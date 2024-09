Verschenen e-mails lijken te bevestigen dat Dr. Luke Kesha probeerde te manipuleren

Kesha is al een tijd verwikkeld in een juridische strijd met Dr. Luke om een paar contracten die zij met hem had te ontbinden. Kesha heeft de producer beschreven als een man die haar ”seksueel, fysiek, verbaal en emotioneel” heeft misbruikt. Met de rechtszaak wil ze ”bevrijd worden van de man die haar misbruikt en wil ze haar fysieke, emotionele en mentale gezondheid weer kunnen opbouwen.” Dr. Luke heeft naar verluidt haar gedrogeerd, emotioneel gemanipuleerd en zelfs een eetstoornis aangepraat. Gisteren was er eindelijk een stap in de goede richting voor de zangeres. Haar advocaten lieten een e-mailgesprek tussen Kesha’s manager, Monica Cornia, en Dr. Luke vrij en die uitwisseling werd later gepubliceerd door roddelblad Page Six.

De e-mails, allemaal afkomstig uit 2012, waren door Kesha’s advocatenteam in de rechtszaal gebruikt om Dr. Luke’s pogingen haar gewicht te beheersen te laten zien.

”Niemand probeerde er iemand uit te lokken,” schreef Dr. Luke naar manager Cornia op 11 over 2 s’ nachts op 28 juni 2012, aldus een kopie van de e-mail.

”We hadden een discussie over hoe zij meer gedisciplineerd met haar dieet om kan gaan. We hebben allemaal meerdere keren gezien dat ze zich niet hield aan haar dieet. Deze keer at ze kalkoen en dronk ze cola terwijl ze eigenlijk op een sapkuur was.”

Cornia vraagt aan de producer of hij haar meer kan steunen omdat ”Ze een mens is en niet een machine.” Daar voegt ze nog aan toe: ”Als ze wel een machine was geweest dan was dat wel tof geweest, dan konden we alles doen wat we wilden met haar.”

Een later verstuurde e-mail geeft inzicht in hoe Dr. Luke probeerde om de tekst van Kesha’s nummer Crazy Kids te veranderen.

In een e-mail zegt Cornia bijvoorbeeld dat Dr. Luke de zin wilde: ”You see us in the club sip sippin bub.” Kesha wilde liever ”You see us in the streets we da we da freaks,” omdat de zangeres nooit naar de club gaat.

”Het boeit me geen fuck wat jij ervan vindt. Als je slim bent ga je nu naar binnen en zing je het,” zou Dr. Luke tegen Kesha hebben gezegd, aldus Monica Cornia.

”Hij weigerde naar beneden te komen (”zij heeft de broek aan in MIJN huis?”), dus toen zijn we maar weg gegaan,” schrijft Cornia, met wederom een quote van Dr. Luke.

De twee partijen en een rechter zullen volgende week verder praten over de zaak.

Beeld via Kesha op Instagram.