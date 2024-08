Alles wat je moet weten over de pikkensok, een stukje neppe voorhuid

Bang dat je iets mist? Begrijpelijk. Daarom hebben we een nieuwsbrief met onze beste stukken, video’s én winacties.

Voordat ik wist dat de voorhuid iets is waar mannen zich druk over maken, had ik niet gedacht dat besnijdenissen problemen zouden kunnen veroorzaken. Na dat besef kwam ik per toeval een bedrijf tegen dat nepvoorhuiden maakt: een soort kleine mouwtjes die over je penis moet schuiven. Mijn leven is sindsdien voorgoed veranderd.

Videos by VICE

Het bedrijf heet ManHood (het woordgrapje is misschien nog wel het leukst, alles wat hierna komt is best stom). ManHood is een bedrijf dat problemen oplost, waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Dat komt vooral omdat ik zelf geen piemel heb, maar ook omdat een droge eikel nou niet per se iets is waar ik met mijn vrienden over praat. Mochten de woorden “een droge pik” er al voor zorgen dat de haren in je nek overeind gaan staan, waarschuw ik je alvast.

Mannen die naar de ManHood grijpen, doen dat omdat ze de gevoeligheid van hun eikel deels zijn verloren. Een besneden penis wordt dagelijks blootgesteld aan verwoestende elementen zoals de lucht, kleding of beddengoed. Volgens Randy, deskundig in voorhuiden en tevens de oprichter van ManHood, komt die irritatie vooral door het dragen van kleding. Dat kan droogte veroorzaken, waardoor je minder geprikkeld wordt tijdens de seks en je piemel moet afzien. De ManHood is ontworpen om het belangrijke genitaal warm en gehydrateerd te houden, waardoor je eikel weer wat zachter wordt. Randy vergelijkt het met handschoenen die ruwe handen wat verzachten. Beeld je eens in dat je een maand lang latex-handschoenen draagt…

Erg veel keuze. beeld via manhoodcanada.com

Door deze informatie doemde meer vragen bij me op. Hoe plas je? Hoe vaak wassen mannen dit ding? Ik had graag een penis gehad om hier zelf achter te komen. Maar helaas! Ik kan niet zomaar een week lang een pik huren, dus zat er maar een ding op: een vriend met een penis vinden die het voor me wil proberen.

Een paar ongemakkelijke dagen volgden. Ik moest mijn mannelijke vrienden vragen of ze besneden waren, wat niet echt een normale vraag is. “Besneden” werd het grootste onderwerp in mijn chatgesprekken en ik bleef vrienden ernaar vragen – best opmerkelijk, voor een lesbienne. Op feestjes, in de kroeg, in de sportschool, in het park, op straat, overal. Het spijt me, vrienden!

Uiteindelijk vond ik een fantastische vriend die niet alleen besneden is, maar wiens pik ik ook een week mocht lenen voor mijn experiment. Toen ik vroeg waarom hij het wilde doen, antwoordde hij: “Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe ik het vind, en hoe mijn piemel het vindt.” Er was niks mis met die reden, dus welkom Damien en je nieuwsgierige pikkeworst.

Foto door Shannon Elmitt

Voorhuid-deskundige Randy stuurde me een aantal ManHoods zodat ik precies weet wat Damien precies zal gaan dragen voor de rest van de week. In de doos zit een Black Beauty, een Silver Bullet, een Gun Smoke, een Red Croc, een Electric Fuchsia, een White Knight Matte, een Tiger Skin en nog veel meer.

Randy raadt zijn klanten aan om de ManHood overdag te gebruiken ter bescherming, maar ook ‘s nachts voor de nachtelijke erecties. Andere problemen die de ManHood lijkt te kunnen oplossen zijn de beruchte ‘druppelproblemen’ bij oudere mannen. Bij mannen die nog een klein stukje voorhuid over hebben herstelt de ManHood de voorhuid deels naar zijn oorspronkelijke staat, beweren ze. De sok is zo ontworpen dat hij strak om de penis zit en aan de huid trekt om de huid weer “terug te laten groeien.” Ik hoop dat dit niet in jouw herinnering blijft branden, bij mij namelijk wel.

Dat zijn een paar redenen waarom iemand de ManHood nodig zou kunnen hebben, maar op de website staan er nog meer. Sommige mannen missen bijvoorbeeld gewoon de warmte van de voorhuid (bijna romantisch). Nu denk je misschien: wat een handig en multifunctioneel product is dit! Is er iets dat deze pikkensok niet kan voor de besneden man?!

