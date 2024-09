Neem het recept van Matty Matheson voor de krokantste aardappelchips

Matty Matheson kwam laatst naar de MUNCHIES-testkeuken in New York met een hoop aardappelen en kreeften. Zijn doel: ze in de lekkerste zelfgemaakte chips en lobster rolls veranderen.

De chips zijn een eitje om te maken, zolang je je vingertoppen niet verliest in de mandoline. Je bent natuurlijk op zoek naar de perfecte kraak, dus hoe dunner, hoe beter.

Maar het echte geheim van de chef is om de plakjes aardappel even in een bak met water en een halve kop azijn te weken. Daarna heb je alleen maar zinderend hete olie en wat zout en paprikapoeder nodig.

Serveer de chips warm. Met lobster rolls. En voldoende bier.