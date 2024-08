Niemand begrijpt waarom deze tweet met de letter ‘H’ viral gaat

Voor de eerste keer in jaren, zag ik iets op het internet waar ik echt niks van begreep:

my sense of humor now pic.twitter.com/0H9BvxG5e8 — crystel🌈 (@crysteI) January 14, 2018

Begrijp me niet verkeerd, ik vond het wel grappig, maar er ging een meme totaal viral op Twitter zonder duidelijke reden (deze Crystel is een goed in twitteraar, maar ze heeft niet echt veel volgers), en superveel mensen vroegen zich af waarom dit viral is gegaan. Omdat ik net als alle oude mensen van rond de 30 continu bang ben dat ik vervreemd van de wereld, besloot ik een digitaal forensisch onderzoek uit te voeren om ‘H’ te leren begrijpen.

Na een paar uur rondklikken op het internet, en tepraten met mensen die zich letterlijk meme-dokters noemen, kan ik met gepaste blijdschap melden dat ik weet wat ‘H’ betekent. Het is een meme, omdat het een meme is.

De oorsprong van ‘H’ achterhalen bleek niet gemakkelijk. Een aantal makkelijk te bereiken memebronnen (nerdcollega’s bij Motherboard) vertelde me dat ‘H’ (niet te verwarren met ‘G’) begon bij ene Brenda, een persoon die dit vorig jaar op de facebookpagina van winkelketen Target plaatste:



Die post ging vorig jaar augustus viral op de subeddit r/OldPeopleFacebook – ik heb helaas de oorspronkelijke facebookpost van Brenda niet meer kunnen vinden. Een r/OutOfTheLoop post van twee maanden geleden wijst ook richting Brenda als waarschijnlijke bron voor ‘H’, maar niemand kon me uitleggen wat nou zo grappig is.

Het spijt me dan ook zeer om al deze zogenaamde memelords te zeggen dat ‘H’ van voor Brenda dateert.

Er is bijvoorbeeld een filmpje van youtuber JONTRON “SAYING H LIVE”, dat hij in juli 2014 op YouTube plaatste, en redelijk veel is gedeeld destijds. Maar hoe wist JONTRON van ‘H’ af? Daar kan ik geen antwoord op geven, maar ik heb wel een blogpost van webdeveloper Christine Dodrill uit 2015 gevonden, waarin ze probeert “De oorsprong van ‘H’” uit te leggen. Die post wijst naar de video “Moonbase 4lpha: *****y Space Skeletons” uit 2012. Het is een filmpje van een haperend ruimtespelletje genaamd Moonbase Alpha, waarin spelers continu de letter ‘h’ naar elkaar spamden in de chat.



Het is mogelijk dat ‘H’ nog ouder is dan die matige maangame, maar daar haak ik af: met een zoektocht naar de oorsprong van de H-meme gaat het echt niet duidelijker worden wat dit alles betekent en gaan we ook niet snappen waarom ‘H’ nu weer viral gaat.

Het is een keihard feit dat ‘H’ een meme is omdat het een meme is. En de tweet van Gordon Ramsay ging viral, omdat-ie viral ging.

“Veel memes zijn memes omdat ze memes zijn, en niet door het verhaal dat erachter zit,” vertelt Whitney Phillips in een email. Phillips is universitair docent aan de Mercer University in Georgia en hij is de coauteur van het boek The Ambivalent Internet: Mischief, Oddity, and Antagonism Online. “Gewoon iets liken (voor wat voor reden dan ook) is vaak een verklaring voor waarom mensen dingen de dingen doen die ze doen. ‘Geen idee, ik wilde het gewoon doen,’ is ook een argument. Ook al is dat niet echt een bevredigend antwoord voor veel cultuurcritici.”

De coauteur van het boek van Phillips, Ryan Milner, is universitair docent aan Charleston College en schreef ook het boek World Made Meme. Hij vertelt in een mail dat deze meme grappig is omdat het een soort blank canvas is. Je kunt er mee doen wat je wilt:

“Het slaat helemaal nergens op als je het de eerste keer ziet en het rijmt op een fijne manier niet helemaal met wat memes normaal zijn,” vertelt hij. “Er zitten ook dezelfde soort puzzel- (wat betekent dit?) en jargonelementen in (buitenstaanders snappen het niet) die 4chan zo aantrekkelijk maakten. Het doel en de betekenis zijn niet echt uit te leggen, maar het is overduidelijk een meme, omdat het een inside joke is die mensen zich eigen kunnen maken en weer kunnen delen. En dat is altijd zo voor iets wat viral gaat, of het nu begint met een Muppet met een tekst erbij of een willekeurige pixel op een scherm.”

Geeft niks als je er niks van snapt, dat is ook de bedoeling.

Crystel, de persoon die de tweet verstuurde waardoor ik aan mijn zoektocht begon, begreep dit vanaf het begin al: “Het betekent helemaal niks, en dat is de grap (voor mij dan),” zegt ze via een DM op Twitter. “Mijn gevoel voor humor is zover afgetakeld dat één letter genoeg is. En natuurlijk houdt iedereen van de foodreviews van Gordon Ramsay op Twitter … het is gewoon random en dom.”

Dit kan alleen wel beteknen dat een meme die grappig voor jou is omdat je naam met een ‘H’ begint, grappig wordt gevonden door iemand anders omdat het racistisch is. Dus hou dit in je achterhoofd als je memes deelt zonder erbij na te denken: “Misschien gaat net als toen met de Milkshake Duck-meme en blijkt het dat er iemand met de twijfelachtige ideeën achter zit. Misschien horen we morgen wel dat de H voor Hitler staat,” zegt Phillips.

Ik weet zeker dat de ‘H’ nog niet door nazi’s geannexeerd is, maar tijdens mijn onderzoek voor dit stuk kwam ik er wel achter dat YouTuber JONTRON die het filmpje “ FOOTAGE OF JONTRON SAYING H LIVE” maakte op Twitter wordt gevolgd door prominente alt-righters. Ook verdedigde hij racistische opmerkingen van politicus Steve King, wat nogal een shitsstorm onder z’n fans veroorzaakte. Betekent dat dat ‘H’ een probleem is? Dat is niet echt duidelijk.

“Het concept van ‘internet/memecultuur’ zo verwaterd is geworden, en in veel gevallen is het zo uitgehold en zit het vol met nazi’s, waardoor het moeilijk is om te weten wat ‘internet/memecultuur’ tegenwoordig nou echt is,” zegt Philips.

Het goede nieuws is dat ik niet wereldvreemd ben en wel begrijp waar die ‘H’ voor staat. Net als iedereen heb ik geen flauw idee wat er aan de hand is en dat is ook het punt.

Dit artikel verscheen eerder op Motherboard US.