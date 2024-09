Nicole Bus geeft met haar nieuwe clip saoto soep de ode die het verdient

Noem me gerust een soepliefhebber. Ik hou van soep. Van asperge tot pompoensoep, ik slurp het allemaal graag op. Maar één soep wint het van alle andere soepen. Die ene smaakbom die je altijd uit je kater, ziekte of honger helpt en nooit faalt: saotosoep. Toch is die een beetje ondergewaardeerd in de zin dat niemand er een nummer over heeft geschreven.

Hoogste tijd dus dat Nicole Bus die waardering voor ons allen uitspreekt. In haar nieuwe clip voor Saoto Soep die bij ons première gaat, geeft ze met Braz een soepfeestje. Op de track zingt ze even het hele recept op. Inclusief taugé die uiteraard on fleek moet zijn. We voelen je Nicole. Bekijk de clip hieronder, want zoals Braz zegt: “‘Ja bitch, slurpietime”.