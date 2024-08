Neem een voorbeeld aan Afterpartees

Afteren is erg ongezond. Dingen als slaaptekort, oeverloos geouwehoer over maatschappelijke issues, drugs, veel te veel sigaretten, een gebrek aan vitamine D, aambeien en scheurbuik zorgen ervoor dat je als fervent afteraar de zestig niet eens haalt. En dan heb ik het hier alleen nog maar over de fysieke ongemakken. De psychologische impact van al die plannen die mislukten omdat je tot zes uur ’s avonds in je bed lag omdat je tot één uur ’s middags in een grote heksenketel aan het roeren was en alle parkeerboetes, afgesloten telefoons wegens betalingsachterstanden en het algehele en allesomvattende gevoel van spijt dat door al je poriën druipt totdat je permanent stinkt naar sorry laat ik gemakshalve gewoon achterwege.



Nee, neem dan een voorbeeld aan Niek Nellen, een montere jongen uit Horst, die gewoon lekker vroeg opstaat om een wandeling te maken met zijn vrienden en bondgenoten van de band Afterpartees. Kijk, hieronder geven ze je het goede voorbeeld.