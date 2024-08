Niemand is goed genoeg om voor Beyoncé te werken, ook jij niet

Afgelopen weekend begon twittergebruiker @CORNYASSBITCH een draadje dat flink werd opgepakt door Beyoncé-fans (de ‘BeyHive’, voor intimi). Het was een spel, waarbij je telkens de voorkeur van Beyoncé moest raden uit twee opties. Wie zou winnen, zou zichzelf tot haar ‘persoonlijke assistent’ mogen kronen. Maar had je een vraag fout, dan werd je gelijk ‘ontslagen’ en mocht je niet meer meedoen. Geheel terecht natuurlijk, want als je Beyoncé op de ochtend van een belangrijk evenement geen yoghurt met muesli voorschotelt, maar bacon met eieren, dan heb je helemaal niks van deze wereld begrepen.

De vragen werden steeds moeilijker. Zo moeilijk zelfs, dat Chrissy Teigen – een uitgesproken Beyoncé-fan – het maar tot de derde ronde volhield. Ook Questlove was geen glansrijke tweede carrière gegund.

Het brein achter het spel was Landon Rivera, een negentienjarige student en freelance grafisch ontwerper uit Los Angeles. Hij vertelt ons via Twitter dat hij het spel in eerste instantie bedacht had voor zijn eigen volgers, waar veel Beyoncé-fans tussen zitten, en het toen ineens ontzettend populair werd. De vragen heeft hij vooral zelf bedacht, aangezien hij als doorgewinterde fan behoorlijk veel van haar weet.

Een vraag is bijvoorbeeld: stel dat Beyoncé haast heeft, zou ze haar make-up dan in de auto doen of toch in haar hotelkamer? Wie het eerste antwoord zou geven, zou er gelijk uit vliegen. “Ik heb een keer in een interview gelezen dat ze snel wagenziek is,” licht hij toe.

Het spel is een spannende, soms meedogenloze herinnering aan die ene universele waarheid die ons allemaal met elkaar verbindt: uiteindelijk is niemand van ons goed genoeg om voor Beyoncé te mogen werken.

Toch is het wel degelijk een paar mensen gelukt om het spel uit te spelen – met de nadruk op een paar, aldus Rivera. Zelf denkt hij niet dat hij een goede assistent zou zijn voor Beyoncé. “Ik zou haar waarschijnlijk veel te veel vragen stellen – hoelang ze aan Lemonade had gewerkt, waarom ze nooit een dvd van de Formation-wereldtournee uitgebracht heeft, dat soort dingen.”

Het spel luistert vrij nauw. Als je de HBO-documentaire Life is But a Dream hebt gezien, en daardoor denkt te weten dat ze van zwemmen houdt, zou je nog fout zitten als je haar eerst laat zwemmen en dan haar make-up op laat doen. Dom! Als assistent van Beyoncé moet je constant vijf stappen vooruit denken, en eigenlijk ook gewoon de toekomst kunnen voorspellen. Je moet iedere mogelijke uitkomst kunnen voorzien en snel de juiste beslissing kunnen maken, ongeacht de omstandigheden. Er is geen ruimte voor flaters. De kleinste inschattingsfout – bied je haar wijn aan vóór een interview, en geef je haar een vegetarische maaltijd terwijl ze net in een veganistische periode zit? – kan je de kop kosten. En dan moet je ook gewoon je verlies pakken. Zoals we dat allemaal vroeg of laat moeten doen.

Alex Zaragoza, die werd ontslagen als assistent van Beyoncé in ronde drie