Niets zegt zo veel over politieke partijen als hun merchandise

Het zijn weer gemeenteraadsverkiezingen, en dat betekent dat je overal op straat allemaal gratis hebbedingetjes kon scoren van lokale politici. Zo leukte de VVD haar campagne in Woerden dit jaar op met dikke prima corporale condooms met het opschrift “voel de liberaal in je” en probeerde de Amsterdamse afdeling van de liberalen tevergeefs autofans te paaien met vlekkende flyers. Bij de SP en de PvdA kun je eigenlijk altijd terecht voor respectievelijk tomatensoep en rozen en de altijd charmante Thierry Baudet vroeg aan voornamelijk jonge vrouwen of ze een worst wilden.

Maar dat politici er zin in hebben om in de druilerige regen op een plein te gaan staan, wil niet zeggen dat jij ook bereid bent om uit je luie stoel te komen. Kom op zeg! Stemmen is al genoeg moeite. Maar maak je geen zorgen: als je bereid bent er een klein beetje voor te betalen, kun je allerlei spulletjes gewoon online bestellen, ook na de verkiezingen nog! Maar welke partij heeft eigenlijk de voordeligste webshop, en waar hebben ze de leukste merchandise? Ik zocht het uit, en kwam erachter dat webwinkels nog veelzeggender zijn dan partijprogramma’s.

Prijsvechter SP

De webshop van de SP is de Aldi onder de politieke webwinkels. Voor een prikkie scoor je allerlei leuke dingen. Pennen, oorbellen, paraplu’s en strandslippers. Alle prijzen liggen ver onder de tien euro.

Voor slechts 35 cent kun je jezelf bijvoorbeeld de trotse eigenaar noemen van dit SP-winkelwagenmuntje. Het is een universeel en laagdrempelig symbool: de supermarkt is bij uitstek de plek waar je voelt dat de Robin Hood onder de partijen weer wat geld van het grootkapitaal heeft afgetroggeld en dat aan de gewone man/vrouw heeft geschonken. En bij de SP kun je serieus je slag slaan: de marktwaarde van de muntjes ligt namelijk fors hoger, als je ze aan winkelmuntjesverzamelaars kunt doorverkopen. Op marktplaats vraagt “efk” uit Apeldoorn er maar liefst 50 cent voor. Waarschijnlijk heeft de SP bijgepast uit hun enorme partijkas om ons deze stuntprijzen te kunnen bieden (en die partijkas wordt door de afdrachtregeling toch weer aangevuld met het salaris van Kamerleden, raadsleden en wethouders).

Maar het topstuk van de SP-webshop is de CD Een Mens Is Meer. Het bevat een prachtig campagnenummer met een intro dat subtiel hint naar CD van Jou, CD van Mij van Acda en de Munnik. Vorm en inhoud vallen dus perfect samen, maar dat is nog lang niet alles. De plaat (met tekst van wijlen schrijver Karel Glastra van Loon) is perfect om positieve strijdlust aan te wakkeren voor als je die eeuwige Internationale inmiddels beu bent. En als je dan zin hebt gekregen om toch nog de straat op te gaan kun je de CD natuurlijk ook in je ghettoblaster doen om overal het linkse evangelie verkondigen. Omdat “een mens meer is dan een consument” vraagt de SP ook hier een heel schappelijk prijsje voor: 1 euro 50.

De overpriced VVD-winkel

De VVD is niet alleen qua ideeën over de economie, maar ook qua merchandise de tegenhanger van de SP. Hier is het high-end wat de klok slaat, en als de liberalen slim winst kunnen maken over de rug van hun lokale afdelingen en hun fans, dan doen ze dat gewoon. Je kunt er onder andere een “koffieset professional” kopen à 320 euro. Voor dat geld krijg je een partytent, 2 statafels, en koffie inclusief kannen en bekertjes. Nogal een investering natuurlijk, maar je kunt wel een chic feestje bouwen waarop je prima je vrienden van de Rotary-club of de polovereniging kunt uitnodigen.

En omdat de echte Mark Rutte natuurlijk niet overal tegelijk kan zijn, koop je er een bordkartonnen pop van de iconische premier bij (geen grap), in een spectaculaire outfit. Het verschil met de echte zal niemand merken. Zet hem bij je oprijlaan om anti-zwarte-piet-activisten en ander links tuig af te schrikken. Dan blijft je feestje tenminste GEZELLIG en NORMAAL. Je kunt de pop ook voor jezelf houden en hem naast je bed zetten. Dan staat Mark elke dag goedkeurend te stralen als je wekker gaat en je weer de hardwerkende Nederlander kunt gaan uithangen. Voor maximaal effect zet je er een speakertje bij waarop je de bagatelliserende weglach van de premier afspeelt, op vol volume. De pop kost maar 59 euro. Doen!

De Hollandse sportwinkel van het CDA

Net als de VVD gebruikt ook het CDA haar mediagenieke kopstukken bij het verkopen van merchandise. Buma met laat zijn karakteristieke gulle glimlach zien en dat is niet raar: in dit kekke wielrenpakje wil je toch ook meteen op de fiets springen om een rondje te gaan rijden? Voor de zeer degelijke prijs van 22,50 euro is het shirt van jou, en voor 2 euro heb je er maar liefst 25 rolletjes pepermunt bij, zodat je met een ultrafris mondje het Wilhelmus kan zingen terwijl je langs de Nederlandse molens en weilanden suist. Zo strijd je tegen morele verloedering tijdens het uitoefenen van je favoriete actieve hobby!

