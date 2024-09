Mac DeMarco doet zichzelf na en brengt een oude demo uit

Laten we eens een lijstje maken van dingen die heel erg Mac DeMarco-erig zijn:

Grappen over piemels

Grappen over penisvergrotingen

Cassettebandjes

Werkkleding

Waardering uiten voor onorthodoxe figuren uit de populaire cultuur

Penisvergrotingen

Reddit

Videos by VICE

Deze dingen op zichzelf herinneren ons niet aan de nonchalante songwriter. Net zoals bij de basiselementen van muziek – toonhoogte, dynamiek, volgorde, ritme, klankkleur en textuur – moeten er twee of meer gecombineerd worden om iets te creëren dat je kunt categoriseren als Mac DeMarco. Een grap over een piemel met werkkleding aan is technisch gezien Mac DeMarco. Een cassettebandje met een opname van een gedicht over Charlie Sheen ook. Het is net zo goed kunst als wetenschap, maar als we ons focussen op de belangrijkste onderdelen, kunnen we in ieder geval een soort gebruiksaanwijzing maken.

Vandaag zijn we gezegend – GEZEGEND – om een combinatie van deze elementen mee te mogen maken, die allemaal samenwerken in perfecte harmonie en zo op dynamische wijze een compleet beeld vormen van Mac DeMarco. Hij zette eind vorige week namelijk een demo op Reddit nadat hij claimde een penisvergroting te hebben ondergaan. Hij ondertekende de post als Jar Jar Binks. Ik ga er vanuit dat hij op dat moment werkkleding droeg.

KIJK:

“Iedereen vraagt altijd maar om een opname van dit nummer, dus het moest er maar eens van komen. Het is een versie die ik had gemaakt op een viersporenrecorder toen ik demo’s maakte voor 2. Ik had een definitieve versie gemaakt, maar die heeft de overstap van tape naar computer nooit gemaakt. Misschien vind ik hem ooit nog terug.

Er komt ook nieuwe muziek aan. Ik heb net een penisvergroting achter de rug, dus ik ben een beetje uit balans. Ik kan niet drummen op dit moment. Binnenkort ben ik gewend aan mijn nieuwe apparaat.

Met vriendelijke groet, Jar Jar Binks”

Rollin Like a Dummy is een coole track. Het klinkt zoals je mag verwachten van Mac DeMarco, behalve het stukje aan het begin waar hij doet alsof hij Pete Doherty is. Irritant dat hij een goede songwriter is, hé?