Deze Belg werd last minute gebeld om te dansen in de video van Beyoncé

Nick Coutsier (25) zette zijn eerste stappen in de danswereld toen hij lessen hip hop begon te volgen. Na zijn middelbaar verhuisde hij voor een paar maanden naar Los Angeles om een professionele danser worden, maar al snel merkte hij dat hij een diepere connectie met dans nodig had om verder te kunnen evolueren. Die connectie vond hij in de opleiding Hedendaagse Dans aan het Conservatorium in Antwerpen. Onlangs keerde hij terug naar L.A., in heel andere omstandigheden. Hier vertelt hij hoe hij onverwacht in de ‘Spirit’ video van Beyoncé belandde.

Ik werk al een tijdje regelmatig met Sidi Larbi Cherkaoui, de choreograaf van Eastman. Hij had al eerder met Beyoncé samengewerkt en vroeg me zo’n drie weken geleden me om hem te helpen met een nieuw project, zonder te zeggen voor wie of wat. De volgende dag ging ik samen met hem en Josepha Madoki (mijn danspartner in de videoclip) naar Manchester. Pas daar vertelde Sidi me voor wie we gingen werken: Beyoncé. De volgende twee dagen waren intens. We moesten choreografieën maken, onze uitvoering filmen en doorsturen naar het het team van Bey in LA. Ik had echt alles op alles gezet om zo sterk mogelijk werk te kunnen laten zien. Dat kwam blijkbaar ook over in de video’s, want donderdagochtend werd ik wakker met een vliegticket in mijn inbox. De dag erop zat ik in het vliegtuig richting Los Angeles.

Videos by VICE

Het was zo’n onverwachte reis dat het allemaal wat onwerkelijk aanvoelde voor mij. Toen ik LAX airport buitenkwam, stond er al een Uber op me te wachten die me rechtstreeks naar de studio bracht. Ik had geen idee wat me te wachten stond, en was zowel super enthousiast als uitgeput. Dat gevoel alsof ik me in een droom bevond, zal ook wel door de jetlag zijn gekomen.

“Meestal hebben we het enkel over Beyoncé, maar we mogen al die creatievelingen rondom haar niet vergeten.”

De eerste keer dat ik Beyoncé zag, begon mijn hoofd te draaien. Maar dankzij de pure, menselijke energie die zij uitstraalde, wist ik me snel te herpakken. Een paar uur later danste ik voor het eerst mijn duet met Josepha terwijl Bey toekeek. Het leek erop dat ze wel interesse had voor onze natuurlijke manier van dansen. Toen Beyoncé liet merken dat dat inderdaad het geval was, was ik helemaal in de wolken.

Ik heb geen idee hoeveel mensen er exact op de shoot waren, maar het krioelde er echt van de medewerkers! Het beveiligingsteam, het productieteam, de cateraars, de stylisten, de chauffeurs,… Zelfs de kleinste taken zijn essentieel om zo’n project te doen slagen. Er waren ongeveer veertig dansers voor de video – de meesten kwamen uit New York en Los Angeles – en slechts twee of drie dansers uit de crew van Beyoncé. Qua productie verliep alles heel soepel. Ik werkte er met een team van een ongelofelijk hoog professioneel niveau. Meestal hebben we het enkel over Beyoncé, maar we mogen al die creatievelingen rondom haar niet vergeten. Ik kon me tijdens deze twee dagen opnieuw veel verder ontwikkelen, door te werken met mensen zoals Jake Nava, de artistiek directeur van de video.

Het team van Beyoncé wilde alleen maar werken met Afro-Afrikaanse en Afrikaanse producers en dansers, omdat de track Spirit deel uitmaakt van het album dat ze heeft gecomponeerd voor de soundtrack van de film The Lion King, die deze week is uitgekomen. Dat was mijn lievelingsfilm toen ik klein was. Deel mogen uitmaken van dit album, dat een liefdesbrief aan Afrika is, is een mooi eerbetoon aan mijn Congolese afkomst. De landschappen waarin de video werd geshoot waren trouwens echt adembenemend: we zaten in een natuurgebied, omringd door bewakers. Wees maar zeker dat er geen green screen aan de pas kwam: er waren zelfs boswachters aangenomen om de slangen weg te houden.

“Beyoncé nam de tijd om met ons te praten en om bijvoorbeeld voor iedereen water te vragen. Dat klinkt misschien banaal, maar geloof me, het is niet vanzelfsprekend. Ik heb al met artiesten gewerkt die je niet eens een blik gunnen.”

Werken met Beyoncé was echt leuk. Ze is heel direct. Daarmee bedoel ik dat ze een vrouw is die weet wat ze wil, en dat ook naar anderen toe kan communiceren. Het was een hele positieve ervaring. Ze is zo gesteld op het welzijn van haar team: ze nam de tijd om met ons te praten en om bijvoorbeeld voor iedereen water te vragen. Dat klinkt misschien banaal, maar geloof me, het is niet vanzelfsprekend. Ik heb al met artiesten gewerkt die je niet eens een blik gunnen.

Het moment dat me het meest is bijgebleven, was tijdens het draaien van de allerlaatste scène. Indien je de clip nog niet gezien hebt: in dat deel omringen alle dansers omringen Beyoncé in het midden van de woestijn, terwijl een drone zorgt voor licht. Zelfs zonder de muziek hing er een indrukwekkende collectieve energie. We begonnen allemaal te dansen en te schreeuwen, we maakten er samen iets groots van. Toen besefte ik ineens: “Verdomme, ik zit midden in de woestijn te dansen met Beyoncé!” We hadden ook nog een klein momentje samen toen ze haar hand op mijn schouder legde, glimlachte en me een knipoog gaf.

Ik ben heel blij dat ik met haar mocht dansen, maar voor mij gaat het vooral om het duet dat ik met Josepha danste, te zien aan het einde van de clip. Toen de camera zich op ons richtte, besefte ik echt dat ik een onvergetelijk moment aan het beleven was met iemand die heel belangrijk is voor me. En dat ik samenwerk met mensen die on top of their game zijn.

De komende maanden ga ik nog vaker met vrienden kunnen samenwerken, aan meerdere projecten tegelijk. Dat is ook oké voor mij, omdat ik toch nooit genoeg heb aan één project, ook al neem ik wel altijd de tijd om elk project goed te doen. Die ingesteldheid zorgt soms voor problemen, omdat ik niet altijd genoeg tijd heb om te rusten, maar tegelijk heeft het mijn carrière ook al enorm vooruit geholpen.

Meer van Nick vind je op zijn Instagram.

Schrijf je in voor onze newsletter, en krijg elke zaterdag onze beste verhalen, video’s en fotoreeksen.

Volg VICE België razendsnel op Instagram: