New school klasfoto’s van 12 Belgische dj’s

Het is zover: de studenten hebben zich weer neergevlijd op de schoolbanken en kunnen ongetwijfeld niet wachten om erin te vliegen. Misschien denk jij bij september meteen aan kraaknette cursusblokken, boeken kaften en pret met markeerstiften, maar voor anderen betekent het vooral het begin van het uitgaansseizoen. Naast de start van het nieuwe schooljaar staat september ook voor de culturele herintreding en heropening van onze geliefde clubs. Om dit te vieren nodigden we samen met 254Forest een mooie line-up met lokale DJ’s uit om hen te fotograferen zoals ouderwetse schoolfotografen. Een beetje zoals toen je nog te veel gel in je haar deed en moest lachen van oor tot oor met hier een daar een ontbrekende tand, maar dan beter.



Schoolfotograaf van dienst is de getalenteerde modefotograaf Gretar Gunnlaugsson. Hij schoot ‘schoolfoto’s’ van onze uitblinkers en klasclowns in 254Forest, een creatieve ruimte die zich beschikbaar stelt voor kunstenaars en creatievelingen. Je kan er experimenteren met beeld, geluid en allerlei nieuwe technieken: van fotografie over muziek tot grafiek. De ruimte herbergt een co-working space, opnamestudio’s en een galerij voor tentoonstellingen. En natuurlijk ook een fotostudio, waarin we onderstaande portretten schoten.

Otis (23), oprichter van Slagwerk en resident dj bij The Word Radio

Naam: Otis Dehaes

Studies: Humane Wetenschappen in het middelbaar en dan Communicatiemanagement in het hoger.

Lievelingsvak: Sport

Meest gehate vak: Chemie

Droomjob toen ik een kind was: professionele voetballer

Moest eens nablijven omdat… ik wel eens te laat kwam. Maar in het algemeen was ik heel rustig, beetje de loner van de klas.

Eerste set: In 2012 deed ik mee aan een dj contest van radio Scorpio in een jeugdhuis in Herent.

Eerste club night: Een drum’n’bass party toen ik 13 jaar was.

Naam: Jill Krecké

Studies: Fotografie, en momenteel bezig met Kunstgeschiedenis en Archeologie

Lievelingsvak: Geschiedenis van het Midden-Oosten

Meest gehate vak: Economie

Droomjob toen ik een kind was: prinses

Moest eens nablijven omdat… Ik moest nooit nablijven eigenlijk. Ik was een goede student.

Eerste set: Fuse Deep in House, 3 jaar geleden met Marco Shuttle

Eerste club night: Catclub in Brussel met Arto Mambe

Naam: Lodewijk Germanes

Studies: Grafische Vormgeving en momenteel Sociaal-Cultureel werk

Lievelingsvak: Filosofie

Meest gehate vak: Kunstgeschiedenis, omdat ik die leerkracht echt haatte.

Droomjob toen ik een kind was: Ik wou professioneel basketbalspeler worden, maar ik ben ermee gestopt.

Moest eens nablijven omdat… ik sigaretten rookte op de middelbare school.

Eerste set: Nosta (voormalige Nijdrop) in opwijk. Ik mocht de warm up doen voor een commercieel feestje.

Eerste club night: Jeff Mills bij Fuse, 7 jaar geleden. Ik was toen nog maar 15 jaar dus mijn broer nam me mee. We woonden niet in Brussel dus we gingen met de auto. We dronken niet, maar hadden wel 3 jointjes in onze zak. Dat waren nog eens tijden!

Golce Dabbana (27) co-oprichter van het collectief Leaving Living Dakota en resident bij The Word Radio

Naam: Seelik-Trystan Mutti

Studies: Grafische Vormgeving en Performance

Lievelingsvak: De leesuurtjes, omdat dat het enige moment was waarop ik mijn ding kon doen.

Meest gehate vak: Duits, omdat het een verplicht vak was in Zwitserland en dat ging echt niet bij mij.

Droomjob toen ik een kind was: Kunstschaatsen. Ik wilde grote shows geven zoals in broadway, met gesynchroniseerd zwemmen en zo. Mega gay, ik weet het!

