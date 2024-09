In IJsland barst het van de reuzen

Druk rechtsonder op CC voor Nederlandstalige ondertiteling.





Ondanks dat er op heel IJsland evenveel mensen wonen als in de stad Utrecht, heeft het land ongekend veel Sterkste Mannen van de Wereld in huis. Op deze kleine zwarte rots in het midden van de oceaan vind je een bizarre hoeveelheid sterke beren van mannen, wier bloedlijn rechtstreeks op de Vikingen terug te voeren is.

VICE ging op onderzoek uit om te kijken hoe het kan dat er zoveel sterke mensen op dit kleine eiland zijn. We hingen rond bij Jakabol, de sportschool van oud-kampioen Magnus Ver Magnusson. Daar ontmoetten we een hele rits sterke mannen, zoals Hafthor “Thor” Bjornsson, die in 2012 en 2013 derde werd bij de Sterkste Man van de Wereld-competitie, en dankzij zijn enorme postuur gevraagd werd om in Game of Thrones een reus te spelen.