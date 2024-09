Hoe je met weinig geld toch modieus kunt zijn

Dit artikel is onderdeel van Nieuwe Buren, een reeks artikelen op VICE.com geschreven door jonge vluchtelingen in heel Europa. Lees het voorwoord van de editor hier.

Abdoullaye is zeventien en komt uit Ivoorkust. Hij verblijft in een azc in Palermo op Sicilië. Foto’s door Francesco Faraci

Ik wissel minstens drie keer per dag van outfit, voor iedere fase van de dag heb ik iets anders om aan te trekken. ’s Ochtends draag ik een vloekend, felgekleurd pak, bijvoorbeeld een groene broek met een wit jasje. ’s Middags draag ik iets speels, zoals een baret met een legerjas. In de avonden draag ik een net pak. Hoeden en vlinderdassen moet ik gewoon hebben, ik draag trouwens liever een vlinderdas dan een gewone stropdas.



Er goed en verzorgd uitzien is het beste visitekaartje dat je kunt hebben. In en rondom het Siciliaanse asielzoekerscentrum waar ik verblijf herkennen mensen me aan mijn uiterlijk. Als ik mijn kamer verlaat en naar beneden ga, krijg ik altijd complimenten. Mensen zijn vriendelijk en noemen me “beddu”, wat “knap” betekent in het Siciliaans.



Twee mannen die in het centrum van Palermo werken zagen mijn passie voor mode en vroegen me op een dag of ik in mijn eigen kleren voor een shoot wilde poseren. Het was niks serieus, maar ik vond het geweldig. Dat is het moment waarop ik besefte dat ik model wilde zijn.

Abdoullaye in een wit jasje en groene broek. Alle foto’s door Francesco Faraci



Ik ben behoorlijk trots op mijn kledingkast. Als je je bedenkt dat ik pas zeventien ben en niet veel geld heb, denk ik dat ik het aardig goed voor mekaar heb. Ik koop de meeste van mijn kleren hier in Ballarò, een populair marktgebied in het centrum van Palermo. Er wordt hier zoveel tweedehands- of vintagekleding verkocht dat ik altijd wel wat moois vind, voor weinig geld. Ik ben vooral dol op hoeden. Ooit heb ik een prachtig driedelig pak gekocht voor maar vijf euro.

Als je modieus wil zijn met een klein budget zijn er een paar richtlijnen waar je je aan moet houden: om te beginnen moet je weten waar je goedkope maar stijlvolle kleding van goede kwaliteit kunt vinden. Ten tweede moet je jezelf in toom zien te houden: koop nooit wat vanuit een impuls, praat altijd met de verkoper er probeer op vriendelijke wijze af te dingen. Wees niet bang om het kledingstuk dat je wil hebben eerst een tijdje te laten liggen, kijk eerst wat er nog meer te koop is, en zorg dat je zeker weet dat je iets koopt wat het geld waard is.



Ik raakte verliefd op mode toen ik mijn moeder zag werken. Ze had een kleine kledingverfwinkel in Ivoorkust, waar ik vandaan kom. Ik hield van alle kleuren in haar winkel, en ik hou er nog steeds van om felle kleuren te dragen. Het dragen van meerdere felle kleuren tegelijk zie ik als een vorm van kunst. Hoe meer felle kleuren, vormen en stijlen in mijn kledingkast, hoe beter ik mezelf kan uitdrukken met mijn kleren. Als je echt modieus wil zijn met weinig geld, dan is de derde regel dat je moet je leren hoe je kledingstukken kunt combineren, zodat je outfit nog beter wordt dan de som der delen.

Ik ben over het algemeen iemand die heel goed om zich heen kijkt en andere mensen observeert, maar ik haal mijn inspiratie niet uit één specifieke bron. Ik volg geen modellen en ik lees geen modebladen of -websites. Ik zou ook niet weten welke ik moet volgen. Ik ben nog niet zo lang in Europa, en al dat soort dingen had je helemaal niet in Ivoorkust. Het is voor mij iets impulsiefs, iets dat in mijn natuur zit.



Mijn passie draait niet alleen om de esthetiek. Mensen respecteren je meer als je goed gekleed bent, als je er slim en vastberaden uitziet. Het gaat me niet om macht, of om sterk zijn – dat zijn dingen die toebehoren aan God. Het gaat erom dat ik mezelf onderscheid, dat ik respect geef en daarvoor respect terugkrijg. Stijl en elegantie draaien niet alleen om je verschijning – hoe je je gedraagt is net zo belangrijk als wat je draagt.

Dat probeer ik mijn vrienden ook uit te leggen. Ze vragen me vaak wat ze moeten dragen, welk shirt bij deze broek of onder die blazer past, en of ze een hoed moeten dragen. Ik help ze graag, en als mensen vragen of ze mijn kleren mogen lenen vind ik dat prima. Ik wil er alleen wel zeker van zijn dat ze het teruggeven. Ik geef veel om mijn kleren en ik kan het me niet veroorloven om ze kwijt te raken. Dat is denk ik de vierde regel van goedkoop modieus zijn: heb je kleren lief en zorg er goed voor, anders moet je steeds weer nieuwe dingen kopen.

Ik zou graag een tijdje als model werken. De mensen hier blijven me maar vertellen dat ik dat moet doen. Ik hou er ook wel van om een beetje te acteren voor de camera. Toen we foto’s maakten voor dit artikel koos ik Ballarò als locatie. Ik ken iedereen hier, alle verkopers. Ze zijn allemaal supervriendelijk. Dat is het eerste wat ik leerde over Sicilië: de mensen zijn warm en vriendelijk.



De dag van de shoot was een geweldige dag. Veel mensen vroegen of ze met me op te foto mochten – winkeleigenaren die de luiken omhoog deden, verkopers die me kleren gaven om in te poseren, kaartspelers, schilders die het hek van de kathedraal van Palermo aan het verven waren. Ik had zoveel lol en denk dat de foto’s fantastisch zijn geworden. Ik hoop dat ik naar Milaan kan verhuizen zodra ik mijn papieren heb. Ik heb al een aantal Milanese modellenbureaus bekeken en ik hoop dat een daarvan me op een dag een contract aanbiedt.

Wanneer je als immigrant zit te wachten op je papieren heb je een hoop vrije tijd. Of beter gezegd: een hoop lege tijd. Je kunt niet echt wat doen, je bent niemand. Je wacht gewoon af. Het gevaar is om daarin vastgeroest te raken, want als je begint te denken dat je niemand bent dan is het makkelijk om te denken dat het niet uitmaakt wat je doet, ook als dat slechte en domme dingen zijn.

Daarom gebruik ik kleren als een reflectie van mijn persoonlijkheid. Ik heb misschien geen ID of papieren, maar mijn stijl is mijn manier om te zeggen: “Ik ben Abdoullaye, dit is wie ik ben.” De vijfde regel van modieus zijn met een budget is denk ik: doe het in eerste instantie voor jezelf.

Abdoullaye’s vijf regels om er met weinig geld toch vlijmscherp uit te zien

1. Vind de beste plek voor goedkope, maar kwalitatief goede kleren.

2. Koop niet meteen het eerste wat je tegenkomt, en onderhandel altijd over de prijs.

3. Zorg dat je leert hoe je verschillende kledingstukken het beste kunt combineren.

4. Hou van je kleren, raak ze niet kwijt en koester ze.

5. Druk uit wie je zelf bent, met je eigen stijl.