Duurzaam winkelen bij GroenLinks

Hoewel Jesse Klaver een bijna goddelijke status heeft, en ik daarom verwachtte zijn hoofd veel tegen te komen op T-shirts, is de GroenLinks merchandise verrassend sober. Strakke logootjes en veel groen. Ze zijn natuurlijk ook de partij van het consuminderen, dus dan moet je je koopwaar niet al te laagdrempelig maken. Uiteraard kun je bij hen terecht voor een “leuke hippe greenbag”, voor 10 euro, en ook een rompertje met het opschrift “groentje”, zodat je je kind mooi als satelliet van je politieke opvattingen kunt laten dienen terwijl je op zaterdagochtend met de buggy door de Marqt met een Q flaneert

De dure grabbelton van D66

D66 heeft ook een enorm aanbod, dat eigenlijk bestaat uit alles wat je maar kunt bedenken in het wit met een groen logo erop: rolbanieren, jassen, mutsen, winkelwagenmuntjes, pennen, potloden, poncho’s. Voor D66 maakt het allemaal geen reet uit: je kunt het zo gek niet verzinnen of ze drukken er hun logootje op, zoals je mag verwachten van een progressieve partij die zich uitstekend kan vinden in regeerakkoord waarin allerlei afspraken staan die een progressief abortus- en euthanasiebeleid tegenhouden.

Het aanbod in de D66-winkel is dus groot en alles ziet er heerlijk fris uit. Mensen met een kleine beurs komen er niet erg goed vanaf: de bierviltjes kosten bijvoorbeeld 23 euro, terwijl je die van GroenLinks al voor 7 euro inslaat, en de winkelwagenmuntjes kosten 10,30 euro per 10, terwijl je daar bij de SP 3,50 voor betaalt. En ze proberen je ook steeds een Europese vlag à 28 euro door je strot te duwen, bij wijze van impulsaankoop.

De theewinkel van de PvdA

De PvdA is er berucht om dat ze met iedereen theedrinken. Waarom dit een probleem zou zijn is me overigens altijd ontgaan, en ook zelf zien ze theedrinker als een geuzennaam. Je kunt dan ook grootverpakkingen theezakjes kopen: 1600 stuks voor 15 euro. Doe er je voordeel mee, want normaal gesproken betaal je online vaak zo’n acht euro voor 100 stuks. Naast de toegankelijke theezakjes hebben ze mutsen en unisex winterjassen, omdat er natuurlijk flink veel campagne gevoerd moet worden na alle tegenvallende landelijke verkiezingsresultaten.

De afgeschermde webwinkel van de Christenunie

De Christenunie heeft wel een webwinkel, maar die is net zo ondoordringbaar als de gemiddelde kerkgemeenschap op de Veluwe. Je moet eerst inloggen met je ChristenUnie-account, en hoewel ik natuurlijk elke schijn van partijdigheid in deze onafhankelijke koopgids wil vermijden, verander ik nog liever in een zoutpilaar dan dat ik die aanmaak. Rest me niets anders dan verbolgen te fantaseren over wat je daar kunt kopen. Naast de onvermijdelijke zwarte kousen met Christenunie-logo vind je er waarschijnlijk medicatie om je langzaam wegkwijnende oma rustig te houden, zodat ze niet weer over haar doodswens begint.

De sjalen- en boekenwinkel van de SGP

De webwinkel van de SGP is wel vrij toegankelijk, en heeft een enorme hoeveelheid producten. Helaas bestaat het overgrote deel daarvan uit hele saaie stichtelijke pamfletten, zoals “rentmeesterschap in woord en daad” (1 euro). Maar er zijn lichtpuntjes. Helemaal bovenaan staat bijvoorbeeld een prachtige oranje “sjaal voor dames” (5 euro). Als de plekken op de lijst worden uitgedeeld denkt de SGP niet zo snel aan vrouwen, maar als ergens een polyester stoflap omheen gewikkeld kan worden dan zijn ze meteen aan de beurt. Er is overigens ook een “stropdas” en een “sjaal”, die zijn blijkbaar unisex.

Wilders webwinkel

De PVV heeft geen eigen merchandise. Misschien komt dat door het feit dat iemand al een Wilders Webwinkel heeft geopend en dat domein geclaimd heeft. Het duurste dat je er kunt kopen zijn dan ook de rechten op de winkel. Kosten: 40.000 euro. Slim gespeeld! Als ik Wilders was zou ik geen moment wachten om deze investering te doen: je bent in één keer klaar, en je hebt de allerbeste merchandise van alle partijen. De producten in deze webwinkel zijn namelijk door kunstenaars gemaakt. Hier geen stomme bierviltjes en speldjes, maar bijvoorbeeld deze geweldige tuinwilders a 50 euro!

PAS OP: door merchandise van politieke partijen te kopen (behalve de ongeautoriseerde Wilders-kunst) help je ze om nog meer prullaria te maken, en op andere manieren politieke invloed te krijgen. Gebruik je consumer-power dus slim! En er zijn natuurlijk meer partijen waar je op kunt stemmen, maar we hebben gefocust op de grote partijen met een webshop.

