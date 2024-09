Nee, je beeldscherm is niet kapot, dit is gewoon de nieuwe clip van David Douglas

Het is pas dinsdag, dat begrijpen we, maar je hoeft dus niet per se een zegeltje achter de kiezen te hebben om te genieten van David Douglas‘ nieuwe videoclip Pastel Dreams – al zal het geen kwaad kunnen. Of je nou op de bank kronkelt en niks meer van de wereld snapt of broodnuchter naar je scherm kijkt: door dit liedje en de bijbehorende clip waan je je in een andere dimensie – eentje waar veel orgels en harpen zijn en ergens in de verte krijsende aapjes.

De makers van de video, 75Ω (75 Ohms), lieten zich inspireren door de titel van Douglas’ nieuwste album: Spectators of the Universe. Ze vormden deze woorden om tot geometrische en abstracte beelden en het resultaat mag er zijn.