Het product belooft van alles, maar het is gewoon een stukje stof van 20 dollar. Natuurlijk heb ik er even mee gespeeld. Ik gebruikte ze als mutsjes op mijn vingers en deed ze om de poten van mijn hond, zodat het kleine laarsjes werden. Ze zijn felgekleurd en wel geinig, toch zou ik ze niet dragen. Ze voelden aan alsof je binnen de kortste keren baddert in het zweet. Mijn grootste vraag was: als dit iets is om pikproblemen mee op te lossen, waarom zien ze er dan uit als kleine Halloween-outfitjes? Er zijn chiquere manieren om je penis aan te kleden, bijvoorbeeld zonder tijgerprint of slangenhuid. Ik begreep gewoon niet waarom ze zo blits waren. Dat leidde tot mijn volgende vraag: wie koopt dit in hemelsnaam?!

Ik bel Damien die avond om te vragen wat hij er tot nu toe van vindt. Damien had vijf ManHoods ontvangen, waarvan twee van zijde, eentje van rubber en een paar met een soort bandjes eraan. Bij de ManHoods zitten een aantal papieren met uitgebreide aantekeningen en een handleiding met 12 stappen. Damien noemt het “veel te vaag” en ik heb geen zin om het allemaal te lezen, dus tasten we een beetje in het donker. Hoe moeilijk kan het zijn? Tijdens het mailen met Randy vertelde hij me dat het lezen van de gebruiksaanwijzing overweldigend en emotioneel kan zijn. Nadat ik zo’n vijfendertig keer het woord ruwe penis las, waren dat precies de emoties die ik voelde.

Terwijl ik aan de telefoon zit met Damien moet ik beslissen wat mijn rol zal zijn in dit experiment. Ik besluit een soort vertrouwenspersoon te worden. Ik sta dagelijks in de keuken om de sokjes over een felroze dildo te trekken. Ondertussen deelt mijn vriend ervaringen over de telefoon. Nooit eerder sprak ik zoveel over piemels.

Multifunctioneel! Foto door Shannon Elmitt

Ik ben vooral benieuwd of Damien verwacht dat de ManHood zijn gevoel tijdens de seks zal verbeteren. “Ik weet niet hoe het met een voorhuid voelt, maar ik geniet nu al enorm van seks,” zegt hij terwijl ik een foto van mijn hond doorstuur in zijn nieuwe laarsjes van slangenprint. Hoewel Damiens piemel dus al hartstikke tevreden is, stel ik voor dat Damien een week lang elke dag één ManHood draagt, om te zien hoe het zijn dagelijkse leven beïnvloedt.

Damien en ik spreken elkaar nadat hij de hele dag de ManHood heeft gedragen. Randy vertelde me al dat de meeste klanten trouwe klanten zijn en dat je snel vergeet dat je hem om hebt (ik zal het daarentegen nooit vergeten, zeker niet wanneer ik me de “before” foto’s voor me zie). Toen ik Damien sprak, had ik verwacht dat hij zou zeggen dat elke besneden man als de wiedeweerga een ManHood zou moeten kopen.

Maar Damien is niet zo enthousiast. Hij vertelt me dat hij het de eerste dag nogal oncomfortabel vond voelen, dat het best saai was en allesbehalve een penaissance. Ik vraag hem om zijn ervaringen te beschrijven, waarop hij zuchtend antwoord: “Het is een beetje alsof je voor het eerst een legging aantrekt. Eerst vind je het heel raar aanvoelen, omdat het niet voelt als een normale broek, maar daarna vergeet je het. Eigenlijk zoals dat altijd gaat met kleding.”

“Dus je bent er wel aan gewend geraakt?” vraag ik hoopvol. “Nee, hij viel steeds van m’n pik af!” antwoordde hij. Hmm, niet ideaal. Blijkbaar heeft Damien de instructies inderdaad niet goed gelezen (of helemaal niet gelezen). Randy heeft in die handleiding namelijk tot in detail uitgelegd dat het elastieke bandje op de ManHood ontworpen is om te voorkomen dat hij er vanaf valt, wanneer er sprake is van “krimpen in extreme mate.” Misschien is dat wat er gebeurd is. De woorden “krimpen in extreme mate” kon ik niet door mijn strot krijgen, dus in plaats daarvan hoestte ik en vroeg ik of hij het nog eens wilde proberen.

