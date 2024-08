Neuken als een feminist

Neuken en feminisme kunnen twee beladen onderwerpen zijn als je ze bij elkaar gooit. Terwijl het niet zo moeilijk zou moeten zijn – doe gewoon wat je wilt, zolang je elkaar maar met respect behandelt en er wederzijds toestemming is. Maar toch hebben mensen veel verschillende opvattingen over wat ‘feministische seks’ is.



Is het bijvoorbeeld feministisch om een vrouw tijdens de seks een beetje te wurgen, als ze dat zelf graag wil? Waarom verzetten sommige feministen zich tegen het decriminaliseren van sekswerk, ook al zeggen sekswerkers al heel lang dat hun werk gevaarlijker is door die criminalisering? En hoe wordt mainstream-porno ethischer, zowel voor als achter de camera?

Illustrator en schrijver Flo Perry heeft net haar nieuwe boek How to Have Feminist Sex: A Fairly Graphic Guide gepubliceerd. Het is een verzameling illustraties en teksten over een breed scala aan onderwerpen: lichaamsbeeld, polygamie, porno, naaktfoto’s versturen, begeerte, en ga zo maar door. Het is een grappig en concreet boek dat elke tiener eigenlijk zou moeten lezen.

Wat op papier een goed idee lijkt, is dat misschien niet in de slaapkamer; zo valt het gedachtegoed van Flo samen te vatten. Ze focust op enthousiaste wederzijdse toestemming en hamert erop dat mensen op veel verschillende manieren anders zijn – van libido tot wat ons laat klaarkomen. Seksueel met iemand omgaan gaat volgens haar over die verschillen en overeenkomsten, en hoe je daarmee omgaat en erover praat met elkaar. Tegelijkertijd moet plezier natuurlijk de prioriteit blijven. Het klinkt misschien makkelijk, maar in de praktijk is het ingewikkelder dan je denkt. Daarom vroegen we Flo om alles helder uit te leggen.

VICE: Hoi Flo, hoe zou jij feministische seks definiëren?

Flo Perry: Voor mij gaat feministische seks om de seks die je wil hebben, in plaats van de seks die je denkt te moeten hebben. Het gaat erom dat je seks hebt die losstaat van de verwachtingen die je misschien hebt meegekregen van de porno-industrie, je ouders, seksuele voorlichting op school, de media en alle reclames waarmee we worden doodgegooid. Het gaat erom dat je zoveel mogelijk plezier uit je seksleven haalt.

Het kostte mij een aantal jaren om de mythes die ik in mijn jeugd had meegekregen los te laten. Hoe zit dat bij jou?

Bij mij was dat ook absoluut zo. Ik heb ook nog steeds niet het idee dat ik er klaar mee ben. Het is heel moeilijk om je al overtuigingen af te gaan en bij jezelf te denken: wat doe ik precies omdat ik het zelf wil? En wat doe ik omdat het patriarchaat me vertelt dat te doen? Het is een constant, gecompliceerd proces. Ik denk dat het uiteindelijk draait om experimenteren en beseffen dat de wereld niet eindigt als je bijvoorbeeld je benen niet scheert. En als je ze wel wil scheren, kan dat gewoon.

Zijn bepaalde seksuele handelingen antifeministisch?

Feminisme is niet erg sexy. De meeste mensen hebben geen feministische seksuele fantasieën, omdat ze saai zijn. In plaats daarvan fantaseer je misschien wel dat je een secretaresse bent die door haar baas wordt geneukt, omdat je dat geil vindt. Ik denk dat je je in de eerste instantie bewust moet zijn van wat een seksuele fantasie is: een rollenspel. Het heeft geen zin om te proberen te veranderen wat je geil vindt. Als jij er opgewonden van raakt om onderdanig te zijn, hoef je dat niet te veranderen. Het is feministisch om jezelf te verwennen en te weten dat het geen verband heeft met je eigenwaarde. Als je seks hebt, kun je nog steeds de baas zijn – ook als je de secretaresse bent.

Wat zijn nog meer belangrijke dingen om te onthouden als het gaat om kink en feminisme?

Ik denk dat ervaren kinky mensen over het algemeen heel goed zijn in feminisme. Als je namelijk iets wil doen dat buiten de norm valt, dan ben je al bij jezelf te rade gegaan en heb je er goed over nagedacht – tenminste, dat had je moeten doen. Als je seksuele fantasieën hebt over vrouwen slaan – wat niet iets is wat moet worden aangemoedigd – dan is er een feministische manier om dat te doen. Vraag het en respecteer de vrouw die je op haar billen wil slaan. Het kan heel goed dat ze het fijn en opwindend vindt. Tegenwoordig is het makkelijker dan ooit om iemand te vinden die op zo’n manier bij je past.

Hoe zou mainstream-porno er volgens jou uit moeten zien?

Mainstream-porno heeft een heel beperkte blik van hoe seks eruit zou moeten zien. Porno bestaat in alle vormen en maten, maar veel mensen zien alleen de homepage van Pornhub en denken dat dat het is. Amateurporno is geweldig, omdat het bijvoorbeeld veel meer soorten lichamen laat zien. Er zijn tegenwoordig veel meer mensen die dat kijken. Iets wat met een iPhone is gefilmd heeft ook een unieke sexy kwaliteit.

Elke soort porno kan feministisch zijn, als alle betrokkenen het maar naar hun zin hebben – zelfs als het eruitziet alsof ze het niet naar hun zin hebben. Het probleem is dat een 13-jarige jochie het misschien ziet en niet snapt dat iedereen toestemming heeft gegeven om zich zo te laten filmen. Het zou dus super zijn als porno zou beginnen met een interview of zoiets. Iets als: “Hoi, ik ben Sandra uit Ohio, ik ga vandaag anaal geneukt en geslagen worden en ik heb er veel zin in.” Dat iedereen ziet dat ze enthousiast toestemming geven en aan het einde nog iets wordt gezegd als: “Zo, dat was lekker.” Dat zou zeker deel uitmaken van mijn ideale feministische utopie.

Je hebt het in je boek ook over maagdelijkheid. Ik heb het idee dat mensen maagdelijkheid als een archaïsch concept zijn gaan beschouwen – iets wat niet eens per se bestaat, althans niet in de traditionele zin.

Ik ben het daarmee eens. Je hebt veel maagdelijkheden in je leven: de eerste keer dat je iets seksueels doet, de eerste keer dat je misschien seks met penetratie hebt, de eerste keer dat je seks hebt in een auto op de oprit van je ouderlijk huis. We hebben veel maagdelijkheden en ze betekenen allemaal iets anders voor iedereen.

We leggen als samenleving ook te veel nadruk op maagdelijkheid. Het zou iets moeten betekenen, het zou iets ‘moreel goeds’ moeten zijn, een eerste keer zou met iemand moeten zijn die je echt leuk vindt. Maar de overgrote meerderheid blijft niet bij de persoon aan wie we onze maagdelijkheid verliezen, en een paar jaar later besef je dat het niet de belangrijkste sekspartij van je leven was. Er moet minder nadruk worden gelegd op de vraag of het iets is waar je later spijt van krijgt, en meer nadruk op het feit dat het iets lichamelijk plezierigs is.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK

