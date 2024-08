Eindelijk, een nieuwe emoji om mannen mee te dissen

Mis nooit meer iets van VICE: schrijf je in voor onze newsletter.

Geweldig nieuws! Eindelijk krijgen we een emoji die perfect is om mannen gemakkelijk te vernederen wanneer ze zich ranzig gedragen online, of gewoon… de grote man willen uithangen. Het gaat om de small dick emoji. Het Unicode Consortium noemt hem officieel “pinching hand” emoji, en hij zou later dit jaar moeten verschijnen. Deze emoji is ook een geweldige manier om het falen van kapitalisme aan te duiden. Dan doelt hij vooral op het veel te kleine salaris dat jij verdient in verhouding met de rijksten onder ons. De mogelijkheden met deze emoji zijn eigenlijk praktisch eindeloos.

Een ontelbare hoeveelheid mannen die zich onzeker voelt over zijn mannelijkheid zal door deze vernieuwing getroffen worden, dat weten wij ook. Maar het was hoog tijd om de paarse aubergine te vervangen – die werkelijk iedereen gebruikt als penis-emoji, zoals deze studie uit 2015 aantoonde – met iets realistischers.

Emojipedia, de emojicatalogus die de updates van de Unicode Standard aankondigt, lanceerde de small dick emoji met een blogpost. Naast small dick krijgen we nog 229 andere nieuwe emoji’s, zoals een rolstoel, genderinclusieve koppels, blindengeleidehonden, een geeuwend gezicht, een flamingo, een orang-oetan, boter, knoflook, enzovoort.

Maar who cares. Het belangrijkste is gewoon dat we binnenkort met de small dick emoji een geweldig nonchalante comeback hebben voor allerlei situaties. Dus hup hup, geef ons die update!

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op VICE BR.