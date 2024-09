Newmoons clip voor ‘Life In the Sun’ is alles behalve zonnig

Wanneer je als band op tour gaat, zie je niet veel zonlicht. Je begeeft je van kleedkamer naar tourbus en weer terug voor het volgende optreden. De mannen van Newmoon doen daar nog een schepje bovenop. In hun nieuwe clip lijkt het wel alsof ze allergisch zijn voor vitamine D.

Je ziet de bandleden op tour door Frankrijk in een donker busje. Ze schermen zich af met hoodies en zonnebrillen en geven steeds sneller gas naarmate hun nummer vordert. Tegen het gitaarhoogtepunt gaan ze pas echt op kruissnelheid. Van Life in the Sun is dus weinig sprake, maar ach, bekijk de clip hieronder en loop daarna met het liedje in je hoofd een blokje om. Het is namelijk belachelijk lekker weer buiten.