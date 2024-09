Neem een virtueel kijkje in het Roland Museum in Japan

Bij voorbaat sorry, maar we gaan er even voor zorgen dat je groen ziet van jaloezie. Als je ook maar een klein beetje interesse hebt in synthesizers en apparatuur, zit je binnen een paar minuten kwijlend achter je computer. Je kan namelijk een kijkje nemen in het Roland Museum in Japan. Gewoon vanuit je huis. In dit 360-filmpje op YouTube loop je in tien minuutjes langs tafels met iconische synths, rekken met Boss-pedalen en andere mooie dingen. Dat is in elk geval een stuk makkelijker en goedkoper dan al die spullen zelf bij elkaar sprokkelen, of een retourtje Japan om irl door het museum te lopen.