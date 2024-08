Niemand zit te wachten op een zoutvaatje dat te bedienen is met een smartphone

Onlangs was ik zout op iets aan het strooien, toen ik plots besefte: “Ik voel me zo dood van binnen. Mijn leven is ondraaglijk leeg. Zout geeft mijn eten smaak, maar zorgt er voor dat mijn wereld grauw,” jammerde ik terwijl ik het einde nabij was.

Maar dan, net wanneer de laatste smaken van mijn bord verdwenen in een wrede donkere mist, zag ik deze video. En kreeg ik hoop. Voor de eerste keer sinds mijn smaakpapillen met roze Himalayazout in aanraking kwamen, had mijn leven weer zin. Allemaal dankzij SMALT.

SMALT maakt van zout, het eeuwenoude smaakmiddel dat de basis voor hele beschavingen was, een interactieve digitale ervaring. Het meet zout. En het heeft mood lighting, en een speaker. Het is werkelijk

HET EERSTE MULTI-SENSORISCHE TOESTEL OM DE EETERVARING PLEZIERIG TE MAKEN

Ik voel me weer een mens. Ik voel de smaak. Dit product gaat mijn leven veranderen.

Je kunt SMALT bestellen op IndieGoGo als je denkt dat dat een goed idee is.