Neem alvast een kijkje in het woordenboek van SMIB

Het land der Smibsaland – de plek waar ze Smibanese spreken en waar het alledaagse gesmibineerd wordt – komt als natie van allerhande tonnops volgende week met een eigen woordenboek. De toegewijde volgers van SMIB krijgen zo een gids om de teksten van hun lievelingsrapgroep te ontcijferen en hun dialect bij te spijkeren als dat nodig is. Woorden als campina, reggie en skeemen blijven op die manier niet langer cryptische termen, maar onderdeel van je vocabulaire. De jongens van SMIB gaven ons een kijkje in het Smibanese Woordenboek, geschreven door Soort Kill, en wij mogen een voorproefje geven van wat je allemaal in dit document gaat vinden. Het boek bevat meer dan tweeduizend woorden, en wij schotelen je er alvast tien voor.



Atta[znw.]att’a 1. Patat 2. Een portie friet 3. Fijn geschilde gebakken aardappelen bijv: Atta van maccie is beste, man / ik ga een snelle atta eten / breng een atta oorlog voor me als je hierheen komt.



Borromang[znw.]bo’rro’mang 1. Een persoon die zich in onuitgenodigde situaties weet te nestelen 2. Een partycrasher bijv: Ik wil geen borromangs op me feestje hebben, alleen uitgenodig- den / ik kom in je osso geen borromang. Kleine jongen, pas 1.5 maar je weet wat ik heb in m’n schooltas / ze heeft me niet uitgenodigd, en ik wil geen borromang zijn, dus ik ga niet.



Campina[znw.]kam’pi’naa 1. Blanke vrouwen bijv: jij houdt van campina hé! / mijn hele familie is getrouwd met campina’s, daarom hebben we alleen lightskin baby’s / jij bent niet zo van die chocola he? Jij wilt liever campina.



Etnisch profileren 1. Discrimineren 2. Iemand schetsen 3. Haten op een nigga 4. Op niks zijn 5. Bevlekt denken bijv: mannen willen etnisch profileren maar ik ga allang ham / ”etnisch profileren houdt mij scherp”, zei Freek de Groot tegen zijn baas / kan ik er nou wat aan doen dat al die negers misdaden plegen! Et- nisch profileren bestaat niet.



Guapanese[znw.] goe’ap’a’niese 1. De taal die er wordt gesproken als men money praat, oftewel praat over za- ken die in essentie over geld gaan bijv: Ik weet niet of je verstaat wanneer een young nigga guapanese praat, ik praat guap met je boy / the- se nigga’s praten brokanese, ik versta alleen guapanese / vroeger was ik op tjiengtorie, maar nu tarp ik alleen maar guapanese.



Habbo hotel[znw.]hah’boo hotel 1. Een stiffe gimma die mensen vroeger speelden, meestal omdat ze geen Playstation of XBOX hadden bijv: hoe heet jij op habbo / je mag maar één uur per dag habbo spelen. Heb je gehoord?



Mapangpang/mapima[znw.] ma’pang’pang/pi’ma 1. Je moeders kut, letterlijk vertaald uit het Surinaams, maar wordt ook vaak ge- bruikt als een versterkend voorvoegsel bijv: doe niet als een mapangpang vriendje! / je eigen mapangpang, kill / ben je mapangpang gek in je hoofd?



Pieren[ww.]pie’re 1. je billen richten naar een ander bijv: ze piert het voor me en ik druk het / je wifey piert der billen random voor me / je haat op onze tunes, maar je bitch piert der bakka wel.



Reggie[bnw.]redj’ie 1. Middelmatige jonko 2. Slechte loud bijv: kom niet met die reggie shit op mij, neef. Ik rook alleen maar gass net een tankstation / hij wilde me een donniebagga geven maar die shit was reg- gie / reggie willen verkopen aan een nigga is gewoon disrespect, neef. Op wat ben je?



Skeemen[ww.]sk’ie’men 1. Spieken 2. Gluren 3. Lurken bijv: ze skeemen, skeemen, skeemen op me shit ey. Ik hou het stiekem on the low met me bae / ze loevt de swag en ze skeemed me al een tijdje / ik skeeme die schets allang.



‘Smibanese Woordenboek’ komt op 16 november uit en je kan het hier bestellen. Neem ook eens een kijkje op het nieuwe blog van SMIB.