je bent nuchter en je laat het weten ook. Maar wat is dat? Een klein sleuteltje? Een luttel ketasleuteltje für mich? Nou ja, schijnbaar is ketamine tegenwoordig goed voor je mentale gezondheid.

Salomons

De Salomon-hype mag dan wel begonnen zijn bij alle wandelfanaten die hun weekenden besteden aan wildkamperen en in de bergen rennen, maar ze zijn onderhand de gevestigde orde in elk gegentrificeerde bar. Wat eigenlijk ook logisch is: hoe zouden al die junior art directors de gevaarlijke reis van de trein naar het kantoor anders moeten maken zonder een paar stevige stappers?

Superlokale meme-accounts volgen

Woon je wel echt in [plaats hier een buurt met exorbitante huur] als die niet minstens vier superlokale meme-accounts heeft, die allemaal concurreren voor een steeds kleiner wordend stukje uit de taart van sponsored content en branded content-kansen terwijl ze relevant proberen te blijven voor een publiek dat louter uit haters bestaat? Dacht het effe niet!

Bolero’s met lange mouwen

Ik snap nog steeds niet in wat voor weer deze gedragen kunnen worden. Wanneer is het koud genoeg voor mouwen maar warm genoeg voor een ingekort vest rond onze essentiële organen? Het heeft iets jaren negentigs, het heeft iets chaotische Disney Channel-sterren, het heeft iets bevroren romp.

2CB

Deze drug werd ooit alleen gebruikt door witte gozers met “derde oog”-tattoos op hun voorhoofd, maar tegenwoordig ook door middenklasse-studenten die peperdure broeken dragen naar Kroatische muziekfestivals.

Loafers met schoolmeisjes-sokken (door mannen gedragen)

“26-jarige mannelijke modellen die als kleine meisjes cosplayen” stond absoluut niet op mijn bingokaart voor 2023, maar ja. Ze zijn er.

Foto: Getty Images

Rood geverfd haar

2023 is het jaar waarin iedereen hun haar een zeer specifieke kleur rood verfde – of in ieder geval een album van inspiratie-foto’s op hun telefoon opsloeg alvorens er toch van af te zien. Het is een beetje “Scorcese rood” gecombineerd met rode wijn-rood, en als je het opfokt ga je het nooit meer kunnen herstellen. Ga maar vast uit je raam staan klappen voor alle heldhaftige kappers die dit zullen moeten redden.

Een Cinevillepas

Je hebt een abonnement afgesloten en nu hoor je bij de meest exclusieve club die er is: filmnerds. Deze cinefielen zweren dat ze ooit het hele oeuvre van Lars Von Trier zullen kijken. Hou jezelf niet voor de gek. Het gaat nooit gebeuren. Annuleer je abonnement in schaamte en vraag drie maanden later weer een nieuwe aan onder een nieuw e-mailadres wanneer een of andere stoot je vertelt dat hij zegmaar echt into Jean-Luc Godard is.

Naar harsh noise-shows gaan

Deze is vrij niche – iets zo ondraaglijks als harsh noise gaat nooit echt een breed publiek krijgen, behalve bij Noorse anarcho-krakers of iets dergelijks. Maar het genre lijkt tegenwoordig een beetje een heropleving te hebben, en er is niets zo edgy als in je kostbare vrije tijd letterlijk de slechtste muziek die ooit is gemaakt aanhoren.

Sportbeha’s en crop tops voor mannen

Ja hoor, trek je witte “wife pleaser” of casual sportieve crop top maar aan als je een avondje uit gaat met je maten, maar weet dit: echte mannen dragen sportbeha’s in de club. Kijk ter inspiratie maar naar Jack Grealish in een heerlijk zwart topje.

Martine Rose x Nike shox, of Asics x Kiko Kostadinov

Iedereen weet hoeveel geld je hiervoor hebt opgehoest.

