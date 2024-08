Neonlampen in de wildste vormen en kleuren

Het doel van het Museum of Neon Art is lekker recht voor z’n raap: het verzamelen van neonkunst. En hoewel neonlampen bijna helemaal niet meer gebruikt worden in lichtreclame, zijn er nog genoeg kunstenaars die de techniek in hun kunst gebruiken. Met de nieuwe tentoonstelling The Art of Plasma wil het MONA laten zien dat neonlampen nog voor heel bijzondere dingen gebruikt worden.

Eric Franklin, Memory Arborization

De tentoonstelling is een samenwerking met de Plasma Art Alliance – jep, dat bestaat. Ze gebruiken ook heel bewust het woord ‘plasma’ omdat niet iedere neonlamp ook gevuld is met het gas neon. Voor elke kleur worden de glazen buizen gevuld met andere soorten gas. De Plasma Bot van Wayne Strattman geeft bijvoorbeeld blauw licht en je ziet de stroomstoten erdoorheen schieten.

Kim Koga van het MONA vertelt ons dat ze het bijzonder vindt dat veel mensen tegenwoordig niet weten dat neonlampen bestaan uit een glazen buis, gas een heel veel volts. Zelfs mensen die lichtreclame maken weten dat niet. “Dit is typisch iets dat we altijd voor lief hebben genomen en nooit verder bij nagedacht hebben,” zegt ze. “Terwijl iedereen wel bijzondere herinneringen aan neonreclame heeft.”

Wayne Strattman, Plasma Bot

“Neonlampen werden altijd helemaal met de hand gemaakt,” vervolgt ze. “En dat vakmanschap is zich gaan evolueren.” Koga legt uit dat veel glaskunstenaars met neon begonnen te werken, waardoor de techniek nu in veel wildere vormen wordt toegepast. En dat maakt het ook ingewikkelder. “In een simpele cilinder is het goed te voorspellen hoe het neonlicht eruit komt te zien. Maar in een schedelvormige lamp is dat een heel ander verhaal.”

Hoewel neonlampen een oubollig imago hebben, zijn mensen er toch nog erg in geïnteresseerd. Dat komt misschien doordat ook jonge kunstenaars met de lampen aan de haal gaan, maar volgens Koga heeft neonlicht ook van zichzelf wat magisch. “Op een gekke manier lijkt het alsof er een deel in hersenen reageert op neon, waardoor we er op onverklaarbare wijze toe aangetrokken worden,” zegt ze.

Bernd Weinmayer & Gerhard Hochmuth, Pangea Plasma Planet

Ashlin Williams, Caught Red Handed

Dina Kalahar, Lost Luggage

Mundy Hepburn, Hummingbird

Candice Gawne, Anemone

Peter David, Bonsai

Larry Albright, Reddy Kilowatt

Op de website van MONA lees je meer over de tentoonstelling.