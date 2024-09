Nieuwe experimentele, feministische en hitsige pornofilms voor onder de kerstboom

Yvette Luhrs (31) maakt porno, zit regelmatig achter een webcam, is mediawetenschapper en gespecialiseerd in Porn Studies, en ze is voorzitter van PROUD, de belangenvereniging voor mensen die in de erotische industrie werken in Nederland. Maandelijks vertelt ze ons over het wel en wee in de wereld van seks als werk.

Pornografen en performers van over de hele wereld trekken ieder jaar naar de Moviemento, een arthousebioscoop in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Maar het Porn Film Festival is geen typische pornobeurs. Hier zie je geen dames in bikini’s die flyers uitdelen voor een betaald lidmaatschap van een website. Er is geen strak schema met liveshows in de centrale hal, met ruimte vooraan voor amateurfotografen. Op een paar excentrieke outfits na is het eigenlijk best een gewoon filmfestival. Mensen doen hun best uitverkochte zalen in te komen, houden uitgebreide analyses en vertellen elkaar wat je echt nog moet gaan zien. Pornografie is hier een uiterst serieuze en intellectuele aangelegenheid.

“Het beste excuus om veel porno te kijken.”

Het PFF werd voor de elfde keer gehouden en de nadruk lag dit jaar op ‘racial politics in porn’ en het stigma rondom hiv. Maar de gebruikelijke programma’s zoals queer porn, experimental porn, fun porn waren ook goed vertegenwoordigd. Dit jaar had ik de eer om te jureren tijdens het Porn Film Festival Berlin. Dat is het beste excuus om heel veel porno te kijken.

Maar wat moet je écht zien, van alle films die daar draaiden? En wat kan je goed inpakken als decembercadeautje? Hieronder vind je een overzicht van originele pornofilms voor onder de kerstboom.

Hypererotische liftporno zonder naakt

Etage X van Francy Fabritz was de winnaar in de categorie korte film. Het is een film over twee dames van middelbare leeftijd, Eva Medusa Gühne en Morgana Muses, die samen vast komen te zitten in een lift. En wat doe je dan, als je bijvoorbeeld echt heel erg nodig naar het toilet moet? Iets wat begint als een ietwat ongemakkelijke situatie mondt uit in een hypererotische scène. Wat heel tof is, is dat dit zeer zeker een film met een pornografische achtergrond is, maar hij zou ook gewoon na Sesamstraat op de televisie uitgezonden kunnen worden. Er zit namelijk geen onvertogen woord of bloot in.

Queervampieren in de Amerikaanse burgeroorlog

De beste feauturefilm sluit naadloos aan bij het thema ‘racial politics’. Enactone is het debuut van regiseusse Sky Deep en vertelt het verhaal van een zwarte, vrouwelijke vampier die ‘geturnd’ werd tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, en hoe zij terugblikt op haar decennia als vampier. De film maakt gebruik van de historische context rondom slavernij en zwarte cultuur en combineert dat met klassieke vampiervertellingen in een queersetting. Je kunt dus heel veel superhete, inclusieve, feministische en bloederige seksscènes verwachten.

Foto via facebookpagina van ‘Enactone’

Parker Marx, motorolie en roestvrijstalen voorbinddildo’s

Parker is het type man waarvan iedereen een beetje stilvalt als hij een ruimte binnenstapt. Hij is beeldschoon, heeft een klassiek Brits accent, kijkt je aan wanneer hij tegen je praat en is een feminist. Parker maakte tijdens PFF 2015 zijn eerste film en heeft inmiddels 14 titels op zijn naam staan. Zowel zijn eerste als zijn meest recente film waren er te zien, en je ziet hoe hij gegroeid is als performer. In de laatste, Bitchhiker, krijgt Parker een lift van regisseuse Olympe de G. onder de voorwaarde dat hij zich eerst uitkleedt. Parker is de moeilijkste niet en vanzelfsprekend raken de twee in een hete seksscène verwikkeld. Ergens op een schitterende locatie in een verlaten, vervallen fabriek waarbij onder andere motorolie en een roestvrijstalen voorbinddildo betrokken zijn. Mocht je na het zien van deze film nog behoefte hebben aan meer, kan dat. Parker Marx doet namelijk ook aan betaalde dates. Met jou of met jou en je partner. Superleuk voor de feestdagen.

Folsom Street is een pornofilm voor iedereen die van BDSM en showballet houdt.

Kijktips voor hitsige armlastigen

Het hoeft niet duur te zijn, maar vergeet niet te betalen voor porno. Daardoor zorg je niet alleen voor een eerlijke industrie, maar laat je ook je waardering blijken voor de seks die jij leuk vindt, voor de performers die jij sexy vindt en waarvan je wilt dat ze meer films maken. Maar als echt geen geld hebt, en wel iets tofs wil zien, moet je zeker kijken naar Folsom Street van Aron Kantor – een film voor iedereen die van BDSM en showballet houdt. Een andere optie is American Reflexxx van Alli Coates en Signe Pierce, een zeer confronterende film over genderidentiteit en hoe de wereld daarop reageert. Politiek en seksualiteit zijn niet los van elkaar te denken, immers. The Tinder Experiment van Paulita Papel is ook een aanrader, dat is een webserie waarin je ziet hoe een swipe naar rechts je een rol in een pornofilm kan opleveren.

Ben je sowieso wel toe aan porno die voorbij de dingen gaat die je normaal via de ‘gratis’ sites tot je krijgt, check dan de video-on-demand site pinklabel.tv. Hier vind je werk van heel veel makers die de afgelopen zestien jaar op het PFF te zien waren.

