Niets is wat het lijkt in deze verknipte fotocollages

Twee vrouwelijke figuren zitten op een vierkante doos, hun gezichten ontbreken en zijn vervangen door het grijs van het kleed op de achtergrond. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat deze figuren misschien wel meer zijn dan een silhouet van een mens. Alsof het lichaam gespiegeld is, hoewel het niet helemaal duidelijk waar de spiegel dan zou moeten staan.

Het is slechts een van de uiterst effectieve foto-illusies van Bill Durgin, een kunstenaar die zich specialiseert in het maken van uitsneden en collages met een menselijke vorm. Als kind ontwikkelde Durgin een interesse in fotografie toen hij begon te experimenteren met fotopapier in de donkere kamer van zijn moeder. Nu combineert hij abstracte fotografie met illustraties. Zijn serie Figure Ground gaat uit van de gestaltpsychologie, het idee “dat een figuur wordt ervaren op basis van het onderscheid met de achtergrond,” zoals Durgin schrijft in een persbericht. In een tijd waarin naadloos bewerkte en gelaagde digitale afbeeldingen gemeengoed zijn geworden, plaatst Durgin die bewerking weer op de voorgrond, en vraagt: waar kijken we eigenlijk naar?

Videos by VICE

Voor meer werk van Bill Durgin, klik hier.