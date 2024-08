Neem een virtuele vakantie met deze herontdekte foto’s uit de jaren zestig

In 1960 trok de Franse fotograaf Robert Doisneau voor het eerst naar Amerika om de opkomende vakantiebestemming Palm Springs vast te leggen. In opdracht van het tijdschrift Fortune bracht hij twee weken door in de kunstmatige oase. Doisneau stond tot dan toe vooral bekend om zijn portretten van beroemde artiesten en schattige Parijzenaren. Hij raakte zo geïnspireerd door het golvende, groene gras en de hemelsblauwe zwembaden dat hij besloot om voor het eerst in kleur te schieten.

Toen het werk gedaan was, keerde Doisneau terug naar Parijs. Een selectie van zijn foto’s werd een paar maanden later gepubliceerd. De rest van de foto’s kwamen in een la terecht tot ze weer werden ontdekt en overgedragen aan de familie van Doisneau in 2007. Nu maken ze deel uit van een archief met 450.000 foto’s van Doisneau die hij maakte tijdens zijn carrière. Onlangs verscheen er een koffietafelboek met zijn werk, uitgegeven door Lannoo.

Palm Springs, 1960, paardrijden

Doisneau begon zijn carrière in de reclamewereld. Later fotografeerde hij als soldaat de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Als hij geen kiekjes maakte van Charles de Gaulle bij de Arc de Triomphe of van Alberto Giacometti in zijn studio, bestudeerde Doisneau het dagelijks leven in de buitenwijken van Parijs. Dat bleef hij doen tot hij in 1994 stierf. Hij portretteerde rijke vrouwen op feestjes met dezelfde afstandelijke interesse als groezelige kinderen op straat.

Hij had een gave voor het regisseren van zijn onderwerpen en kon op die manier verhalen maken met een sterk gevoel voor locatie, waarmee hij de grens tussen kunst en documentaire fotografie deed vervagen. Voor een van zijn meest iconische foto’s, Le baiser de l’hôtel de ville, huurde hij acteurs in om te poseren – maar de chemie in dat moment is echt. Belangrijker: al zijn foto’s geven je het gevoel dat ze onmogelijk op andere plekken of in andere tijden gemaakt hadden kunnen zijn. Bekijk hieronder wat foto’s uit het archief met zijn herontdekte werk, en een aantal van zijn klassiekers.

Le baiser de l’hôtel de ville, Parijs, 1950

Fourrure-feest, 1960

Les cygnes gonflables, 1960

Zwembad, 1960

Golf au crepuscule, 1960

Giacometti, rue Hippolyte Maindron, december 1957

La derniere valse du 14 juillet, Parijs, 1949

Van links naar rechts: Les pains de Picasso, Vallauris, 1952; Mademoiselle Anita, Parijs, 1951

Les frères, Parijs, 1936

Hans Arp, 25 september 1958