Long live talisman drip. Photo: VICE



Talismankettingen

Lang leve de drip waar je 20 jaar geleden op vakantie bij je moeder voor op de knieën ging om met zeurderig kinderstemmetje te vragen of ze die voor je kon kopen – de ultieme duurzame mode.

Exclusief voedsel kopen of naar hippe popups gaan

Eerst stonden ze in de rij voor de kimchi-koeienborst-sandwiches (alleen op donderdag), en ik zei niets. Daarna kwamen ze voor de beperkte oplage-gerookte vanille en spelt-croque-mbouches, en ik zei niets. Uiteindelijk opende Chanel een beperkte oplage-bakkerij annex brand activation-moment in mijn buurt, en nu heeft mijn huisbaas de huur weer verhoogd.



Foto: Getty Images

Uitbundige hoofddeksels

Van uit de kluiten gewassen scrunchies tot die eeuwige enorme bontachtige hoed, je hoofd versieren alsof het een paradijsvogel is heeft de vibe altijd omhoog geholpen. Misschien zijn het de endorfines van je nek telkens rechtop moeten houden, of misschien is het omdat het gewoon erg fijn is om je vingers om 3 uur ‘s nachts door dat pluizige materiaal van de hoed te halen. Hoe dan ook, het is een goeie manier om je dag wat beter te maken – en het is een stuk goedkoper dan therapie of een classpass-abonnement. Volgende stap: laten we het dragen van bruiloft-fascinators naar kantoor een ding maken.

Tony Soprano-core

Deze look – een of andere combinatie van een bowlingshirt, een vest, gouden sieraden, penny loafers en achterover gekamd haar – bestaat natuurlijk al heel lang. De 2023-update is dat deze gozers nu ook schorpioenen op hun hand hebben getatoeëerd en er een screenshot van hun berichtjes op @beammeup_softboi is gepost.

Naar de Waddeneilanden gaan, maar wel specifiek naar Texel

De Veluwe is al helemaal uitgewoond, de meeste steden in Nederland zijn gewoon saai en veels te duur, en al die idyllische natuurhuisjes in het bos voor een romantisch weekendje weg, daar zitten je ouders al. Waar moet je als milieubewuste, hippe “toerist in eigen land” dan naartoe? De Waddeneilanden natuurlijk – dé plek om natuur te snuiven terwijl je met Skuumkoppe op tap nog steeds aan je eeuwige speciaalbier-trekken kunt komen. De Marker Wadden worden (volgens een reiswebsite) zelfs het Dubai van Nederland genoemd. Wat wil je nog meer? Salomon’s aan en gaan.

Zuurdesembrood

Ja ja, je darmen voelen zich vast “zooo veel beter” door dit brood dan van al die bewerkte meuk bij de Dirk. Blijf het jezelf vertellen. Het is alleen jammer dat je ook je bankrekening moet plunderen om er een beetje een degelijke sandwich mee te maken. Neem er nog een erwtenmelk frappuccino bij en je kunt jezelf ongeveer failliet verklaren.

Elektrische fietsen

De minimalistische en goedkope fixie van vroegere hipster-tijdperken heeft plaatsgemaakt voor de al dan niet minimalistische en peperdure elektrische fietsen. Je “hebt een hekel aan die kut VanMoofs, ben blij dat ze failliet zijn” maar legt nog steeds makkelijk honderd euro neer om je achterlicht van je startup stalen ros te laten repareren.

Roze chokers

Helaas blijft de jaren negentig-choker nooit lang weg. Nu is hij weer terug, maar is er een hele schattige jaren nul-schoolfeest-corsage-draai aan gegeven. Beschikbaar in zijde, spijkerstof, taf, kant, haakwerk en waarschijnlijk ook je eigen schoenveters.

Op maat gemaakte oordopjes in de club dragen

Niets zegt beter “ik heb meer techno geluisterd dan jij” dan laten weten dat je 22 procent van je gehoor kwijt bent.

