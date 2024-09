Na de oprichting in 2014, scheurde Sheer Mag de punkscene aan flarden, gaf het mond-op-mond beademing en toonden ze de wereld dat punk helemaal niet dood is – het had alleen even pauze genomen. Gisteren brachten ze in alle stilte een nieuwe 7-inch uit, III. De plaat zit bomvol klassieke riffs en loeiende vocalen die je van zangeres Tina Halladay mag verwachten. Het is zo fucking goed dat je spontaan ontslag wilt nemen om zelf een band te beginnen. Hieronder te beluisteren.

<a data-cke-saved-href="http://sheermag.bandcamp.com/album/iii-7" href="http://sheermag.bandcamp.com/album/iii-7">III 7" by SHEER MAG</a>