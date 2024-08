Nee yogi, op je kop staan is niet ‘supergoed’ voor je

Het was een doordeweekse middag op de redactie van Motherboard. In de ruimte waar we werken heb je veel laaghangende balken (dit is een belangrijk detail). Eén collega had het een beetje op de heupen en ijsbeerde wat rond. Op een gegeven moment hing hij ineens ondersteboven in de balken. Ik merkte op dat sommige mensen zweren bij ondersteboven hangen als een soort wondermiddel. “Oh ja?” was de reactie. “Hoe werkt dat dan?” Ik moest hem het antwoord schuldig blijven. Ik heb ooit een yogi horen zeggen dat hij zich pas echt verbonden voelde met het universum als hij op z’n kop stond. Had hij een punt?

In de yogagemeenschap wordt het ondersteboven houden van het lichaam geroemd om alle positieve effecten. De Sirsasana, zoals de houding genoemd wordt, wordt in hatha yoga zelfs “de koning van de houdingen” genoemd. De lijst met vermeende positieve gevolgen liegt er niet om. Het zou de conditie van de hersenen, concentratie en het geheugen verbeteren, om maar wat te noemen. Allemaal vanwege de toegenomen bloeddruk in het hoofd.

