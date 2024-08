Negen glorieuze en bizarre manieren om ontslag te nemen

Voor mijn eerste vakantiejob stond ik aan de lopende band van een treurig bedrijf waar ik nooit het daglicht zag. De godganse dag schoof ik computeronderdelen in kartonnen dozen die veel te snel voorbij schoven, terwijl de tijd zo traag als dikke stront door een trechter gleed. Voor deze sadistische choreografie kreeg ik 3,04 euro per uur, en in retrospectief weet ik niet of ik nu juist heel veel of heel weinig respect voor mijn zestienjarige zelf had dat ik daar elke ochtend vrijwillig naartoe fietste. Wat ik wel weet, is dat ik vaak dagdroomde over mijn ontslag. Tot op de dag van vandaag heb ik er spijt van dat ik dat op een hele brave manier heb gedaan. Ik ambieerde namelijk helemaal geen carrière in de computeronderdelen-verpakkingsindustrie, dus die brug had ik makkelijk achter me kunnen verbranden. Sindsdien word ik dolgelukkig van verhalen van mensen die op heldhaftige manieren ontslag namen. Ik zal de beste methodes met je delen, voor het geval je nog inspiratie zoekt voor je eigen glorieuze ontslag.

De banaan met mariachiband

Een dappere man nam ontslag bij een verzekeringsmaatschappij terwijl hij in een bananenpak een laatste rondje over de werkvloer liep. Alsof het bananenpak nog niet prachtig genoeg was, liet hij zich ook nog begeleiden door een mariachiband. Ik versta helaas niet wat ze zingen maar ik vind het echt heel mooi en ook een beetje ontroerend. Wat een moed.



Videos by VICE

De opblaasbare noodglijbaan

Steward Steven Slater nam na twintig jaar ontslag op een manier waar wij normale stervelingen alleen van dromen. Toen hij na een lange vlucht werd uitgescholden door een ongeduldige passagier, ventileerde hij eerst even zijn gedachten met een scheldpartij door de omroepinstallatie. Vervolgens mikte hij een paar gekoelde biertjes in zijn tas, opende hij de nooduitgang, slingerde de opblaasbare noodglijbaan uit en gleed zijn nieuwe toekomst tegemoet. Volgens zijn collega’s had hij zijn dag niet.



De bol-af-taart

Je kan natuurlijk beleefd bij je baas langsgaan om zeggen dat je stopt, maar je kan ook al die uren dat je De MeesterBakker kijkt in iets vruchtbaars stoppen. Dat is in elk geval wat een aantal mensen dacht toen zij een schattige taart bakten met minder zoete boodschappen als ‘Fuck you I quit!’ of ‘See you in hell!’ Als je binnenkort ontslag gaat nemen en je niet zo’n bakker bent kan je natuurlijk ook je boodschap schrijven met chocoladeletters en pepernoten.

Super Mario

Een computerprogrammeur maakte zijn eigen versie van Super Mario die hij rondstuurde op kantoor. In deze versie komt er elke keer een berichtje in beeld als je op een paddenstoel springt: ‘I Quit!’ Dit is denk ik een heel goed voorbeeld van hoe je kunt stoppen zonder dat mensen boos op je worden. Hoe kun je nou boos worden op Super Mario? Precies. Dat kan niet. Slim! Je kunt het spel trouwens hier spelen.

Ga live

Tijdens een live tv-uitzending over cannabis stopte nieuwslezer Charlo Greene. Dit moment was niet zomaar gekozen, ze stopte namelijk om zich in te zetten voor de legalisatie van wiet. Haar woorden koos ze zorgvuldig: “Fuck it, I quit!” Haar collega bleef geschrokken achter. Nu snap ik dat je waarschijnlijk geen nieuwslezer bent en dit ontslag moeilijk te evenaren is, maar inmiddels heeft elke app wel een live-functie, dus je kunt alsnog een boel mensen laten meegenieten van je ontslag. Slaap er wel eerst even een nachtje over, want als je viral gaat wordt de kans wel aanzienlijk kleiner dat je ooit nog een nieuwe baan vindt.



Maak er een kunstwerkje van

Joy Mukharji besloot een eigen versie van de wereldberoemde Star Wars-intro te maken. Daarin zegt hij dat hij eigenlijk wilde stoppen door seks te hebben met al zijn collega’s, maar dat zijn vriendin het niet leuk vond als hij zijn goddelijke lichaam met anderen zou delen. Ik begrijp dat ook niet helemaal, maar als een soort compromis maakte hij dit prachtfilmpje waarin hij op het einde naakt verschijnt. Verder deelt hij ook zijn e-mailadres, zodat George Lucas makkelijk contact met hem kan opnemen. Heel slim, want zo netwerkt hij meteen ook nog een beetje. May the force be with him.



Het sterke verhaal

Het schijnt (en ik wil dit verhaal heel graag geloven) dat Ernest Hemingway eens onder een ellendig boekencontract wilde uitkomen. Dat bleek bijzonder lastig te zijn, maar in de kleine lettertjes van zijn contract stond dat het enkel kon als een ingezonden boek werd afgewezen. Hemingway ging er eens goed voor zitten en schreef in tien dagen een bizar boek over pretentieuze schrijvers, waarin een van de topschrijvers van de uitgeverij het zwaar te verduren kreeg, en voila: hij was een vrij man. Het boek werd een maand later gepubliceerd bij de uitgever waar hij graag heen wilde.

Een performance

Doug Walker is een dappere man. Hij werkte nachtdiensten als conciërge in een autofabriek. Dat baantje zelf vond hij op zich niet zo beroerd, maar hij werd zo knettergek van een collega, dat hij een performance speciaal voor hem maakte. Hij regelde een cd-speler op batterijen, schilderde met zwarte verf ‘I quit’ op zijn bast en trok een zwarte blouse aan. Vervolgens liep hij de werkvloer op terwijl hij Also sprach Zarathustra van Richard Strauss draaide en zijn blouse openrukte. Niks meer aan doen.



Het filmmomentje

Zelf stond ik in die fabriek vaak te dagdromen over een hele theatrale filmspeech, waarbij ik bijvoorbeeld op een tafel ging staan en rake dingen zei terwijl ik met mijn middelvinger zwaaide. Uiteraard kreeg ik in die fantasie een staande ovatie. Helaas gebeurde dat nooit echt, want ik ben niet zo goed in spreken voor publiek. Als jij dat wel bent, kan je wat inspiratie opdoen met de filmontslagen uit dit YouTube filmpje.