Alleen het plassen vond Damien hinderlijk, voor de rest dacht hij er niet echt aan. Hij had besloten alleen in afgesloten toiletten te plassen en niet in urinoirs, zodat niemand zijn hoesje kon zien. Zo’n blitse pikkenhoes wil je natuurlijk niet delen met je collega’s, want wie weet gaat iemand er met jouw trend vandoor!!!

Dag drie, ik weet niet wat ik moet verwachten van Damien. Zou hij overtuigd zijn? Zou hij het uiterlijk van zijn piemel voorgoed veranderen door middel van een sokje? Zou zijn eikel ineens fijn aanvoelen?

Nope. Die ochtend had Damien de gouden, zijden ManHood aangetrokken. Ik ging ervan uit dat hij zich fancy voelde en daarom de keuze op dit sokje was gevallen, maar helaas. Hij voelde zich eerder kut omdat dat ding zo strak zat. Geen goed nieuws, dus.

Pikkensokdeskundige en de tevens helderziende Randy voorspelde deze problemen eigenlijk al in zijn e-mails. “Het kan zijn dat de ManHood in het begin wat strak zit, omdat je opgewonden raakt.” Ik ben geen expert, maar ik kan me niet voorstellen dat Damien hierdoor opgewonden raakt, tenzij hij kickt op extreme ongemakken. “Is er ook iets positiefs?” vraag ik hem. “Ik heb wel een grappig verhaal,” antwoordt hij. Die dag had hij ‘m in de kroeg uit zijn broek gehaald om aan zijn vrienden te laten zien. “Herkende iemand jouw situatie?” vroeg ik. “Nee, voor de meesten was dit echt een non-probleem,” antwoordde hij.

Seks! Het is dag vijf en mijn piemelalarm gaat af. We moeten het over seks hebben, want uiteindelijk is dit één van de grootste redenen waarom de ManHood bestaat. Damien zit, ironisch genoeg, in zijn meest seksueel actieve periode sinds tijden. “Door de sok?” vraag ik enthousiast. Nee, blijkbaar niet vanwege de sok. “Elke keer dat seks op de loer lag, haalde ik hem eraf,” zei hij. Dus een bonte, glimmende jas om je piemel is niet sexy? Vreemd.

“Tijdens een onenightstand draag ik dat ding niet,” zegt hij. Ik probeer me een scenario in te beelden waarin ik een zweterig jasje met slangenhuidprint om een piemel zie zitten en niet afgeleid raak. Maar dat lukt me niet. Ik denk dus dat Damien een goede keuze maakt door hem eraf te halen voordat z’n broek uit gaat. Een van de grootste troeven van de ManHood zou zijn dat het besneden mannen meer gevoel geeft in hun eikel tijdens seks. Volgens hun website zou dit gevoel al in een maand terug beginnen te komen.

Damien heeft de verschillende sokjes een week lang gedragen en ervoe geen verschil. “Mijn penis heeft zich 29 jaar prima op zijn gemak gevoeld, dus het voelt alsof er nu iemand een probleem probeert op te lossen dat er niet is,” zegt hij in ons laatste telefoongesprek. Damien had geen echte problemen met zijn piemel, dus voor hem zaten er totaal geen voordelen aan die strakke coltrui om zijn pik.

Er is dus niets veranderd bij Damien, maar schijnbaar wel bij de 317 mensen die een review achterlieten op de website van ManHood. Ze leggen uit hoe de ManHood één of meerdere problemen voor ze heeft opgelost. Randy, de voorhuidexpert, heeft zich de laatste 24 jaar toegewijd aan dit bedrijf en ik respecteer zijn inzet. Ik vind het prachtig dat er iets bestaat voor zo’n specifiek probleem als een krokante pik. Het is 2018, we hebben robothonden en neppe, zijden voorhuiden. Wat een prachtige tijd om in te leven.

Dus, wat is de conclusie? Heeft Damien ervan genoten? Nee. Heeft de eikel van Damien ervan genoten? Niet echt. Heb ik genoten van het praten over penissen en voorhuiden voor zeven dagen? Mwah (eerlijk gezegd denk ik dat het proces me nog meer lesbisch heeft gemaakt). “Was er wel iéts leuk aan?”, vraag ik wanhopig als we vaarwel zeggen. “Het was in ieder geval een leuke grap.” Een goed verhaal, dat is al iets! Die zeven dagen waren dus niet voor niets. En hey, Damien heeft nu wel vijf lamé pikkensokken die hij kan hergebruiken als kleine laarsjes voor de huisdieren van zijn vrienden.

Dit artikel verscheen eerder op VICE Canada.