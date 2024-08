Tantu tikt elke maand voor duizenden euro’s aan beats bij elkaar

Toen Teun de Kruif (26), aka Tantu Beats, op zijn 14e een ernstige knieblessure opliep tijdens het skateboarden, kwam hij voor het eerst in aanraking met het maken van muziek. In 2009 uploadde hij zijn eerste beat op het internet, en ondertussen verkoopt hij ze over de hele wereld. En dat gaat best wel prima. Als hij nu zou stoppen met werken, zou hij nog 3,5 jaar door kunnen leven van het geld dat hij al heeft verdiend met het maken van zijn beats.



We vroegen hem hoe hij zijn muziek heeft weten om te zetten in keiharde euro’s, wie zijn beats allemaal kopen, en gingen met hem mee naar een concert van de Higher Brothers, een bekende Chinese rapgroep die gebruik heeft gemaakt van zijn muziek.

