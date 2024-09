Nieuwe club Claire opent op locatie Studio 80

Hang de vlaggen maar uit, want er is een nieuwe club in Amsterdam. Maak kennis met Claire. Helemaal nieuw in de stad is ze echter niet. Misschien ken je haar nog als het oude pand van Studio 80 aan het Rembrandtplein, dat vorig jaar na tien jaar van de hand werd gedaan door Duncan Stutterheim. Disco Dolly wierp zich op om de club te redden, met acht eigenaren waarvan Julien Simmons de operationeel manager wordt en Juri Miralles als programmeur benoemd is. Ik belde Juri (ook voormalig programmeur van Disco Dolly en labelmanager van Tom Trago’s label Voyage Direct) er even over op om erachter te komen wat Claire voor een karakter moet worden in het volle Amsterdamse nachtleven.

Laat me raden, nadat jullie de sleutel van Studio 80 kregen hebben jullie alles precies zo laten staan?

Haha, bijna wel. Nee, we hebben heel wat aanpassingen gedaan. We hebben wat verplaatst, er komt boven een cocktailbar, in de oude rookruimte komt een bar om je te ontspannen en we hebben looplijnen wat logischer gemaakt zodat je elkaar niet in de weg zit. De rookruimte hebben we een ander plekje gegeven. We willen mensen nog een beetje verrassen, dus ik ga nog niet te veel vrijgeven.

Wat is Claire voor een persoon?

Claire is kleurrijk, toegankelijk, uitdagend en warm. We willen in het nachtleven een warme plek bieden, omdat we dat zelf ook altijd leuk vinden. Het is het grootste project dat we met deze club ondernemers neerzetten en een droom die uitkomt, razend spannend. In de laatste jaren werd Studio 80 misschien een donkere club, waar je jezelf makkelijk kon verliezen. Claire wordt wat lichter. Tegelijkertijd wil ik zeggen: ik vond Studio 80 de allervetste tent ter wereld, ik ben zo’n beetje opgegroeid in die club.

Studio 80 was altijd een kweekvijver voor talent. Wordt Claire dat ook?

Zeker! We vinden dat Amsterdam en Nederland vol zitten met supergoed talent, met alle gezelligheid van dien. Claire mag een podiumstuk worden waar dat talent terecht kan. Natuurlijk komen er ook grote namen, maar dan wel gesandwicht met frisse dj’s. We zullen echt niet alleen grote publiekstrekkers boeken, maar ook wat obscuurdere en interessante nieuwe dingen.

In oktober gaan jullie open. Kortom: een grootse presentatie op Amsterdam Dance Event?

[Hij lacht] Ik wil niet zeggen dat onze deuren dan voor het eerst open gaan met Amsterdam Dance Event, maar het valt wel in onze openingsmaand. Dan zijn er weet ik hoeveel internationale mensen in de stad. Wij willen een club met internationale allure neerzetten, dus dat is het perfecte moment. Iedereen kan mooi een kijkje komen nemen, en ik kan de mensen uit het werkveld mooi laten zien waar hun artiesten terecht gaan komen.

