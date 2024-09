Niemand heeft meer seks, aldus de wetenschap

Foto door Chris Bethell. En dat je het even weet: dit zijn modellen die poseren en niet mensen die echt net seks hebben gehad

Die verachtelijke, verachtelijke, verachtelijke, verachtelijke, verachtelijke, verachtelijke, verachtelijke, verachtelijke, verachtelijke, verachtelijke, verachtelijke, verachtelijke, verachtelijke millennials vertikken het gewoon om net zoveel seks te hebben als jonge mensen twintig jaar geleden hadden (in de periode die de geschiedenisboeken in zal gaan als het “ecstasy-en-Liam Gallagher tijdperk”), volgens een nieuw onderzoek onder meer dan 27 duizend Amerikanen.

Onderzoekers van de afdeling psychologie van de San Diego State University ontdekten dat volwassenen gemiddeld per jaar negen minder gevallen hadden van wat academici “rampetampen” noemen dan twintig jaar geleden, met een aanzienlijke daling in gevallen van – wederom een wetenschappelijke term – “een potje pompen” onder vijftigers en volwassenen met schoolgaande kinderen. Samenwonende stellen zagen per jaar gemiddeld zestien minder pikken of tieten op hen afkomen vergeleken met de cijfers van halverwege de jaren negentig.

“Deze data laat een grote ommekeer zien ten opzichte van de voorgaande decennia als het gaat om huwelijk en seks,” zei hoofdonderzoeker Jean Twenge. “In de jaren negentig hadden getrouwde mensen meer seks per jaar dan nooit-getrouwde mensen, maar halverwege de jaren nul draaide dat om en hadden de nooit-getrouwden meer seks.”

En, natuurlijk, die verachtelijke millennials – met hun iPhones; de millennials, met hun koffie met schuim erop, met hun start-ups, deze verachtelijke millennials, met hun brunch, met hun Instagram, de millennials, met hun bankieren-apps, met hun kleurplaten voor volwassenen, deze woke millennials, met hun voorbinddildo’s en hun intersectioneel feminisme, met hun mopshonden en hun Ubers en hun kickstarters; millennials, met al hun moderne foefjes, die afschuwelijke, afschuwelijke millennials, doen ook hun best niet om te neuken.

“Ondanks hun losbandige reputatie, hebben millennials en de generatie na hen (bekend als iGen of Generatie Z) in feite minder vaak seks dan hun ouders en grootouders toen die jong waren,” zegt Twenge. “Dat komt deels doordat minder iGen’ers en millennials vaste partners hebben.”

“Een (mogelijke factor) zijn de ‘opstartproblemen’ die veel jonge mensen nu hebben,” zegt mede-onderzoeker Ryne Sherman in The Guardian. “Een groot deel van deze afname ligt aan het lagere percentage huwelijken in de afgelopen jaren, omdat getrouwde personen met grotere regelmaat seks hebben dan ongetrouwde personen (eenzelfde trend geldt voor samenwonenden).” Kortom: wij kunnen ons niet helemaal suf neuken omdat we allemaal nog bij onze ouders wonen en het is moeilijk is om in de stemming te komen als twee vijftigers beneden Jinek en Pauw zitten te kijken met het volume op dertig en een bord aardappels met draadjesvlees en bloemkool op hun schoot.

Hier nog wat andere bevindingen: twintigers hadden gemiddeld meer dan 80 keer seks per jaar (hoera!), hoewel dit daalde naar 60 keer per jaar op hun 45e en 20 keer per jaar op hun 65e. Als je het echt wiskundig aan wilt pakken: “Voor elk jaar na de seksuele piek op je 25e, hadden deelnemers 1,18 keer minder seks per jaar. Anders gezegd hebben 25-plussers 96,8 procent zo vaak seks als het voorgaande jaar (dus met elk jaar na je 25e, daalt het aantal seksuele handelingen met 3,2 procent).

Maar wat betekent dit onderzoek voor jou – voor jou, jij turbomillennial, die met een katerig hoofd wakker schrikt in een vreemd bed terwijl een waterig maartzonnetje door de gordijnen naar binnen schijnt, en die Tindermatch die je om drie uur ’s nachts halfdronken appte naast je ligt, uitgestrekt en naakt en tevreden snurkend, en je nog maar 6 procent batterij hebt, en je uit ervaring weet dat dit net niet genoeg is om een Uber te bestellen en er zeker van te zijn dat je telefoon niet uitvalt voordat-ie er is, dus moet je wel de bus pakken, en je hoofd doet zeer en je keel doet zeer en je hele lichaam doet zeer, en er zit een condoom aan je rug geplakt, en je voelt een existentiële leegte diep van binnen, een zwart gat, en je hebt ook dorst, maar je voelt je vooral leeg, een soort kil gevoel van eenzaamheid waar je maag van samentrekt? Lastig te zeggen. Waarschijnlijk betekent het verder weinig voor jou.