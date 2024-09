Nicole Bus bewondert Kempi om hoe hij zijn fouten omzet in kunst

Toen Kempi een van zijn gevangenisstraffen uitzat, zapte hij langs X-Factor, waar hij een voor hem nog onbekend talent een Bob Marley-liedje zag zingen. Hij was meteen fan, en vertelde dat aan een van zijn vrienden – geheel toevallig het neefje van de zangeres in kwestie. Later werd zij bekend als Nicole Bus, die begin dit jaar haar soulvolle album Magnolia uitbracht op Top Notch. Dat laatste berust ook niet op toeval.

Op de plaat zijn hiphopinvloeden overduidelijk terug te vinden, maar het nummer Gabriel met Kempi steekt daar wat mij betreft met kop en schouders bovenuit. Dat de twee elkaar flink beïnvloed hebben wordt duidelijk als ik met Nicole bel. We spraken over Kempi’s mixtape die morgen uitkomt en hoe ze in het kantoor van Kees de Koning belandde nadat de rapper voor de labelbaas had gekookt.

Noisey: Ha Nicole! Weet je nog wat het eerste nummer is dat je ooit van Kempi hoorde?

Nicole Bus: Dat was Buschauffeur. Ik was erg jong, ik zat nog op de middelbare school en ik was meteen verkocht. We zijn natuurlijk eilandgenoten, althans, half – mijn vader is Nederlands. Voor mij was het een hele verademing om iemand van mijn eiland zoiets tofs te zien maken, iets wat zo zeldzaam is. De berichten die ik in die tijd hoorde over de mensen van Curaçao waren namelijk lang niet altijd positief. Ik kon me niet meteen identificeren met het straatelement van Kempi, maar hij vertegenwoordigde mij wel op een andere manier. Zijn verhaal, de emotie en kwetsbaarheid in Buschauffeur maken het een hele goede track.

Inspireerde dat jou om zelf muziek te maken?

Ik heb wel gedacht: als er mensen van mijn eiland zulke mooie muziek maken is dat voor mij ook mogelijk. Het heeft niet per se invloed gehad op de manier waarop ik muziek maak, maar ik heb hem altijd gezien als een zeer inspirerend persoon.

Wat maakt hem dan zo bijzonder?

Gepolijste muziek kan erg leuk zijn, maar in zijn geval vind ik het heel sterk dat hij niet bang is om open te zijn – ook over de foute dingen die hij heeft gedaan. Ik vind het prachtig hoe hij kan reflecteren en hoe hij de fouten die hij heeft gemaakt omzet in kunst. Dat is heel sterk. Ik probeer ook nooit doekjes te winden om de fouten die ik maak, en daarom denk ik dat wij ook goed klikten toen we de track Gabriel maakten.

Waar kennen jullie elkaar eigenlijk van?

Het is nog best een verhaal hoe wij elkaar kennen. Kempi zat op een gegeven moment vast, en in de gevangenis zag hij hoe ik een nummer van Bob Marley zong bij X-Factor. Hij was bevriend met mijn neefje en toen heeft hij, zonder dat hij wist dat ik zijn nicht was, hem aangesproken en verteld dat hij talent in mij zag. Zo zijn we in contact gekomen. Op een gegeven moment vertelde ik aan hem dat ik muziek had liggen die ik heel graag aan Kees de Koning wilde laten horen. Toen heeft Kempi hem uitgenodigd, eten voor hem gemaakt en mijn muziek laten horen. De volgende ochtend zat ik bij Kees op het kantoor.

Hoe was het om vervolgens met Kempi in de studio te zitten?

Hij is een van de fijnste mensen met wie ik ooit heb gewerkt. Hij is natuurlijk heel stoer, en komt ook zo over, maar daarnaast is hij heel nederig. Hij is ook heel goed in staat om de zachte kant van zijn karakter de ruimte te geven als hij in de studio zit. Dat creëert een fijne werksfeer, haast alsof je bij je broer op visite bent.

Ik begrijp dat hij best veel voor je heeft betekend.

Ik denk dat ik mijn hele Nederlandse repertoire aan Kempi heb te danken, vooral door zijn barmhartigheid en zijn geloof in mij. Ik denk dat veel mensen, en dan vooral rappers, het aan hem te danken hebben dat hiphop op deze manier wordt omarmd. Degene die de eerste stenen legt heeft het altijd het zwaarst, maar inmiddels is hiphop mainstream geworden in Nederland. Ik denk dat zijn muziek daar een hele grote rol in heeft gespeeld.

Ben je daarom blij dat hij nu terugkomt?

Ik vind niet dat we dit een comeback moeten noemen. Eerder als het opnieuw opstarten van de motor. Hij gaat gewoon door waar hij ooit was gebleven. Daarom geloof ik ook dat hij zeker zal oogsten van alle zaden die hij ooit heeft geplant.

Je denkt dus dat hij nog wel past binnen de hedendaagse hiphop?

Ja natuurlijk, net zoals ik denk dat Tupac mee zou kunnen als hij nu opeens in leven blijkt te zijn. Kempi heeft baanbrekende dingen laten horen, en ik denk niet dat iemand hem dat ooit heeft nagedaan. Niemand heeft vanuit zo’n kwetsbare positie zich op durven offeren. Er is meer dan genoeg plek voor hem, altijd.

