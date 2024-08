Niet-gebruikers vertellen hoe ze denken dat het voelt om aan de drugs te zijn

Hoe leg je aan een blinde uit hoe rood licht eruit ziet? Hoe zou het zijn om jezelf te ontmoeten? Dit zijn filosofische dilemma’s waar mensen al generaties lang over nadenken. Maar misschien is er een grotere en belangrijke vraag: hoe denken mensen die nog nooit drugs hebben gebruikt, dat het voelt om high te zijn?

We hebben eindelijk een antwoord op die vraag.

CONOR, 26

VICE: Hoe denk je dat het voelt om drugs op te hebben?

Conor: Ik denk dat ik het gevoel zou hebben dat ik buiten mezelf treed. Ik zou aan mezelf zien dat ik high ben, in plaats van het echt 100 procent te voelen. Ik zou me ervan bewust zijn dat ik naar de klote ben.

Dat klinkt chill. Hoe denk je dat je je zou gedragen?

Ik denk dat al mijn bewegingen een beetje zouden voelen als de visuele effecten van Windows 98 die je ziet als je muziek afspeelt. Als een flow. Ik denk dat huid veel beter voelt als je high bent, behalve misschien bij coke. Ik weet niet waarom.

Denk je dat je vrienden dat voelen op het moment dat ze drugs hebben genomen?

Bij sommige mensen wel ja. Maar ik denk dat anderen zich veel meer een deel van de ervaring zouden voelen. Het soort mens dat regelmatig drinkt zou denk ik heel relaxed zijn, en de drugs echt helemaal ervaren. Misschien zouden ze andere dingen zien als de drugs hallucinogenen zijn.

Hoe lang denk je dat een high duurt?

Een avond? Langer dan een middag.

Wat voor dingen zou je zeggen als je aan het trippen was?

Ik zou waarschijnlijk een discussie beginnen met iemand die helemaal niet wil discussiëren, maar te beleefd is om op te staan en weg te lopen. Ik zou denk ik een gepassioneerd debat beginnen over het verschil tussen Honey Loops en bagels, of zo.

LEM, 28

VICE: Hoe denk je dat XTC voelt?

Lem: Waarschijnlijk alsof je in de zevende hemel bent. Zelfs de kutste rave zou dan leuk zijn.

Hoe lang denk je dat het duurt voordat je de pil voelt, en hoe lang denk je dat de high duurt?

Kan ik het vergelijken met de tijd die het kost voordat mijn paracetamol begint te werken als ik ongesteld ben? Werkt dat hetzelfde? Dan denk ik ongeveer 30 minuten, en het duurt 6 uur, ongeveer.

Oke, en als de pil is ingeslagen, wat gebeurt er dan?

Ik denk dat ik hyper-emotioneel zou zijn, en dat ik heel veel zou voelen. Ik kan me voorstellen dat je je blij voelt, verdrietig, mellow, boos, en helder. Veel verschillende emoties, in plaats van één enkele emotie die geprikkeld wordt, en die je dan de hele tijd voelt.

DANIEL, 31

VICE: Waarom heb je nog nooit drugs gebruikt?

Daniel: Toen ik jong was, ging ik vaak naar 18-min feesten, waar het uiteraard verboden was om te drinken of drugs te gebruiken. Toen heb ik geleerd om het compleet nuchter naar m’n zin te hebben. Ook toen ik oud genoeg was, voelde ik gewoon nooit de behoefte.

Hoe denk je dat het voelt om drugs op te hebben? Welke emoties zou je denk je voelen?Door rap weet ik dat wiet ervoor zorgt dat je je chill en relaxed voelt. En de films van Scorsese hebben me geleerd dat je super paranoïde wordt van cocaïne, dus dat is er eentje die ik zou overslaan.

Hoe denk je dat een pil voelt?

Van wat ik bij anderen heb gezien, lijkt het alsof alles intenser wordt – muziek, kleuren. Het lijkt op een hele euforische ervaring, los van het kauwen.

BARKAT, 24

VICE: Hoe denk je dat het voelt om drugs op te hebben?

Barkat: Ik hoop leuk, maar waarschijnlijk ook heel eng. Ik heb zelfs nog nooit alcohol gedronken, dus ik kan het nergens mee vergelijken. Ik denk dat ik me zelfverzekerder zou voelen, en minder angstig.

Waarom heb je nog nooit drugs gebruikt?

Dat is heel simpel: ik heb een paar gezondheidsproblemen. Daardoor kon ik, toen ik jonger was, dat soort dingen nooit doen. Daarna heb ik het gewoon nooit meer gedaan.

Hoe denk je dat een pil voelt?

Ik ben een emotioneel persoon, in het bijzonder in uitgaansgelegenheden, dus ik denk dat ik me te gelukkig zou voelen. Daar zou ik niet mee om kunnen gaan.

Welke drugs zou je het liefst willen proberen?

Paddo’s.

Waarom?

Vrienden van me zijn geïnteresseerd in de verschillende soorten paddo’s die er bestaan, en ik heb veel met hen gepraat over micro-doseringen.

HELENA, 26

VICE: Waarom heb je nog nooit drugs genomen?

Helena: Omdat ik dat niet wil. Ik heb nare dingen zien gebeuren bij mensen die het deden, en ik wilde niet dat mij dat ook zou overkomen. Bovendien vind ik het prima om het bij alcohol te houden.

Hoe denk je dat het voelt om drugs op te hebben?

Ik denk leuk. Maar ik ben best een controlfreak, en ik zou denk ik het gevoel hebben dat ik de controle over mezelf zou verliezen als ik drugs op heb.

Wat zou je denk je voelen?

Licht in het hoofd? Misschien wat vrijer, maar waarschijnlijk ook bang.

Waar zou je bang voor zijn?

Om de controle te verliezen, dood te gaan, slechte dingen die zouden gebeuren omdat ik niet de controle over mijn lichaam heb. Ik denk dat ik dingen zou doen waar ik later spijt van zou hebben, of in situaties terecht zou komen waarin ik niet wil belanden.

Zoals?

Domme en onveilige situaties, situaties met jongens ook – iemand kussen zonder dat ik dat wil.

Wat voor persoon denk je dat je zou zijn?

Ik denk dat het niet heel anders zou zijn dan wanneer ik extreem dronken ben. Behalve bij cocaïne. Mensen zeggen echt domme dingen als ze dat gebruiken, dus ik zou dat waarschijnlijk ook doen. Maar dat is ook precies de reden dat ik dat nooit zou nemen.

Bedankt!