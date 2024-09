Jonge Scandinaviërs zijn nicotinezakjes in hun reet aan het proppen

Volgens de Deense nationale omroep DR zijn jonge Denen nicotinezakjes in hun kont en onder hun voorhuid aan het proppen. Verbijsterde en verontruste gezondheidsdeskundigen uit het hele land en ook namens het Deense Nationale Gezondheidsinstituut hebben aan DR bevestigd dat dit inderdaad aan de hand is. Onafhankelijk van hen ontdekte Motherboard meerdere draadjes op Scandinavische fora waar mensen het in geuren en kleuren over deze ongebruikelijke handelingen hebben.

Nicotinezakjes zijn populair in Scandinavië, vooral onder jongeren. Snus, een zakje natte tabak dat oorspronkelijk uit Zweden komt, kent een lange geschiedenis in de regio, ondanks dat het in elk land van de Europese Unie illegaal is, behalve in Zweden zelf. In Denemarken wordt het woord ‘snus’ vaak gebruikt als verzamelnaam voor alle tabaks- of nicotinezakjes die je onder je bovenlip kunt stoppen. Je ervaart dan een licht branderig gevoel in je tandvlees.

In juli ging er een Deense wet van kracht, waarmee het gebruik van snus en andere nicotinezakjes onder schooltijd verboden werd. Dat gebeurde na berichten over scholieren die de zakjes in klaslokalen lieten rondslingeren.

Een tiener met wie DR sprak, vertelde hoe hij en een groep vrienden, toen ze dronken waren op een feestje, nicotinezakjes onder hun voorhuid hadden geplakt. Een gezondheidsdeskundige vertelde aan DR dat zij met een jongen had gesproken die hetzelfde beweerde te hebben gedaan.

“Ze waren dronken en een van hen vergat het nicotinezakje weer onder zijn voorhuid vandaan te halen,” vertelde ze aan DR. “De volgende ochtend werd hij wakker met een rode, gezwollen, pijnlijke penis. Het was de eerste en laatste keer dat hij ’t deed.”

Ze wees er ook op dat nicotinezakjes schade kunnen toebrengen aan je tandvlees en dat het dus goed mogelijk is dat ze soortgelijke schade in andere delen van je lichaam kunnen veroorzaken.

Denemarken is niet het enige land waar tieners nicotinezakjes in ongebruikelijke plekken proppen. Een student uit Noorwegen, die graag anoniem wil blijven, vertelt aan Motherboard dat hij ook heeft geëxperimenteerd met snus onder zijn voorhuid.

“Ik verveelde me en stond op het punt om snus te gebruiken en me af te trekken,” zegt hij. “Dus ik stopte het zakje maar gewoon onder mijn voorhuid. Ik voelde er niet heel veel van, want het was een volledig wit, droog zakje dat niet al te sterk was. Misschien was het een ander verhaal geweest met een natte, sterkere portie. Ik kreeg wel een fris gevoel van de menthol.”

Andere nieuwsgierige snusgebruikers schijnen meer succes te hebben gehad. In een draadje op een Noors forum zei iemand een zakje in zijn kont te hebben gepropt. “Ik heb een keer snus in mijn anus gestopt. Na slechts een paar minuten werd het al vrij pijnlijk, maar mijn verlangen naar nicotine verdween wel, dus ik denk dat het werkt.”

Het Deense Nationale Gezondheidsinstituut heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om een reactie.