Moest eens nablijven omdat … Wel,… in feite heb ik zowat mijn hele schoolcarrière in de gang gestaan.

Eerste set: Met Wutangu op een van onze feestjes, een jaar geleden.

Eerste club night: Ik kom uit een klein stadje, dus ging ik meestal in bars uit, maar mijn eerste echte avond uit was de Blitz in Zwitserland. Het was een raar feestje en er waren altijd leuke dresscodes. Het was echt leuk!

Black Mamba (25), radio host bij StuBru en oprichter van Mamba Nights en Mo Mamba

Naam: Noena Eze

Studies: Grafische Vormgeving (KASK, Gent) en Digital Media Manager (Thomas More, Mechelen)

Lievelingsvak: Sport in het middelbaar en InDesign in het hoger.

Meest gehate vak: Frans in het middelbaar en Kunstenaarsteksten in het hoger (Ja, dat is een vak)

Droomjob toen ik een kind was: kapper

Moest eens nablijven omdat… ik te veel babbelde tijdens de les, maar nog vaker op de gang.

Eerste DJ set: 4 jaar geleden, in ‘t Hemelrijk in Sint-Niklaas. Ik was super zenuwachtig maar mijn vrienden vonden het wel nog cool.

Eerste club night: Even nadenken… Het was is Club Petrol in Antwerpen volgens mij.

Kong (36), editor, runt muzieklabel Ensemble, doet de communicatie voor C12

Naam: Koen Galle

Studies: Communicatiewetenschappen (KU Leuven), Economie-Moderne Talen in het middelbaar

Lievelingsvak: Filmgeschiedenis

Meest gehate vak: Wiskunde

Droomjob toen ik een kind was: voetballer of fotograaf

Moest eens nablijven omdat… Nooit, ik was een brave leerling. Ik ging met de fiets naar school en alles.

Eerste set : Dat was op een verjaardagsfeestje. Ik denk dat ik toen 16 was. Ik speelde house en dance opera op vinyl en CDJ. Dingen uit de jaren negentig die vandaag de dag weer in de mode zijn.

Eerste club night: Ik was 18 jaar en mijn vriend had een DJ contest gewonnen waardoor hij de warm up mocht doen in Fuse. Dat was mijn eerste clubavond, maar daarvoor ging ik al naar huisfeestjes.

Naam: Ferrara Maurizio

Studies: Psychologie met een specialisatie in Psychotherapie

Lievelingsvak: Sociale Psychologie

Meest gehate vak: Psychometrie

Droomjob toen ik een kind was: Dj!

Moest eens nablijven omdat… Nooit moeten doen. Ik was een flinke student met een feilloos parcours.

Eerste set: Dat was in 1996 met Radio Panik. Ik moet wel zeggen dat ik heel vroeg begonnen ben: op mijn twaalfde vroeg ik al platen voor mijn eerste communie. Ik mixte zelfs al wat met tapes en oude speakers toen.

Eerste club night: Dat was in Café d’Anvers op zaterdag en in de Real in Tongeren op zondag.

Azo (30), promotor en resident dj bij Benediction, en dj bij Kiosk Radio

Naam: Azoline Gallot

Studies: Geluids- en Filmtechniek

Lievelingsvak: Geluidsmontage

Meest gehate vak: Filmtechnieken

Droomjob toen ik een kind was: dj

Moest eens nablijven omdat… Nooit? Ik herinner het me niet zo goed maar echt niet veel. Het was een heel kalme periode voor mij… Of misschien is er veel uit mijn geheugen gewist.

Eerste set: Ik was 18 jaar toen de ULB-studentenkring me vroeg of ik kon komen draaien. Dat was dus niet het geval. Ik kon wel al mixen met een laptop maar dat trok echt op niets toen.

Eerste club night: In Parijs namen de vriendinnen van mijn moeder me mee naar Le Pulp, een club voor lesbiennes. Ik was 18 jaar.

