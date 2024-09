Luister naar een gloednieuwe EP van Burial

Aan wie denk je als ik zeg: nachtbus, vage herinneringen aan gisteravond, jonko, Metal Gear Solid-samples, ratten die knagen op kippenbotjes, regen, Londen. Oh wacht, je wist het al toen ik ‘nachtbus’ zei. Gefeliciteerd!



Mocht je de kop van dit stukje niet hebben gezien, hier is het nieuws: er is een nieuwe EP van Burial. Vers van de pers. Eerlijk waar, als je meer wil van deze druilerige vrijdag dan twee nieuwe tracks van een man die Ray J-samples en Audacity combineert tot iets wat het beste in de wereld lijkt, ben je een verwend nest.



De EP Subtemple is, geheel volgens verwachting, uitgebracht op Hyberdub. Volgende week komt-ie op vinyl uit, nu is het al te streamen:

