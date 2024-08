Nellie Benner zou graag de ontmoeting met haar vriend herinneren

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we actrice en presentatrice Nellie Benner over het verlies van haar moeder, schijnheilige talkshowhosts en het belang van plezier blijven maken.

Wanneer was je voor het laatst écht over de rooie?

Gisteren nog. Ik was bij een autodealer. Hij leek een ontzettend aardige man. Hij vertelde me dat hij labrador-puppy heeft. Toen ik vroeg welke kleur die had, zei hij dat de hond zwart is en ‘dat dit de enige zwarte is die hij in huis neemt’. Ik zei hem dat hij dit echt niet kan zeggen.

Ik ben hier de hele dag zo ontzettend kwaad om geweest, en die avond wenste ik dat ik nog veel meer had gezegd. Ik kan ook die woede voelen als ik sommige comments lees. Dan denk ik echt: jij moet zo’n ongelukkig mens zijn. Ik kan er gewoon niet bij dat mensen elkaar zo naar kunnen behandelen. Toch geloof ik niet dat ruziemaken echt nut heeft. Je moet op zulke momenten juist het gesprek aangaan.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Dat mijn moeder overleed. Ik zou niet iets donkerders kunnen bedenken. Een week voordat mijn moeder ziek werd, dacht ik nog: verdomme man, wat ben ik gelukkig. Eenentwintig dagen later is ze overleden aan alvleesklierkanker.

Het donkerste moment was vooral die periode erna, wanneer ze gestorven was en duidelijk werd dat ze nooit meer terug kwam. Dan leer je echt verdriet kennen, een soort verdriet dat nooit meer uit je lichaam gaat. Ze is nu vijf jaar geleden overleden. Het verdriet en het gemis is anders, want je leert er mee te leven.

Ik heb nu net een documentaire over rouwen gemaakt. Daardoor denk ik er weer heel veel aan en ik herinner me plots zoveel dingen. Ik heb het gevoel dat ze elk moment weer de kamer binnen zou kunnen stappen. Enerzijds is het fijn om weer veel te denken aan iemand van wie je houdt, anderzijds doet het ook pijn, want ik ga haar nooit meer terugkrijgen.

Welk moment uit je leven wil je terugdraaien met de VAR?

Blijkbaar was het moment dat ik mijn vriend ontmoette erg romantisch. We hebben gezoend en hij zei me zelfs dat hij met mij zal trouwen, maar daar herinner ik dus niets meer van.

Het waren namelijk de Aprilfeesten op de Nieuwmarkt in Amsterdam, en ik zat al aan de sangria voordat ik gegeten had. Volgens vrienden was het dus een ontzettend leuke avond. Dat zou ik toch graag eens helder willen meemaken.

Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Ik kan heel vaak met complotdenkers een beetje meedenken. We zouden inderdaad een als makke schaapjes dom gehouden kunnen worden. Maar dan ineens is het: de hele politiek, regering en de koning zijn pedofiel. Ze weten dat iedereen tegen pedofilie is, waardoor je als tegenstander van pedofilie wel tegen de regering moet zijn. Het vervalt zo vaak in extremen. Dan ben je mij gewoon kwijt. En daarbij: als je je ineens aan iets vasthoudt, vind je steeds meer zogenaamde ‘bewijzen’ die je ideeën bevestigen.

Toch denk ik soms: wat nou als ik degene ben die zo dom is, en wat als ik over tien jaar besef dat ze toch gelijk hadden. Dan was ik dat makke schaap dat gewoon mee ging met de media.

Toch wil ik ook in het beste van de mens geloven. Ik geloof dat er in dat geval meer klokkenluiders zouden zijn.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Leuk! Een paard… en… een draak. Een draad. Die kan dan vliegen, heeft schubben, is supersterk en gevaarlijk. Het kan ook vuur spuwen, want dat vind ik vet. En ik kan er op rijden.

Maak de volgende zin af: Het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…

… dat ze op iemand anders willen lijken. Ik denk niet dat alle jonge mensen zo zijn, hoor. Ik denk wel dat er jongeren zijn die zodanig hard op iemand anders willen lijken, dat ze vergeten wat hen zo bijzonder maakt, wat zo leuk is aan hun eigen uiterlijk, wat ze zelf zouden kunnen bereiken.

Ik denk dat je vaak kijkt naar wat je niet hebt. Op Instagram zie je altijd de leukste en mooiste foto’s. Mensen vergeten daardoor soms dat ze moeten zoeken naar hun eigen geluk, in de plaats van het geluk nabootsen van een ander. Dat is trouwens niet enkel een probleem onder jongeren, ook volwassenen hebben hier last van.

Denk je dat drank en drugs gelukkig kunnen maken?

Ja, zeker. Als je het elke week doet, ga je er natuurlijk niet gelukkiger door worden. Maar eens volledig uit je stekker gaan op een feestje, of net dat ene gesprek hebben waar je zoveel nood aan hebt, helpt wel. Die soort feestjes die zodanig leuk zijn dat je de volgende dag opgeladen bent, moet je blijven houden.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Nou, ik vind dat ik nog meer een strijder zou moeten worden.

Maar met Drugslab waren er wel genoeg mensen in mijn omgeving die zeiden dat ik helemaal achterlijk was dat ik ging doen. Voor Drugslab had ik nog maar twee keer xtc gebruikt. Toch wilde ik taboes doorbreken, en vind dat we over alles moeten kunnen praten. Er zijn namelijk genoeg mensen die op een verantwoorde manier drugs gebruiken.

Onlangs zat ik in De Wereld Draait Door en daarin deed Matthijs van Nieuwkerk alsof drugs gebruiken het allerergste ter wereld is, want ‘owee die kijkertjes’. Hij heeft zelf jonge kinderen, hij is werelds genoeg en dan praat hij zo over drugs. Dat doet hij enkel en alleen voor de kijkers. Beau van Erven Dorens deed dat trouwens ook. Je houdt met zo’n onwijs preuts gedrag een ouderwets wereldbeeld in stand. Alleen Jeroen Pauw praat normaal over drugs.

Wanneer heeft er voor het laatst iemand tegen je gezegd dat hij of zij trots op je is?

Mijn leven loopt op dit moment heel goed en ik heb heel veel werk. Daarom stuurde mijn broer onlangs dat hij trots op me is.

Bij ons thuis was studie altijd heel erg belangrijk. Uiteindelijk ben ik mijn hart gaan volgen door mijn studie rechten stop te zetten en te gaan acteren en presenteren. Mijn broer en vader vonden dat best wel spannend. Er zijn genoeg momenten geweest dat ik keer op keer moest laten weten dat ik de rol waarvoor ik auditie had gedaan, niet had gekregen. Je gaat als actrice gewoon tienduizend keer op je bek. Ik denk dat mijn broer nu gewoon trots is omdat het even loopt.

Wat is de belangrijkste les die je van je ouders hebt geleerd?

Plezier maken. Mijn vader appt altijd als reactie op alles ‘plezier!’. Ik ben wel geneigd om me zorgen te maken, maar ik zie wel het belang in van plezier blijven maken – vooral bij de dingen waar je je net zorgen over maakt. Wanneer ik zenuwachtig ben over iets, zeg ik daarom juist extra tegen mezelf dat ik er zin in heb. Dat werkt als een tiet.

Dankje!