Man man man, het nieuwe copyrightplan van de EU is een gigantisch gedrocht

Activisten, start-ups en bedrijven waarschuwen dat het nieuwe copyrightplan van de Europese Unie het internet dat we nu kennen potentieel kapot kan maken. Het voorstel is een poging om problemen met auteursrechten op te lossen. Maar zoals het nu op papier is gekomen, betekent het dat het delen van afbeeldingen, memes of filmpjes nauwelijks meer mogelijk is. In artikel 13 van het voorstel staat namelijk dat websites en diensten text, geluiden, beeld, code en andere dingen waar auteursrecht op rust, moeten filteren tegen een database van auteursrechtelijk beschermde media.

Het betekent dus dat ongeveer alles wat iedereen op Tumblr, Facebook, Twitter, Reddit of waar dan ook zet, automatisch moet worden gewist. Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom noemde de automatische uploadfilter eerder al de Censuurmachine, omdat “filters niet in staat zijn om rechtmatig van onrechtmatig gebruik van content te onderscheiden.”

Het ontbreken van Smaakpolitie-memes moet voor elke internetliefhebber toch een dystopisch toekomstbeeld zijn.

De Europese Commissie beweerde vorig jaar al dat automatische filters die al bestaan bij bedrijven als Google en YouTube “goede resultaten laten zien,” maar volgens Europarlementariër Julia Reda van de Europese Piratenpartij is dat onzin. “De Commissie vertrouwt een complex juridisch beginsel toe aan een algoritme, en denkt dat het wel goed komt,“ zegt ze tegen Motherboard in een telefonisch interview. “Maar rechters kunnen niet worden omzeild, en er moeten altijd mensen aan te pas blijven komen.“ Feit is dus dat het automatische filtersystemen heel vaak nog niet werken (Facebook heeft nog altijd duizenden menselijke filters in dienst).

Maar het slecht functionerende sleepnet van een filter resulteert ook nog eens heel vaak in restvangst van legale originele content. Video’s met auteursrechtelijk beschermde muziek op de achtergrond, of waar toevallig een merknaam in verschijnt. Zo dacht het filter van YouTube dat in een 12 seconden durende video van een knuffelende poes muziek van EMI Music te horen was. “Dat zo’n belachelijke fout wordt gemaakt na jarenlange investeringen in filtertechnologie, toont aan dat het heel erg moeilijk is om de technologie goed te krijgen,“ zegt Reda.

Een nog veel schrijnender voorbeeld hiervan is de anti-extremisme-filter van YouTube, die volgens de Europese Commissie dus “goede resultaten zou laten zien.” Het moet extremistische content blokkeren, maar een neveneffect is dat ook tienduizenden video’s van burgers die oorlogsmisdaden in Syrië vastgelegden zijn verwijderd. Het nieuwe voorstel zou betekenen dat deze systemen ingezet gaan worden om journalistiek en memes over het hele internet te filteren. Een plaatje van de Smaakpolitie kan dan dus ook niet meer. Laat dat maar even tot je doordringen:

Ondertussen kost het bedrijven megaveel geld. Websites moeten de kosten van de automatische filtersystemen zelf dragen, en ze moeten de licentiekosten voor de onderliggende filtertechnologie ook betalen. Ze moeten bovendien de lijst van auteursrechtelijk beschermde werken up-to-date houden. Kleine internetbedrijfjes hebben daar de mankracht niet voor.

Bovendien: “De enige bedrijven die dergelijke filtertechnologie hebben, zitten in de VS, waardoor, in effect, Europese bedrijven Europese publieke gegevens naar de VS moeten sturen om te bepalen of ze wel of niet publicabel zijn,“ zegt schrijver en activist Cory Doctorow tegen Motherboard. Sites zoals Reddit zagen al snel dat het een-tweetje van onbetrouwbare filters en de superbewerkelijke navolging van de nieuwe regels levensgevaarlijk zijn voor veel populaire websites.

Check ook wat jij kunt doen! Non-profit-internetorganisatie Mozilla (van Firefox) heeft het supergemakkelijk gemaakt voor jou om een parlementslid op te bellen. Dat kan met deze tool, en er is zelfs een script, zodat je zeker weet dat je geen domme dingen zegt.

“De wet houdt te weinig rekening met de praktische zaken. Het is niet duidelijk hoe bedrijven kunnen weten wat een schending is en wat niet,” zegt Reddit in een statement. “Een resultaat van deze wetsfout is waarschijnlijk het in Europa stopzetten van platformen met content die door gebruikers wordt gegenereerd. Omdat we niet zeker weten, moeten we namelijk alle potentieel legitieme content ook checken.“

En er is nog veel meer mis met het voorstel. Het is bijvoorbeeld heel gemakkelijk om websites te beboeten die schendingen niet weten te filteren (zeg maar, de bedrijven die geen duur filtersysteem kunnen betalen).

Artikel 11 van het voorstel is gemaakt zodat bedrijven voor hele kleine stukjes content moeten betalen – de zogenoemde ‘link-belasting’. Dit wordt gedreven door het idee dat Facebook en Google nu geld verdienen met andermans content. Bedrijven moeten voor alles betalen, en er is geen uitzondering gemaakt voor non-profitorganisaties waardoor ook Wikipedia risico loopt.

Eerdere pogingen in Duitsland en Spanje zijn jammerlijk mislukt, waardoor op dit moment alleen nog China gelooft dat automatische contentfilters een goed idee zijn. De implementatie in Spanje ging zo slecht dat Google News er helemaal gestopt is, met als resultaat dat uitgevers een aanzienlijk deel van hun traffic zijn kwijtgeraakt.

Zelfs veel online uitgevers vinden de link-belasting een slecht idee. En omdat elk land zelf mag bepalen wat wel en niet aanvaardbaar druist het ook nog eens tegen het doel van het wetsvoorstel in. Namelijk om een Digital Single Market met gemeenschappelijke regels te creëren. “Deze woorden staan zelfs in de titel van het wetsvoorstel,” schrijft Julia Reda. “In plaats van één wet, hebben we er 28.”

En in plaats van één internet worden er muurtjes opgetrokken van verschillende regeltjes. Het is goed dat de EU aan wetgeving wil doen om het internet beter te maken. De nieuwe privacywetgeving GDPR is daar voor een deel in geslaagd. Maar dit nieuwe voorstel is een gedrocht.

Dit zeg ik niet alleen. Ook veel briljante mensen die aan de basis hebben gestaan van hoe het internet nu werkt maken het voorstel met de grond gelijk, waaronder ook TCP/IP ontwikkelaar Vint Cerf, internetveiligheidslegende Bruce Schneier, en Tim Berners-Lee, de schepper van het World Wide Web.

“We zijn voorstander van maatregelen die ervoor zorgt dat makers een degelijk inkomen voor hun werk krijgen,” schrijft de groep in een gezamenlijke brief. “Maar we kunnen geen steun geven aan Artikel 13, wat internetplatforms het mandaad geeft automatische censuursystemen diep in hun netwerken te integreren. In het belang van de toekomst van het internet, dringen wij bij u aan om dit onderdeel van de wet te schrappen.”