Mambele (26), oprichter en host van Bolingo bij Bruzz

Naam: Kevin Mambele Mayele

Studies: MBA-programma Ondernemerschap & Innovatie

Lievelingsvak: Ethiek

Meest gehate vak: Bedrijfsfinanciering

Droomjob toen ik een kind was: Dokter. Om mijn mama te genezen.

Moest eens nablijven omdat… ik Nederlands sprak. In het middelbaar heb ik een jaar op internaat gezeten en dat was niet chill. Het was een Vlaamse school in Dilbeek en we mochten daar geen woord Frans spreken. Soms spraken we dan maar Engels om te zien hoe ze zouden reageren, maar dat vonden ze vreemd genoeg niet erg.

Eerste set: Dat was in 2013 in een jeugdcentrum in Ganshoren, Tongeluk. Ik speelde hiphop. Het was een grote klotezooi omdat ik CD’s bijhad, maar ik had de muziek er blijkbaar niet op gebrand. Mensen lachten me echt uit.

Eerste club night: Ik denk dat ik ongeveer 14-15 jaar oud was. Ik ging stiekem uit naar zo’n plek waar ze vaak feestjes gaven in de buurt van Grand Bigard en Jk Paddestoel.

Fatoosan (39), lid van het Supafly collectief en DJ bij Bruzz

Naam: Fatou Sow

Studies: Linguïstiek

Lievelingsvak: Maatschappijleer en Romeinse Mythologie

Meest gehate vak: Wiskunde

Droomjob toen ik een kind was: ICT’er bij een klein tijdschrift zoals mijn papa.

Moest eens nablijven omdat… Nooit. Ik was een goede leerling. Beetje timide ook, dus ik durfde gewoon niet stout te zijn omdat ik bang was voor autoriteit.

Eerste set: Het eerste feestje van Supafly in 2009 in Tavernier. Dat was de eerste keer dat ik voor een publiek draaide, samen met Mieke. Zij had wel al gedraaid.

Eerste club night: Dat was Who’s Who’s Land. Dat waren mijn eerste grote uitgaansavonden en ook de plek waar ik de soulful house ontdekte waar ik nog altijd van houd.

Naam: Cortez Salas Diego

Studies: Communicatie en PR

Lievelingsvak: Filosofie

Meest gehate vak: Linguïstiek

Droomjob toen ik een kind was: Radio host

Moest eens nablijven omdat… Nooit. Ik was een brave jongen.

Eerste set: Toen ik 16 was bij Dali’s Bar in Brussel met Pierre Pevée van LaVallée. Ik weet nog goed dat hij toen tandpijn had, de stakker. Voor de rest was het vooral een mooi begin: ik speelde disco house en mijn ouders hadden me zelfs een briefje geschreven zodat ik school kon skippen de volgende dag.

Eerste club night: Dirty Dancing in Mirano. Ik was 17.

PLLOW (27), resident dj en teamlid van het Kiosk Radio

Naam: Priscilla Lowe

Studies: Master in Public Relations en Organisatiecommunicatie

Lievelingsvak: Statistiek, omdat ik altijd berekeningen maak in mijn hoofd en ik vind kansberekeningen enorm interessant.

Meest gehate vak: Geschiedenis in het middelbaar. Ik had geen goede klik met de leerkrachten en het vak interesseerde me ook geen zak.

Droomjob toen ik een kind was: Ik wilde zangeres worden. Ik keek veel te veel clips van TLC, Aaliyah, Missy en Diam’s op MCM.

Moest eens nablijven omdat… ik heel rebels was! Ik moest vaak nablijven omdat ik de leerkrachten beledigde en werd zelfs een keertje geschorst…

Eerste set: Tweeënhalf jaar geleden op een event aan de ULB met een ander collectief. Ik was nogal gestrest maar het was wel leuk. Ik had mijn set 3 weken lang voorbereid, maar uiteindelijk heb ik daar niks van gedraaid. Ach ja, de mensen leken het niet erg te vinden.

Eerste club night: Ik mocht van mijn moeder nooit veel uitgaan. De eerste keer was toen ik op de universiteit zat. Ik ging uit met mijn zwarte vriendinnetjes in Club 144. Het was een beetje onze afspraak na de examens, we smokkelden zelfs flessen drank binnen en al.

