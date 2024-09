Nieuwe Buren: jonge vluchtelingen in heel Europa zijn gastredacteur van VICE.com

Volgens UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, zijn er op dit moment 65,3 miljoen mensen op aarde die gedwongen hun huis hebben moeten verlaten. Van de bijna 21,3 miljoen mensen die vluchteling zijn, is meer dan de helft jonger dan 18, en een klein deel van hen bevindt zich nu in Europa. Ondertussen is de wereldwijde interesse in de Europese migratiecrisis het afgelopen jaar gedaald tot 65%, zo is te zien via Google trends.

Sommigen zullen zeggen dat dit komt doordat het medeleven van mensen nu eenmaal na verloop van tijd wegebt, of doordat mensen op een gegeven moment afgestompt raken voor slecht nieuws, maar wat mij betreft is het grote probleem hoe de media met het onderwerp omgaan. We kunnen verhalen blijven vertellen over de reizen van alle 21,3 miljoen vluchtelingen, in de meest onomfloerste taal en begeleid door de meest schokkende beelden, maar alsnog vraag ik me af of het genoeg mensen zou kunnen schelen. Ik denk het niet, in ieder geval niet genoeg om een verschil te kunnen maken.

Videos by VICE

Maar nu woorden als ‘Brexit’ en ‘De Muur’ en meer van dat soort begrippen steeds normaler lijken te worden, is het niet het moment om op te geven. Nu landen in Europa steeds meer in zichzelf gekeerd raken, en steeds onverdraagzamer worden tegen nieuwkomers, is het meer dan ooit van groot belang dat we goed nadenken over de manier waarop we over dit onderwerp praten.

Bij VICE willen we de discussie graag een stap verder brengen, door te focussen op hoe deze nieuwkomers integreren. Onze Europese editors zijn op zoek gegaan naar jonge mensen die onlangs naar hun respectievelijke landen zijn gekomen, en hebben hen gevraagd om iets te schrijven over datgene wat hen bezighoudt – of het nou liefde, muziek, of voetbal is. We wilden laten zien dat deze jonge mensen, net als onze schrijvers en iedere buurman of buurvrouw die je ooit gehad hebt, complexe, kleurrijke persoonlijkheden hebben, die niet kunnen worden gereduceerd tot het feit dat ze vluchteling zijn.

Het resultaat is een grote collectie artikelen, die we vandaag, in negen verschillende talen en in elf verschillende Europese landen, tegelijkertijd publiceren, in samenwerking met UNHCR. Hoogtepunten zijn onder andere Hoe je met weinig geld toch modieus kan zijn, Als vluchtelingen en Europeanen samen feesten en Alle blunders die ik heb begaan sinds ik naar Engeland ben gekomen.

Dank aan UNHCR, Olly Osborne, Wiegertje Postma en onze VICE-editors in Spanje, Italië, Denemarken, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en het VK voor het meehelpen aan dit project.

Elektra Kotsoni Editorial Director, EMEA