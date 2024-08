Nee, je komt niet minder snel klaar als je een condoom gebruikt

Een condoom omdoen is niet het leukste klusje. Tegelijkertijd weet iedereen dat het een prima middel is tegen ongewenste zwangerschap of soa’s. Prima spul dus eigenlijk.

Stel: je hebt een gezellige avond met iemand, en je gaat samen naar huis. Daar wordt het nog gezelliger en je gaat van neukesteijn. Dan zegt hij: “Bah, ik wil geen condoom om, want dan kan ik niet klaarkomen. Weet je wat? We skippen dat condoompie.”

Jij, met je gezonde verstand, hebt niet per se zin in onbeschermde seks. Maar hij kijkt teleurgesteld, zijn mondhoeken hangen op half zes en zijn piemel huilt zachtjes.

Om je voor te bereiden op het gesprek dat hier vrijwel zeker op volgt, belde ik met Jeff Foster, een arts die gespecialiseerd is in de gezondheid van mannen. Ik wilde de mythe doorprikken dat mannen niet klaar kunnen komen met een condoom, en erachter komen hoe ze over deze aversie heen kunnen komen.

VICE: Ha Jeff. Als iemand zegt dat-ie niet klaar kan komen met een condoom om, wat zeg jij dan?

Jeff Foster: Dan zou ik willen weten of het een fysiek probleem is, of dat het gaat om een psychologische barrière. Waarschijnlijk het laatste, want bijna alle problemen met condooms zijn psychologisch van aard, en niet zozeer fysiek.

Welke fysieke problemen zouden er dan wél kunnen optreden?

Omdat condooms wrijving veroorzaken, kan er hitte ontstaan. Ze kunnen ook een uitdrogend effect hebben, waar je allebei last van kan krijgen. Maar bij de nieuwste condooms heb je dat niet echt.

Dus dat condooms je minder gevoelig maken is eigenlijk gewoon een mythe?

Twintig jaar geleden werd er bewijs gevonden dat condooms wel degelijk de gevoeligheid verminderen. Maar dat kwam doordat condooms destijds veel dikker waren, omdat ze nog niet zo goed ontwikkeld waren. Nu is de technologie veel verder, dus kun je het ook niet echt meer aan de condooms wijten.

Wat kun je doen als er te veel wrijving ontstaat?

Glijmiddel gebruiken.

Hoe kun je in psychologisch opzicht een condoom-aversie krijgen?

Condooms zijn bedoeld om te voorkomen dat je soa’s krijgt, en de associatie die dat oproept kan bij sommige mensen ieder vleugje van romantiek doen verdwijnen.

Als je als man wat oefent door met een condoom om te masturberen – zou dat helpen?

Het is niet iets waar wij ons echt mee bezig hebben gehouden, maar vanuit een praktisch oogpunt denk ik dat het probleem er vooral juist is als je samen met je partner bent. Maar goed, oefenen kan geen kwaad, en misschien word je er dan ook wel wat handiger in. Als je er tien minuten over doet om een condoom om te doen, is je partner al lang in slaap gevallen. Wat je eigenlijk wilt is dat het zo min mogelijk moeite kost, zodat het geen belemmering vormt voor de seks. Zolang dat niet het geval is, is er geen vuiltje aan de lucht.

Wat voor advies geef je normaal gesproken aan mensen die niet zo van condooms houden?

Ik zou als eerste een ander merk condooms aanbevelen – dat kan nogal wat uitmaken. En dan gewoon veel uitproberen, totdat je uiteindelijk de beste hebt gevonden.

Bedankt, Jeff!